Федеральная антимонопольная служба России напомнила, что постоянно следить за ценами на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщило пресс-служба ведомства в комментарии РИА Новости.

Белоруссия не будет сдерживать курс своего рубля
Белоруссия не будет сдерживать курс своего рубля
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«ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен ряда социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования», — заявили в ФАС.

В то же время, в пресс-службе подчеркнули, что если динамика цен определяется изменением общих условий обращения товаров и не связана с монополистической деятельностью участников рынка, то в этом случае вмешаться он не сможет.

Опасение того, что продукты и товары подорожают, возникли не на пустом месте. Понедельник 9 марта стал тревожным для многих в России: курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на глобальном рынке форекс, дойдя до 75,67 и 86,09 рубля соответственно, после 30%-ного обрушения цен на нефть.

В России предпринимают меры для урегулирования ситуации, а эксперты отмечают: россиянам нечего переживать.

Что происходит и что делают?

Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи нефти. Старое соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. Все это отразилось на валютном рынке. Утром 9 марта российский рубль обвалился почти на 5%, до 73 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.

Все это привело к тому, что 9 марта Центробанк РФ решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорилось в распространенном тогда же сообщении Центробанка.

Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть
Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть
© РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В том же сообщении указывалось, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. При этом Центробанк продолжал отслеживать ситуацию на финансовом рынке и был готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

В тот же день Минфин РФ заявил, что ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до $25-30. В сообщении Минфина указывалось, что на 1 марта объем средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП или $150 млрд.

«Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)» — говорилось в сообщении.

Эксперты, в свою очередь отмечали: ничего особо страшного не происходит.

Ситуация контролируема

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 9 марта в Facebook успокоила читателей по поводу происходящего в стране.

«Следовало несколько переписок с людьми, чьих имен я не могу называть, но, поверьте, они и отвечают, и управляют тем, что происходит в стране. Я не возьму на себя смелость выступать финансовым аналитиком. Просто с разрешения моих собеседников резюмирую переписку: 1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный. 2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго. 3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас — часть этого плана. 4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис — ни о чем», — написала она.

С ней солидарны и экономические эксперты. Так, экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин днем 9 марта в комментарии Украина.ру спрогнозировал выправление ситуации.

«Я склонен считать, что цена на нефть пойдет вверх к концу рабочего дня в России. Потому что откроются американские биржи (сейчас в США ночь), и народ начет складывать деньги, которые он выводит с фондового рынка в том числе в нефтяные фьючерсы. Во-вторых, завтра откроются банки российские. Соответственно на рынке появится избыток долларов, то есть опять-таки рубль подскочит. Поэтому я не склонен считать, что эта ситуация опасна», — рассказал он.

И в два часа по полудню российские СМИ сообщили, что котировки нефти и курс рубля отскочили от утренних минимумов, пускай и ненамного.

Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром
Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром
© РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

А вот политолог Дмитрий Абзалов позитивно оценил решение Центробанка приостановить покупку валюты на 30 дней.

«Это правильное решение, особенно, с учетом того, что сегодня выходной. Все, кто следят за ситуацией, понимают, что уже в пятницу началось резкое падение. Очевидно, что этот удар мы получили бы во вторник, причем удар достаточно серьезный. Данные, поступившие в ночь на воскресенье, уже показали, что рубль уже ушел на уровень 72 и выше, то есть цена на энергоносители серьезно упала. Стоит отметить, что в России действует сдерживающий механизм. Например, вымывание валюты с рынка и рублей и стабилизация по системе санации, которое в свое время предложил Кудрин, не приводило к резкому снижению валюты на фоне снижения цен на энергоносители. Если посмотреть цены на энергоносители до этой ситуации, рубль так резко не ослаблял. Чем ближе ситуация подходит к 44,2 и пересекает эту отметку, тем больше рубль будет прыгать, и тогда будет труднее ситуацию сдержать. Поэтому первое, что необходимо делать — ограничить покупку валюты. Чтобы резкое падение не ударило по российскому рынку во вторник. И второй момент заключается в том, что на этом фоне ЦБ все-таки придется продавать валюту, чтобы ситуацию стабилизировать. До последнего времени ЦБ ее не особенно продавал, он раньше он скупал рублевую массу», — отметил он в комментарии изданию Украина.ру.

В общем, оснований для паники нет. Но это не означает, что можно расслабиться. С другой стороны, сложившаяся ситуация — прекрасный повод для того, чтобы подтянуть или обзавестись базовыми знаниями по экономике и финансам, а также научиться планировать личный бюджет. Финансовая и экономическая грамотность еще никому не мешали.