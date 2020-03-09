Понедельник 9 февраля стал шокирующим днем для российской экономики. Курс рубля просел на фоне падения цены на нефть. Однако эксперту уверяют: ничего бояться не стоит

Федеральная антимонопольная служба России напомнила, что постоянно следить за ценами на ряд социально значимых товаров. Об этом сообщило пресс-служба ведомства в комментарии РИА Новости. Белоруссия не будет сдерживать курс своего рубля © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«ФАС России на регулярной основе проводит мониторинг цен ряда социально значимых товаров, в том числе продуктов питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования», — заявили в ФАС.

В то же время, в пресс-службе подчеркнули, что если динамика цен определяется изменением общих условий обращения товаров и не связана с монополистической деятельностью участников рынка, то в этом случае вмешаться он не сможет.

Опасение того, что продукты и товары подорожают, возникли не на пустом месте. Понедельник 9 марта стал тревожным для многих в России: курсы доллара и евро к рублю взлетели в понедельник на глобальном рынке форекс, дойдя до 75,67 и 86,09 рубля соответственно, после 30%-ного обрушения цен на нефть.

В России предпринимают меры для урегулирования ситуации, а эксперты отмечают: россиянам нечего переживать.

Что происходит и что делают?

Стоимость нефти Brent начала снижаться еще 6 марта на фоне сообщений о неспособности стран ОПЕК+ договориться о новом сокращении добычи нефти. Старое соглашение перестанет действовать 1 апреля, и страны-производители без ограничений смогут наращивать добычу нефти. В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель. Все это отразилось на валютном рынке. Утром 9 марта российский рубль обвалился почти на 5%, до 73 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.

Все это привело к тому, что 9 марта Центробанк РФ решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году», — говорилось в распространенном тогда же сообщении Центробанка. Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

В том же сообщении указывалось, что решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года. При этом Центробанк продолжал отслеживать ситуацию на финансовом рынке и был готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

В тот же день Минфин РФ заявил, что ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до $25-30. В сообщении Минфина указывалось, что на 1 марта объем средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 триллиона рублей, что равно 9,2% ВВП или $150 млрд.

«Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении (цены 2017 года) 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)» — говорилось в сообщении.

Эксперты, в свою очередь отмечали: ничего особо страшного не происходит.

Ситуация контролируема

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 9 марта в Facebook успокоила читателей по поводу происходящего в стране.

«Следовало несколько переписок с людьми, чьих имен я не могу называть, но, поверьте, они и отвечают, и управляют тем, что происходит в стране. Я не возьму на себя смелость выступать финансовым аналитиком. Просто с разрешения моих собеседников резюмирую переписку: 1. Не боись, прорвемся. Есть запас, и он прочный. 2. Все идет по плану. Дешевая нефть будет недолго. 3. Такое падение и даже падение ниже, чем сейчас — часть этого плана. 4. По сравнению с 2008-м нынешний кризис — ни о чем», — написала она.

С ней солидарны и экономические эксперты. Так, экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин днем 9 марта в комментарии Украина.ру спрогнозировал выправление ситуации.

«Я склонен считать, что цена на нефть пойдет вверх к концу рабочего дня в России. Потому что откроются американские биржи (сейчас в США ночь), и народ начет складывать деньги, которые он выводит с фондового рынка в том числе в нефтяные фьючерсы. Во-вторых, завтра откроются банки российские. Соответственно на рынке появится избыток долларов, то есть опять-таки рубль подскочит. Поэтому я не склонен считать, что эта ситуация опасна», — рассказал он.

И в два часа по полудню российские СМИ сообщили, что котировки нефти и курс рубля отскочили от утренних минимумов, пускай и ненамного. Михаил Хазин: Последствия обвала цен на нефть для России проявятся во вторник утром © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

А вот политолог Дмитрий Абзалов позитивно оценил решение Центробанка приостановить покупку валюты на 30 дней.

«Это правильное решение, особенно, с учетом того, что сегодня выходной. Все, кто следят за ситуацией, понимают, что уже в пятницу началось резкое падение. Очевидно, что этот удар мы получили бы во вторник, причем удар достаточно серьезный. Данные, поступившие в ночь на воскресенье, уже показали, что рубль уже ушел на уровень 72 и выше, то есть цена на энергоносители серьезно упала. Стоит отметить, что в России действует сдерживающий механизм. Например, вымывание валюты с рынка и рублей и стабилизация по системе санации, которое в свое время предложил Кудрин, не приводило к резкому снижению валюты на фоне снижения цен на энергоносители. Если посмотреть цены на энергоносители до этой ситуации, рубль так резко не ослаблял. Чем ближе ситуация подходит к 44,2 и пересекает эту отметку, тем больше рубль будет прыгать, и тогда будет труднее ситуацию сдержать. Поэтому первое, что необходимо делать — ограничить покупку валюты. Чтобы резкое падение не ударило по российскому рынку во вторник. И второй момент заключается в том, что на этом фоне ЦБ все-таки придется продавать валюту, чтобы ситуацию стабилизировать. До последнего времени ЦБ ее не особенно продавал, он раньше он скупал рублевую массу», — отметил он в комментарии изданию Украина.ру.

В общем, оснований для паники нет. Но это не означает, что можно расслабиться. С другой стороны, сложившаяся ситуация — прекрасный повод для того, чтобы подтянуть или обзавестись базовыми знаниями по экономике и финансам, а также научиться планировать личный бюджет. Финансовая и экономическая грамотность еще никому не мешали.