Политолог и экономист Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах резкого снижения цен на нефть в ночь на 9 марта, которое в свою очередь обрушило курс рубля

Песецкий: Китайская экономика вот-вот начнёт коллапсировать © Facebook, Валерий Песецкий

В результате 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $32 за баррель, WTI упала ниже $30 за баррель. В ходе торгов Brent опускалась максимально на 31%, до $31,27 за баррель.

Все это отразилось на валютном рынке. Так, российский рубль обвалился почти на 5%, до 75 руб. за $1. При этом выросла цена и европейской валюты. Она торговалась на уровне 84 рубля за €1.

- Дмитрий, официальная причина падение цен на нефть объясняется неспособностью сторон договориться по вопросу добычи. Так ли это, или есть более глубинные причины?

— Следует отметить, что ситуация и до этого была достаточно сложная. Спрос на энергоносители падает на фоне коронавируса, который усиливается в странах-рынках сбыта, например, в Европейском Союзе. Проблемы, связанные прежде всего, со спросом, наложились на проблемы, связанные с энергетикой.

Дело в том, что соглашение «Опек+», которому РФ долгое время придерживалась, и задачей которого было именно сдержать цены на энергоносители, преследовала также цель усилить позиции американских производителей. Именно они не вошли в этот проект и активно наращивали производство на фоне снижения поставок в страны «Опек+».

Саудовская Аравия требовала фундаментального сокращения добычи примерно в 1,5 раза, в том время как Москва настаивала на пролонгации действующего соглашения хотя бы на один квартал. Вопрос не в том, что Москва выступала против соглашения. Просто резко сокращать производство на фоне ситуации с коронавирусом было бы достаточно странным решением.

Но Саудовская Аравия фактически уперлась рогом и действия саудитов фактически спровоцировали падение. Она начала в ручном режиме предлагать скидки по поставкам черного золота от 6 до 7 долларов на основных рынках, прежде всего ЕС.

Падение вызвало даже не только спор по соглашению, а действия саудитов, которые не в первый раз пытаются сбить цену на энергоносители. Раньше они пытались задушить производство сланцевой нефти и сланцевого газа на территории США.

- Чем могут закончиться эти действия?

— Чем все закончится — мы прекрасно знаем. Удержать такие позиции Саудовской Аравии будет крайне сложно. Цены на нефть упираются, российский бюджет сверстан из цены в 42,4 доллара за баррель нефти марки Urals, а не BRENT, это важно.

Соответственно для саудитов этот уровень очень некомфортный. Цена более 50-60 — это та стоимость, которая им выгодна с точки зрения внутренней безопасности.

Поэтому вопрос заключается в следующем. Насколько такое резкое падение устроит Саудовскую Аравию, и как долго она сумеет сдержать эту цену. Для саудитов это будет очень серьезный удар. Предыдущие подобные попытки надавить на Вашингтон лишь укрепили позиции США.

Вторая проблема заключается в том, как отнесется к этому Трамп. С одной стороны, получить на фоне коронавируса дешевую цену на энергоносители и дешевый бензин выгодно. Но с другой стороны, это убьет производство сланцевого газа и сланцевой нефти в крупнейших месторождениях в какой-нибудь Северной Дакоте.

Сейчас важна реакция Трампа. Вся политика Трампа по усилению позиций США на рынке СПГ в Европейском Союзе он связывал именно с поставками сланцевого газа. И если сейчас на фоне резкого снижения себестоимости, стоимости голубого топлива и стоимости нефти начнется резкое сокращение добычи (которое началось еще до этого решения), это может привести к очень серьезным последствиям.

Это удар по занятости, а также ставит под удар целый ряд соглашений и инициатив американских коллег, включая вторую фазу соглашения с Китаем по газу. Как его можно поставлять, если цена будет нерентабельна. Третий момент заключается в том, что в долгосрочной перспективе это может убить всю зеленую энергетику, которая рентабельна на фоне высоких цен на энергоносители.

От этих вопросов зависит будущее этой ситуации. Насколько саудиты готовы держать низкие цены на нефть, и насколько американские коллеги будут в это вмешиваться. От этого и зависит ситуация на российском рынке.

- Как вы оцениваете решение Центробанка РФ приостановить покупку валюты на 30 дней?

— Это правильное решение, особенно, с учетом того, что сегодня выходной. Все, кто следят за ситуацией, понимают, что уже в пятницу началось резкое падение. Очевидно, что этот удар мы получили бы во вторник, причем удар достаточно серьезный.

Минфин рассказал, как долго ФНБ будет поддерживать бюджет при низкой цене на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что в России действует сдерживающий механизм. Например, вымывание валюты с рынка и рублей и стабилизация по системе санации, которое в свое время предложил Кудрин, не приводило к резкому снижению валюты на фоне снижения цен на энергоносители.

Если посмотреть цены на энергоносители до этой ситуации, рубль так резко не ослаблял. Чем ближе ситуация подходит к 44,2 и пересекает эту отметку, тем больше рубль будет прыгать, и тогда будет труднее ситуацию сдержать.

Поэтому первое, что необходимо делать — ограничить покупку валюты. Чтобы резкое падение не ударило по российскому рынку во вторник. И второй момент заключается в том, что на этом фоне ЦБ все-таки придется продавать валюту, чтобы ситуацию стабилизировать. До последнего времени ЦБ ее не особенно продавал, он раньше он скупал рублевую массу.

- К каким последствиям это может привести?

— Вопрос заключается в том, каким образом Центробанк это будет проводить. Сейчас против него будет играть весь массив спекулянтов. Необходимо понять, как эту ситуацию стабилизировать. Это вообще может привести к тому, что ЦБ придется каким-то образом сдерживать основную ставку.

На фоне либерализации ключевой ставки это может привести к откату, то есть удорожанию кредита. Наконец, для ЦБ крайне важен курс валют. У нас есть целые сегменты, в которых импортозависимость достаточно серьезна (лекарственные препараты, бытовая техника), и это может привести к удорожанию стоимости многих товаров.

Мы это уже видели в свое время в момент подорожания иностранной валюты лет пять назад. Чтобы не повторить ту ситуацию, ЦБ нужно принимать превентивные меры. Скорее всего будет совещание, на котором будет приниматься решение о стабилизации ситуации с курсом и ценами на энергоносители.

У нас весь сырьевой экспорт (уголь, газ, нефть и производные) составляет более 39%. Соответственно важны поступления в казну, и поэтому влияние рынка энергетики очень серьезное.

У нас одно совещание уже было, даже Совбез собирали по этому вопросу как раз в преддверии ситуации с ОПЕК+. В любом случае это может привести к очень серьезному обсуждению внутри самой страны.

После того, как РФ отказалась фактически от пролонгации соглашения, с критикой этой позиции выступили представители того же самого «Лукойла». Я напоминаю, что российскую позицию представлял Новак, который сейчас, скорее всего, получит шквал критики за эту позицию.

Это может привести к серьезному аппаратному противостоянию в российской энергетике между «Роснефтью» и «Газпромом» с одной стороны и «Лукойла» с финансовым блоком с другой стороны.

- Можно ли сейчас сделать прогноз о том, что будет с курсом валют и ценой на нефть на полгода или год вперед?

— Чтобы понять, что будет с курсом на ближайшие полгода-год нужно понять, что будет с коронавирусом. А у нас 99% граждан и 95% экономического сегмента вообще не представляют, что это такое, и как это передается хотя бы с точки зрения своих рекомендаций. Такие прогнозные модели делаются, но они не учитывают всех факторов.

Российский Центробанк приостановил покупку валюты на фоне обвала цены на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Если удастся избежать распространения во вторичных очагах, избежать повторной волны заражения и формирования очагов заражения на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии (Иран, Япония, Южная Корея), от этого будет зависеть ситуация со спросом, а следовательно — ситуация с ценами на энергоносители. И важным фактором ситуация на американском рынке.

В США уже 15 умерших, причем основная территория — это штаты вроде Калифорнии, Нью-Йорка и Вашингтона. С этой точки зрения важным фактором станет также ситуация на финансовом рынке для инвесторов.

Но как показывает практика на примере эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2003 году, к лету ситуация стабилизируется. Но очень многое будет зависеть от вторичной составляющей, потому что жестких мер там пока принято не было. Пока только Италия переходит на жесткие меры, уникальные по своему для мировой системы.

Продлится ли эта ситуация с коронавирусом до конца марта (в Италии ограничения введены до 2 апреля) или же за апрель, от этого будет зависеть спрос на нефтепродукты и то, насколько цена может откатиться обратно. Если ситуация будет недолговечной и продлится до конца марта, то отложенный спрос может компенсировать те потери, которые мы видели в течение года.

Но если это будет долгосрочный тренд (перевалит за май), это может превратиться в полноценную рецессию, которая нанесет удар по рынку энергетики. Поэтому сейчас мы находимся в точке распределения этой составляющей.