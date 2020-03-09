Экономист и политолог, автор глобальной теории кризиса Михаил Хазин в интервью изданию Украина.ру рассказал о причинах и последствиях резкого снижение цен на нефть в ночь на 9 марта, которое в свою очередь обрушило курс рубля

Российский Центробанк приостановил покупку валюты на фоне обвала цены на нефть © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк - Михаил Леонидович, официально это объясняется тем, что Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти по соглашению «ОПЕК+». Насколько такое обоснование правдоподобно?

— Давайте различать объективные обстоятельства, политику и случайности. Случайность состоит в том, что сегодня в России выходной. На фоне обвала на азиатских биржах, которое стимулировало падение цен на нефть, на международных рынках обвалился рубль.

Речь идет о сочетании нескольких неожиданных факторов. То, почему упали нефтяные цены — это понятно. Саудовская Аравия обиделась на Россию, но Россия принципиально вышла из американской модели ценообразования, отказавшись от «Опек+».

Но не учли, что во-первых, биржи находятся на грани спада, а во вторых не учли, что в России сегодня выходной день. Политолог Абзалов: Ситуация на рынке нефти во многом зависит от того, что будет с коронавирусом © РИА Новости, Александр Натрускин

- Насколько эта ситуация вписывается в вашу концепцию о глобальном кризисе всей финансово-экономической системы?

— Полностью вписывается. Более того, мы эту ситуацию описывали еще до того, как она произошла. Еще осенью мы этим занимались.

- Как ситуация будет развиваться дальше?

— Я склонен считать, что цена на нефть пойдет вверх к концу рабочего дня в России. Потому что откроются американские биржи (сейчас в США ночь), и народ начет складывать деньги, которые он выводит с фондового рынка в том числе в нефтяные фьючерсы.

Во-вторых, завтра откроются банки российские. Соответственно на рынке появится избыток долларов, то есть опять-таки рубль подскочит. Поэтому я не склонен считать, что эта ситуация опасна.

- Как вы оцениваете решение Центробанка не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней?

— Это просто реакция на такое резкое падение. Это более-менее адекватно. Но еще раз повторю, что эффект для России проявится завтра утром, потому что сегодня ни биржи, ни банки не работают. А на мировых рынках скорее всего ситуация к концу понедельника будет выправляться.

- Вы могли бы сейчас дать более долгосрочный прогноз о курсе валют и цене на нефть на полгода или год?

— Нет. Все зависит от того, когда произойдет тот большой обвал, о котором говорится. Он может произойти этой осенью, а может произойти следующей весной.

Кроме того, Россия вышла из либерального консенсуса. Надо смотреть, как будет развиваться экономическая политика. Пока у нас нет не то что нелиберальной экономической стратегии, но нет даже штаба, который мог бы эту стратегию выработать.