Младший сын пятого президента Украины Петра Порошенко вновь оскандалился. На этот раз в Лондоне - на концерте российского рэпера Face

Молодой человек, похожий на 19-летнего сына экс-президента Украины Петра Порошенко — Михаила — вышел на сцену во время концерта российского рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне». Соответствующее видео опубликовал 23 февраля депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

На кадрах юноша поднимается на сцену, после чего рэпер кричит: «Русские в Лондоне», дает ему микрофон, оба они танцуют под музыку.

Народный депутат Александр Дубинский так прокомментировал скандальное видео: «Да, и нет никаких претензий к сыну Порошенко, кричащему «х..й как бургер» на концерте. Папе просто подскажите, чтобы перестал на этом фоне из себя морального авторитета корчить и в каждом слове Путина вспоминать. «Русские же в Лондоне, е**а».

Многие в соцсетях встали на защиту семейства Порошенко: мол, кто в молодости не резвился, а отец за сына не отвечает. Волонтер Наталья Юсупова упрекнула критиков в ханжестве (орфография сохранена):

Суд разрешил силой привести Порошенко на допрос в ГБР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Я всегда переживала, чтобы мой сын достойно представлял свою страну учась за границей, особенно во время войны и чтобы никто мне не сказал, что мол ты волонтёр, а твой сынок по клубам тусит и деньги тратит. Такого не было, ни разу и не может быть, никто не идеален, но в нашей семье есть железные принципы и приоритеты. Я благодарна своему сыну за то, что он понимает, что в стране война и его сверстники каждый день отдают жизни на фронте. Но молодость глупа, каждый из нас, через это проходил. Я не защищаю, я рассуждаю. Нужно, конечно, извиниться, а родителям — лишить отпрыска праздной жизни. А те, кто больше всех кричат, ой ну на себя посмотрите и на своих детей. Кто из них или из вас ходит в госпиталя, был на фронте или не кутит на вечеринках. Молчали бы уже. У меня все».

Журналист Наташа Влащенко тоже предложил не хайповать на этой теме, а лучше заняться реальными преступлениями Петра Порошенко и не хейтить его детей: «Ну сын и сын. Почему он должен разделять путь к успеху своего героического папаши? Не злодей он. И не грабит лесом. Не расстреливал несчастных по темницам. Он всего лишь лондонский повеса, улыбающийся встречным лицам (с).

Совсем не плохая судьба. И не исключительная по нынешним временам. К парню претензий нет. Есть ли к папе — пусть расскажет ДБР. Мы давно ждем. И пусть прекратит изображать морального авторитета».

Младший сын Михаил Порошенко регулярно доставляет своему отцу хлопот.

В 2017 году Михаил Порошенко оказался в центре скандала, когда в социальных сетях появилась его фотография в футболке с надписью Russia, которую компания Bosco выпускала специально для сборной России во время Сочинской Олимпиады. Порошенко-старший осудил сына за футболку и пояснил, что это был «вертеп на природе».

В августе 2019-го журналисты подловили Михаила на митинге в Киеве, где тот начал разговаривать с ними на русском языке. После этого инцидента сыну политика пришлось оправдываться.

А Пётр Порошенко оправдывал своего сына тем, что это был троллинг журналистов: «Все мои дети блестяще владеют украинским языком. Это была попытка растерянности и неудачного троллинга со стороны Михаила. Он был очень расстроен, вернулся домой и нам выставил ультиматум, что дома мы общаемся исключительно на украинском языке и он за этим следит, вплоть до штрафов. Потом договорились, что можно перейти на английский, если забыл украинское слово.

В том же 2019 году в сеть попало видео, где Михаил Порошенко запечатлен в почти бессознательном состоянии — настолько глубоко его опьянение.

На видео друзья издеваются над сыном президента, пытаются привести его в чувства словами: «Миша, папа пришел». Праздник закончился для Порошенко-младшего в ванной комнате.