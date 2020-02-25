На Украине на полном серьезе собираются открывать платные следственные изоляторы, которые будут напоминать комфортабельные гостиницы. Потому что негоже богатым и знаменитым сидеть в одной камере с бедными

Еще в своих предвыборных обещаниях кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил: «Весна придет — сажать будем». И, как уточнил генпрокурор Руслан Рябошапка, «этот месседж был донесен руководителям двух антикоррупционных органов».

«Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты. Люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции», — подчеркнул генпрокурор.

Так как предполагается сажать людей богатых, министр юстиции Денис Малюсько и его заместители срочно провели ревизию следственных изоляторов и пришли к выводу, что они не приспособлены для содержания тех, кто привык к комфорту. Как заявил министр юстиции, ведомство в ближайшее время планирует протестировать бизнес-модель частных СИЗО на одном пилотном проекте, который в случае успеха будет расширен на всю территорию Украины. Есть ли жизнь после отмены неприкосновенности? Эксперты полагают, что это будет уже другая Украина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО», — заявил министр, посетовав на то, что заключенных сегодня слишком много, а выделенных денег на их содержание и охрану — очень мало. Поэтому и приходится привлекать частных инвесторов. Юристы уверены, что из этого ничего хорошего не выйдет.

В СИЗО как в гостинице

Как не устает твердить министр юстиции, чтобы на законодательном уровне закрепить создание частных СИЗО, разрабатываются нормативно-правовые акты. «По сути, это хорошо охраняемый отель со специальным режимом. Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО, и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе. Почему бы не позволить отдельным гражданам покупать себе лучшее питание, иметь холодильник, индивидуальный спортзал, улучшенные условия? Почему нет, если они готовы платить? Мы с радостью можем позволить это», — отметил министр.

По его словам, нет смысла удерживать лиц в крайне плохих условиях. Он отметил, что пытается довести СИЗО до определенного уровня комфорта или обеспеченности: чтобы люди мылись чаще, чем раз в 10 дней, чтобы их кормили нормально, были нормальные кровати и белье.

Но главное в этой идее — возможность привлечения частного капитала в пенитенциарную сферу. Министр заявил, что намеревается запустить проекты преобразования тюрем, в том числе и создания частных СИЗО, уже в этом году.

Как уверяют в Минюсте, в квартире или в частном доме никто не будет открывать частное СИЗО. Для этого должны быть построены специальные объекты, в которых будут присутствовать необходимые меры безопасности. Это должен быть хорошо охраняемый объект с изоляцией и ограничениями, соответствующими режиму для заключенных. При этом в частном СИЗО будут обеспечены нормальные бытовые условия, чтобы «человек там не превращался в животное». Охранять подобные объекты будут нанятые охранники, подчиняющиеся администрации учреждения. Стоимость проживания в таком месте должна быть не меньше, чем стоимость проживания в трехзвездочном отеле. Сегодня в Киеве номер в таком отеле колеблется от 500-1000 гривен в сутки.

Охрана — как обслуга

Как отмечают в министерстве, в частных СИЗО будут ожидать решения суда граждане, которые совершили нетяжкое преступление или преступление по неосторожности. Но, если у фигуранта уголовного дела, да еще и по нетяжким статьям, есть деньги, он может внести залог по суду и выйти на свободу на время следствия. Это позволяет новый уголовно-процессуальный кодекс, принятый в 2012 году.

Попавшие в СИЗО и сегодня могут за определенную плату улучшить свои условия пребывания — есть камеры для вип-персон, в которых в свое время сидели экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-министр МВД, в недавнем прошлом генпрокурор Украины Юрий Луценко и много других уважаемых людей. Хоть эти камеры и не совсем напоминали отель, зато условия были улучшенные — в камерах светло, тепло, сухо, новая мебель, холодильник с телевизором. Тимошенко вообще повезло — она досиживала в новом корпусе, который напоминал трехзвездочную гостиницу, причем бесплатно.

По поводу частных СИЗО возникли споры и недоумения. Если у фигуранта уголовного дела есть деньги, он может внести залог по суду и выйти на свободу. «Численность в колониях и СИЗО начала падать с 2012 г., когда приняли новый УПК. Санкции более легких статей стали не связанными с арестом до суда, и наказание по приговорам — с лишением свободы. Т.е. определенное количество подследственных и осужденных на свободе. Возможно, министры намекают, что, дескать, коррупционерам не место рядом с уголовниками — тогда да. Но опять же, сколько сегодня коррупционеров сидит в СИЗО? Единицы. УПК позволяет применять к ним альтернативные меры пресечения — домашний арест, браслет и так далее. Практически все выходят на свободу под залог. Все, у кого есть деньги на залог, в СИЗО не сидят», — рассказывает адвокат Екатерина Горань. Как работала Фемида в 2019 году: Самые резонансные судебные процессы Украины © СС0, Pixabay

Один из сотрудников пенитенциарной службы эту идею не понимает, так как уверен, что частные СИЗО никто не будет контролировать.

«Уверен, это будет не СИЗО, а проходной двор, а охрана будет обслуживающим персоналом — купи, принеси, подай. Захочется провести ночь с проституткой — пожалуйста, ведь в каждой гостинице работают свои ночные бабочки. Захотел выпить — дал денег, тебе купили и передали. Так же с наркотиками и прочими запрещенными вещами. Думаю, у них будет не только телевизор, холодильник, кондиционер, но и неограниченная мобильная связь и интернет с компьютером. Тогда в чем будет суть изоляции?! Не понимаю», — говорит экс-сотрудник столичного СИЗО Александр Мороз.

Заплати и сиди с комфортом

Впрочем, его коллега по профессии Николай Денисов уверен, что это правильная идея, так как сейчас те, у кого есть деньги, независимо от того, по каким статьям они сидят, создают себе «комфортные» условия. Только деньги за это получает не руководство заведения. Новый закон позволит заработать Минюсту, а не только начальнику тюрьмы.

Несколько лет назад один из кавказских авторитетов, «случайно» попавший в столичное СИЗО, накануне своего юбилея не растерялся и устроил праздник не хуже, чем на свободе. В прогулочном дворике были накрыты столы, куда из ресторана были доставлены блюда от салатов и мясной нарезки до шашлыков. Для именинника и дорогих гостей из числа местного контингента был представлен и отменный ассортимент ликеро-водочных изделий. Праздник удался на славу. Правда, начальству, после того как фото с юбилея попало в интернет, пришлось за ночь перекрасить стены прогулочного дворика, чтобы избежать проверки.

А в одесском СИЗО несколько лет процветал эскорт-сервис. За определенную плату местные авторитетные сидельцы покидали СИЗО, заказав карету «Скорой», выезжали в рестораны и ночные клубы. На такой же «скорой» им привозили в СИЗО проституток.

Единственное, о чем промолчали в Минюсте, возможно, по незнанию — частные СИЗО помогут оградить от матерого криминалитета тех же чиновников, которых, если они попадут к ним в камеру, могут быстро «развести» на деньги. Заставить ежемесячно платить им за спокойную жизнь, плюс пользоваться его передачами с воли. Оплата частной камеры может обойтись дешевле, чем откуп от криминалитета.