Еще в своих предвыборных обещаниях кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил: «Весна придет — сажать будем». И, как уточнил генпрокурор Руслан Рябошапка, «этот месседж был донесен руководителям двух антикоррупционных органов».

«Мне кажется, что мы вскоре должны увидеть первые результаты. Люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции», — подчеркнул генпрокурор.

Так как предполагается сажать людей богатых, министр юстиции Денис Малюсько и его заместители срочно провели ревизию следственных изоляторов и пришли к выводу, что они не приспособлены для содержания тех, кто привык к комфорту. Как заявил министр юстиции, ведомство в ближайшее время планирует протестировать бизнес-модель частных СИЗО на одном пилотном проекте, который в случае успеха будет расширен на всю территорию Украины.

Есть ли жизнь после отмены неприкосновенности? Эксперты полагают, что это будет уже другая Украина
Есть ли жизнь после отмены неприкосновенности? Эксперты полагают, что это будет уже другая Украина
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы планируем попробовать дать возможность работать частным СИЗО. По сути, это будет что-то вроде гостиниц, которые хорошо охраняются, где лица, у которых есть средства, смогут находиться и ожидать приговора суда. За счет этих средств частично мы сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных СИЗО», — заявил министр, посетовав на то, что заключенных сегодня слишком много, а выделенных денег на их содержание и охрану — очень мало. Поэтому и приходится привлекать частных инвесторов. Юристы уверены, что из этого ничего хорошего не выйдет.

В СИЗО как в гостинице

Как не устает твердить министр юстиции, чтобы на законодательном уровне закрепить создание частных СИЗО, разрабатываются нормативно-правовые акты. «По сути, это хорошо охраняемый отель со специальным режимом. Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО, и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе. Почему бы не позволить отдельным гражданам покупать себе лучшее питание, иметь холодильник, индивидуальный спортзал, улучшенные условия? Почему нет, если они готовы платить? Мы с радостью можем позволить это», — отметил министр.

По его словам, нет смысла удерживать лиц в крайне плохих условиях. Он отметил, что пытается довести СИЗО до определенного уровня комфорта или обеспеченности: чтобы люди мылись чаще, чем раз в 10 дней, чтобы их кормили нормально, были нормальные кровати и белье.

Но главное в этой идее — возможность привлечения частного капитала в пенитенциарную сферу. Министр заявил, что намеревается запустить проекты преобразования тюрем, в том числе и создания частных СИЗО, уже в этом году.

Как уверяют в Минюсте, в квартире или в частном доме никто не будет открывать частное СИЗО. Для этого должны быть построены специальные объекты, в которых будут присутствовать необходимые меры безопасности. Это должен быть хорошо охраняемый объект с изоляцией и ограничениями, соответствующими режиму для заключенных. При этом в частном СИЗО будут обеспечены нормальные бытовые условия, чтобы «человек там не превращался в животное». Охранять подобные объекты будут нанятые охранники, подчиняющиеся администрации учреждения. Стоимость проживания в таком месте должна быть не меньше, чем стоимость проживания в трехзвездочном отеле. Сегодня в Киеве номер в таком отеле колеблется от 500-1000 гривен в сутки.

Охрана — как обслуга

Как отмечают в министерстве, в частных СИЗО будут ожидать решения суда граждане, которые совершили нетяжкое преступление или преступление по неосторожности. Но, если у фигуранта уголовного дела, да еще и по нетяжким статьям, есть деньги, он может внести залог по суду и выйти на свободу на время следствия. Это позволяет новый уголовно-процессуальный кодекс, принятый в 2012 году.

Попавшие в СИЗО и сегодня могут за определенную плату улучшить свои условия пребывания — есть камеры для вип-персон, в которых в свое время сидели экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, экс-министр МВД, в недавнем прошлом генпрокурор Украины Юрий Луценко и много других уважаемых людей. Хоть эти камеры и не совсем напоминали отель, зато условия были улучшенные — в камерах светло, тепло, сухо, новая мебель, холодильник с телевизором. Тимошенко вообще повезло — она досиживала в новом корпусе, который напоминал трехзвездочную гостиницу, причем бесплатно.

По поводу частных СИЗО возникли споры и недоумения. Если у фигуранта уголовного дела есть деньги, он может внести залог по суду и выйти на свободу. «Численность в колониях и СИЗО начала падать с 2012 г., когда приняли новый УПК. Санкции более легких статей стали не связанными с арестом до суда, и наказание по приговорам — с лишением свободы. Т.е. определенное количество подследственных и осужденных на свободе. Возможно, министры намекают, что, дескать, коррупционерам не место рядом с уголовниками — тогда да. Но опять же, сколько сегодня коррупционеров сидит в СИЗО? Единицы. УПК позволяет применять к ним альтернативные меры пресечения — домашний арест, браслет и так далее. Практически все выходят на свободу под залог. Все, у кого есть деньги на залог, в СИЗО не сидят», — рассказывает адвокат Екатерина Горань.

Как работала Фемида в 2019 году: Самые резонансные судебные процессы Украины
Как работала Фемида в 2019 году: Самые резонансные судебные процессы Украины
© СС0, Pixabay

Один из сотрудников пенитенциарной службы эту идею не понимает, так как уверен, что частные СИЗО никто не будет контролировать.

«Уверен, это будет не СИЗО, а проходной двор, а охрана будет обслуживающим персоналом — купи, принеси, подай. Захочется провести ночь с проституткой — пожалуйста, ведь в каждой гостинице работают свои ночные бабочки. Захотел выпить — дал денег, тебе купили и передали. Так же с наркотиками и прочими запрещенными вещами. Думаю, у них будет не только телевизор, холодильник, кондиционер, но и неограниченная мобильная связь и интернет с компьютером. Тогда в чем будет суть изоляции?! Не понимаю», — говорит экс-сотрудник столичного СИЗО Александр Мороз.

Заплати и сиди с комфортом

Впрочем, его коллега по профессии Николай Денисов уверен, что это правильная идея, так как сейчас те, у кого есть деньги, независимо от того, по каким статьям они сидят, создают себе «комфортные» условия. Только деньги за это получает не руководство заведения. Новый закон позволит заработать Минюсту, а не только начальнику тюрьмы. 

Несколько лет назад один из кавказских авторитетов, «случайно» попавший в столичное СИЗО, накануне своего юбилея не растерялся и устроил праздник не хуже, чем на свободе. В прогулочном дворике были накрыты столы, куда из ресторана были доставлены блюда от салатов и мясной нарезки до шашлыков. Для именинника и дорогих гостей из числа местного контингента был представлен и отменный ассортимент ликеро-водочных изделий. Праздник удался на славу. Правда, начальству, после того как фото с юбилея попало в интернет, пришлось за ночь перекрасить стены прогулочного дворика, чтобы избежать проверки.

А в одесском СИЗО несколько лет процветал эскорт-сервис. За определенную плату местные авторитетные сидельцы покидали СИЗО, заказав карету «Скорой», выезжали в рестораны и ночные клубы. На такой же «скорой» им привозили в СИЗО проституток.

Единственное, о чем промолчали в Минюсте, возможно, по незнанию — частные СИЗО помогут оградить от матерого криминалитета тех же чиновников, которых, если они попадут к ним в камеру, могут быстро «развести» на деньги. Заставить ежемесячно платить им за спокойную жизнь, плюс пользоваться его передачами с воли. Оплата частной камеры может обойтись дешевле, чем откуп от криминалитета.

 