Трамп – уникальный президент. Он ведет себя как слон в посудной лавке и при этом каким-то чудом умудряется разбивать исключительно чужую посуду

Скандалы с «российским следом» и попытка импичмента привела к тому, что Gallup выдает 49% поддержки Трампа, что является абсолютным максимумом за всю его политическую карьеру. Санкционное и не только бодание с Китаем за то, кто будет great again на планете, не приводило ни к чему, и тут (God bless America) вспышка коронавируса сама делает то, что не смогли сделать политики, — бьет по экономике Китая и рикошетом почти по всему миру. Американцы сами удивились — ничего особенного не делали, а все получилось. Министр торговли США Уилбур Росс на радостях даже публично выдал то, о чем говорить как бы неприлично: «Вспышка коронавируса в Китае будет способствовать возвращению рабочих мест в Соединенные Штаты».

То есть то, о чем давно мечтали трамписты, начинает сбываться. Конечно, не в плане возвращения производства в США (для этого одного коронавируса мало), но в плане разрухи по всему миру точно. Сам вирус катастрофу для человечества пока не принес и, скорее всего, не принесет, а вот связанная с ним (и с работой СМИ, конечно) боязнь покупать китайские товары — это серьезно. Начнем с того, что 3 февраля акции китайских компаний одномоментно рухнули аж на 420 млрд долларов. Крупнейшие центры машиностроения и переработки Китая оказались под карантином и не будут работать минимум до 10 февраля. И это серьезнейшим образом влияет на Украину. Что на самом деле происходит в Китае. Переселенец из Донбасса о коронавирусе и войне © Андрей Лимарев

Минфин Украины показывает, что импорт превышает экспорт на 8% ВВП и ситуация только ухудшается, поскольку импорт растет быстрее, чем экспорт. Интересно то, что главным торговым партнером Украины по объемам стал Китай, а отнюдь не Евросоюз, на что были большие надежды у тех, кто организовывал госпереворот в 2014 году. Вывозится в КНР прежде всего либо сырье, либо продукция с низким уровнем передела — железная руда (более 33% в структуре экспорта), зерновые (более 23%), подсолнечное масло (21%), а также отходы пищепрома (6%), что вместе составляет больше 80% всего украинского экспорта в Китай. Также высокое значение имеет металлургическая продукция. Однако котировки металлов обвалились из-за простоя китайских заводов. То же самое касается стальной продукции, железной руды и угля, т.е. основы украинского экспорта.

Доля китайских товаров в импорте Украины уже превысила 30%. Вот только продает Поднебесная не сырье, а высокотехнологичную продукцию — первые места занимают нефтепродукты (более 22%) машины и оборудование (порядка 20%), химпром (13%), различный транспорт (8%).

Проблемы могут начаться с электроникой. В топ-5 самых продаваемых на Украине смартфонов входят 4 китайских бренда — Xiaomi, Huawei, Meizu и Honor. А еще Samsung, который как бы не китайский, но заводы по его производству находятся в Китае и их работа приостановлена точно так же, как и работа заводов Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo. Кстати, стоит и Apple, львиная доля продукции которого также изготовляется в КНР. Только проиграют от этого как всегда не продавцы, а народ, потому что, если поставки не возобновятся в ближайшее время, цены обязательно взлетят и в ход пойдет все, что залежалось на складах. А вот в сфере внедрения систем автоматизации и робототехники уже не хватает комплектующих.

Некоторые украинские эксперты утверждают, что доля китайской одежды и обуви на рынке Украины незначительна, поэтому последствия коронавируса на этом сегменте никак особо не отразятся. Но здесь есть один нюанс. В магазинах, может, доля и незначительна, но что с почтовыми заказами, с тем же AliExpress? Директор «Новой почты» Юрий Беневитский утверждает, что число международных отправлений за прошлый год выросло на 26% и почти 68% из них занимают посылки из Китая, где чаще всего находятся одежда, обувь, электроника и детские товары. Ясно, что рынок не опустеет и спекулянты не проиграют. Просто вся эта продукция при невозможности заказать ее в КНР станет для населения дороже.

Почти в два раза подорожали грузоперевозки в Китай из-за того, что не все хотят этим заниматься. Кроме высокой цены, соответственно, стало не хватать и свободных мест.

Наверное, единственным плюсом для Украины является то, что приостановка китайских производств привела к избытку нефти на рынке и падению ее цены. И так не слишком высокие цены на марки Brent и WTI опустились более чем на 20%. Впрочем, ОПЕК собирается уменьшать добычу, чтобы не допустить дальнейшего падения.

Конечно, проблемы возникли и у американских, европейских, японских и южнокорейских компаний. Временно закрыты заводы Samsung, Johnson & Johnson, больше половины кофеен Starbucks, значительное число магазинов Adidas и IKEA в Китае, все офисы Google и Facebook, заводы Tesla, Ford, Peugeot, Toyota, Honda, парк развлечений Walt Disney. Почти вся продукция Apple производится китайскими Foxconn и Pegatron Corp. в Чжэнчжоу и под Шанхаем. В компании считают, что риск срыва поставок не нулевой. Останавливаются и заводы Hyundai в Южной Корее. Они не могут работать без китайских жгутов электропроводки. По схожим причинам сокращается выпуск автомобилей Kia. Снова страдают американские фермеры. Они были очень недовольны торговыми войнами, поскольку потеряли очень много из-за невозможности поставлять в Китай сельскохозяйственную продукцию и очень обрадовались новому американо-китайскому соглашению на 200 млрд долларов. Но не тут-то было. Цены на сою, рапс, кукурузу и т.д. значительно просели, и сколько продержатся на таком уровне, никому не известно. Но все эти временные неприятности можно пережить, особенно если правильно медийно использовать сложившуюся ситуацию. Выдержит ли украинская экономика удар коронавирусом © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В общем, если Китай преодолеет вызванный коронавирусом экономический кризис где-то до начала весны, все отделаются легким испугом. Если нет, везде начнет ощутимо всего не хватать. Естественно, в КНР уже разработали антикризисную программу. Она включает в себя налоговые льготы на закупку оборудования для производителей, отмену НДС и ряда взносов для транспортных компаний, снижение кредитной ставки ниже 1,6% и др. А это все пусть и необходимая, но все же нагрузка на бюджет. В любом случае уже понятно, что в феврале ВВП Китая сильно просядет и никаких 6% не будет. Есть прогнозы вообще на 2% роста по итогам первого квартала 2020 года.

Собственно, корреляция роста ВВП прописана Китаем в плане преодоления кризиса. Это для Трампа замечательный предвыборный бонус, а для его консервативных избирателей повод вспомнить про God, который bless America и покинул атеистический Китай, в гордыне возомнивший, что может построить свою башню выше «града на холме». Теперь-то точно понятно, кто избранный.

Можно было бы предположить, что такая ситуация вызовет новый виток борьбы американских капиталистов друг с другом (ВПК с ТНК) за то, куда девать вынесенные в свое время в Китай производства — обратно в США или в Мексику, Эфиопию, Шри-Ланку и другие страны периферийного капитализма с открытой экономикой и дармовой рабочей силой. Но это будет не борьба за выбор места переноса промышленных мощностей, поскольку никаких реальных вариантов возвращения их в Америку нет, а борьба за электорат, которому приятно послушать про «грэйт эгейн» в преддверии президентских выборов. Пока это работает, можно пользоваться, особенно когда судьба посылает «подарок» в виде китайского коронавируса.

Воистину, Трамп удачливый человек. А вот Украине, тотально зависимой от импорта всего и не имеющей такого запаса финансовой прочности, как США, особо радоваться нечему. А уже тем более после провала импичмента Трампа, у которого по этому поводу есть к Украине пара вопросов.