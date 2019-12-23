«Газпром» и «Нефтегаз Украины» согласовали новое транзитное соглашение и определились, что подпишут его до 25 декабря. В результате новой «газовой войны» между Россией и Украины, очевидно, не будет. Пользователи соцсетей активно включились в эмоциональную дискуссию о победителях и проигравших в результате достигнутых договоренностей

Одним из важных моментов, пока еще предварительных транзитных соглашений, является то, что стороны сообщили лишь об общих параметрах транзитного договора, который еще только предстоит подписать. Между тем, даже этого с избытком хватило пользователям соцсетей для самых разнообразных интерпретаций будущей конфигурации газовых взаимоотношений Украины, России и ЕС.

На первый взгляд Газпром уступил практически по всем позициям, однако, как отмечают многие, не все столь однозначно, тем более в долгосрочной перспективе. Так российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков считает, что транзитные газовые договоренности, достигнутые между Украиной и Россией выгодны, прежде всего, Германии и США, и во многом, киевскому режиму. Марков: «Газовый контракт – это явная победа ЕС и его союзников в российской элите» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Газ. Контракт на 5 лет, при том, что Киев хотел 10, а Россия 1 год. Объем будет 60 млрд в год, (сейчас 90), с возможностью уменьшить до 40 млрд. Россия выплатит киевскому режиму 3 млрд долларов, про которые Путин сказал, что это абсолютно не законное, а политическое решение.

Правда, возможно, за эти 3 млрд зачтутся те 3 млрд, которые Россия дала Киеву при Януковиче через механизм евробондов и которые Киев отказывается отдавать. Киев «обещал» отказаться от всех других судебных требований к Газпрому. Да кто может поверить в их обещания? Они вот много раз обещали выполнять Минские соглашения. Выполняют?

Достигнутая договоренность больше всего выгодна Германии и ЕС, во многом выгодна киевскому режиму (извините, не могу написать, что Украине, рука не поднимается отождествлять управляемый извне режим и Украину). Это их победа. Отчасти победа США, которые хотели, чтобы Москва финансировала русофобский режим в Киеве», — написал политолог на своей странице в Facebook.

Марков склонен оценивать заключенные договоренности как однозначное поражение российской стороны, поскольку Газпром фактически будет платить миллиарды «Нафтогазу», как «рэкитиру» за право продавать российский газ в ЕС. По его мнению, данный факт можно назвать политической победой проевропейского лобби в российской элите.

А вот украинский политический и экономический эксперт Андрей Головачев полагает, что благоприятного исхода переговоров по газовому транзиту удалось добиться главным образом потому, что была убрана политико-коррупционная составляющая со стороны «Нафтогаза». Головачев: «Украина выиграла газовые переговоры благодаря публичности и усилиям ЕС» © Facebook, Головачев Андрей

«Почему Украина смогла избежать газовой войны и добиться очень выгодных для себя условий, о которых мало кто надеялся? Почему ранее Украина с треском проигрывала все переговоры по газу с Россией?

Удалось добиться самого главного:

— исключить кулуарность в переговорах, сделать их с нашей стороны публичными, прозрачными», — убежден Головачев.

Однако он вовсе не исключает, что не все так идеально как хотели бы видеть украинские власти. Будущему договору предстоит выдержать активное сопротивление коррумпированных политиков, олигархов и газовой бюрократии.

«Но, похоже, что газовый вопрос, который испортил всех наших предыдущих президентов, уходит в прошлое. Сколько ни пытался Зеленский залезть в нынешние переговоры, его не допустили, и это правильно», — подытожил он.

Говоря о главных движущих силах, позволивших добиться согласования газового транзита по территории Украины, многие пользователи соцсетей указывают на роль европейских политиков. Так израильский политолог Соломон Манн убежден, что решающую роль в разрешении газового спора Украины и России сыграл президент Франции Эммануэль Макрон. Соломон Манн: «Макрон обеспечил договоренности Украины и России по транзиту» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Пока Меркель с переменным успехом бьется с Трампом за «Северный поток», Макрон обеспечил договоренности Украины и России по транзиту через Украину. Причем добился путем, который большинство аналитиков (и я в их числе) считали невозможным. Россия согласилась заплатить Украине 3 млрд. долларов «наличными», спасая ее от дефолта, а Украина всего-навсего обязалась отказаться от всех остальных претензий и судебных исков к "Газпрому".

Таким образом, газовый транзит в Европу не прервется, Европа не будет зависеть от американских милостей и американских санкций, Россия быстро отобьет уплаченные Украине деньги увеличением газоснабжения Европы в отопительный сезон, а также спасет свою репутацию и уже сможет готовиться к отмене наиболее неприятных санкций де-факто, а потом и де-юре», — полагает израильский политолог.

Конечно, Европа была крайне заинтересована в продлении контракта, дабы обезопасить себя от последствий очередной «газовой войны», выходополучателем которой были бы только Соединенные Штаты. Об этом в частности говорить главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Он отмечает, что для США было бы очень желательно, если бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года. Гужва: «Единственная сторона, недовольная транзитными договоренностями, – США» © Андрей Лубенский

«Украинская сторона празднует перемогу. Европа довольна. Россия комментирует скупо. Что и не удивительно. Выглядит так, что она пошла на очень большие уступки. Хотела контракт на год, заключила на 5 лет. Хотела, чтоб Украина отказалась от своих требований по Стокгольму, а теперь согласилась заплатить Киеву 3 млрд деньгами. В обмен на отзыв еще не выигранных исков.

Но есть еще одна страна, которая вряд ли будет довольна произошедшим, хотя она и приложила немалые усилия к тому, чтобы Россия пошла на уступки.

Это США. Для американцев была идеальной ситуация, когда бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января 2020 года, при том, что Северный и Турецкий потоки достроены бы не были», — подчеркивает Гужва.

Украинский журналист убежден, что именно для этого и был принят последний пакет санкций, зашитый в оборонный бюджет США, после чего швейцарская компания Allseas объявила об остановке строительства Северного потока-2.

«Это не остановит его запуск, но значительно задержит (пока будет найден новый подрядчик). И если б в такой ситуации еще бы и прекратился транзит газа через Украину, то это бы обрушило позиции России на европейском рынке, которые были бы заняты газом американским или же катарским.

В такой ситуации Газпром из двух зол выбрал меньше. Согласился на выплату 3 млрд, а в обмен получил возможность продолжить бесперебойные поставки газа в Европу», — написал журналист на своей странице в соцсети.

Гарантии поставок газа в Европу в следующем году — это главное, что выиграла в данном случае Россия, отмечает Гужва.

«Украина, естественно, тоже в выигрыше. Получила 3 миллиарда, гарантии прокачки на следующий год и, судя по всему, и на последующие годы транзит также сохранится в немалых объемах при условии конкурентного тарифа.

А вот американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили. Хотя еще не вечер. Подписан только протокол. А нужен договор. И пока он не подписан, может быть всякое. Но будем надеяться, что все подпишут, как и договаривались», — подытожил Гужва.

О множестве «подводных камней», которые могут стать помехой для сотрудничества России и Украины в газовом вопросе говорит и политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Бортник указал на слабое место всех денежных выигрышей «Нафтогаза» © Facebook, Ruslan Bortnik

«Это предварительные договоренности правительств и нас могут ещё ожидать проблемы с реализацией их операторами ГТС — подписанием договоров;

— 65 млрд.куб в первый год и 40 — в последующие 4 это 60-40% от объема транзита в 2017-2018 (был более 90 млрд.куб) — то есть потеря от трети до половины прибыли от транзита (за 5 лет потери могут составить более 5 млрд. долл.). Техническая возможность украинской ГТС — 300 млрд.куб. (150 млрд. куб. в Европу). Вопрос будущего украинской ГТС не решен;

— важная победа в части выплаты 3 млрд. долл. по решению Стокгольмского арбитража, достигнутая благодаря общей позиции с США и ЕС, и отказ от дальнейших исков, пока не включает вопроса выплат Украиной цены купленных РФ «евробондов» («долга Януковича») — более 4 млрд. долл. — это слабое место всех «денежных» выигрышей;

— если в результате этих договоренностей цена на газ не снизится для промышленности и граждан, останется схема «Дюсельдорф+» при которой преимущественно украинский газ продается потребителям по цене «немецкого»… цена этим договоренностям — коррупция», — указывает на потенциальные риски политолог.

Сводя воедино все оценки пользователей соцсетей достигнутых договоренностей по транзиту природного газа через украинскую ГТС, стоит отметить, что подавляющее большинство комментаторов сходятся во мнении, что это скорее победа здравого смысла и прагматизма всех сторон.

Однозначно, украинская сторона на данном этапе получила максимум возможного, а России пришлось в виду агрессивного давления со стороны США, пойти на существенные уступки. В безусловном выигрыше оказались страны ЕС, которые смогли не только обеспечить бесперебойные поставки голубого топлива, но и склонили Нафтогаз к принятию европейских принципов транзита.

Американской стороне, несмотря на очевидный тактический успех с временной остановкой строительства «Северного потока — 2», не удалось достичь главного — создать долгосрочные стратегические проблемы России. Поэтому проиграв в малом (имеется в виду согласие заплатить 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда) российская сторона выиграла в главном — сохранила свое реноме надежного поставщика перед столь впечатлительным европейским потребителем и не позволила потеснить себя на Европейском газовом рынке.