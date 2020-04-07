В ближайшее время Федеральное сетевое агентство в ФРГ примет решение, будет ли газопровод «Северный поток — 2» освобожден от предписаний регулирования ЕС или нет

Для инвесторов предстоящее решение регулирующего органа в Бонне имеет основополагающее значение, отмечает германская газета Handelsblatt. Они указывают на юридическое заключение, которое поддерживает требование освободить газопровод от обязанности следовать предписаниям.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток протяженностью более 1,2 тыс. км каждая по дну Балтийского моря. Газопровод будет поставлять газ в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Все страны выдали разрешения на строительство.

Запустить «СП-2» планировали в 2019 году, но после введения американских санкций возникли проблемы. В 150 км от побережья Лубмина, недалеко от Грайфсвальда, проект был остановлен. Швейцарский подрядчик Allseas, который прокладывал трубы, объявил о приостановке работы. В связи с этим введение «СП-2» отложили до конца 2020 года. Президент Владимир Путин заявил о готовности России самостоятельно достроить трубопровод.

После этого в начале февраля Россия направила с Дальнего Востока в Балтийское море собственное судно-трубоукладчик, чтобы уложить оставшиеся трубы. Оно еще в пути. Когда трубоукладчик прибудет в Балтийское море, неизвестно. Как достроить «Северный поток-2». «Академик Черский» снова поменял маршрут © Facebook Владимир Серебрянский

Сейчас речь идет о вопросе, будут ли распространяться на «СП-2» положения сетевого регулирования, которые до этого касались только газопроводов, начальные и конечные точки которых находятся в ЕС. «СП-2» для ЕС — зарубежный проект, по которому газ по дну Балтийского моря пойдет из России в Германию.

Если положения европейского сетевого регулирования будут распространяться и на «СП-2», операторы газопровода в немецких территориальных водах должны будут предоставить доступ к трубопроводу и третьим сторонам.

Еще более существенную роль играет ограничение: одна и та же компания не может быть и поставщиком газа, и оператором участка трубопровода на немецкой территории. «СП-2» — проект Газпрома, который является как оператором, так и потенциальным поставщиком.

Компания Nord Stream AG, которая на 100% принадлежит Газпрому, уже подала в Федеральное сетевое агентство ходатайство об освобождении от норм регулирования ЕС. В общем, внутренние рыночные нормы ЕС предполагают освобождение от регулирования. Однако эта возможность касается только трубопроводов, достроенных ранее 23 мая 2019 года. Канары прямо по курсу: способный достроить «Северный поток — 2» трубоукладчик приближается к Европе © Газпром флот

Компания полагает, что ее права ущемляются, поскольку нормы регулирования ЕС появились, когда существенные инвестиционные решения уже давно были приняты, а значительные участки трубопровода — построены.

Часть экспертов считает, что отсутствует «логичное обоснование, какой смысл для функционирования внутреннего рынка имеет регулирование трубопроводов, идущих из третьих стран в ЕС».

«Новое регулирование неожиданным образом затрагивает и непосредственно газовую инфраструктуру, строительство которой уже далеко продвинулось. Если бы инвесторы при планировании и подаче ходатайства знали о новом регулировании, они бы, вероятно, делали совсем другие расчеты», — считает юрист Штефан Томас, преподаватель университета Тюбингена.

Необходимо учитывать, что компания Nord Stream AG к моменту вступления в силу новых норм газового регулирования, основываясь на прежнем правовом положении, уже совершила многомиллиардные инвестиции.

Также необходимо учитывать, что «строительные работы на немецкой территории, на которые распространяются новые нормы, уже практически завершены». «Препятствий нет»: Миллер заявил, что РФ сможет сама достроить «Северный поток-2» © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Потому что достроенные трубопроводы и еще не достроенный «СП-2» сопоставимы по существенным признакам: уже совершены инвестиции, которые нельзя отменить. Было бы неоправданно относиться к ним по-разному», — предостерегает Томас.

Противники проекта смотрят на это иначе. Их аргумент заключается в том, что «СП-2» повышает зависимость Европы от российских поставок газа и ослабляет конкуренцию. Одиннадцать стран ЕС, по данным Федерального сетевого агентства, участвовали в консультациях, которые являются составной частью процесса.

Некоторые государства дали обширные комментарии, сообщило ведомство по запросу. Среди участников — Дания, Эстония, Италия, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция и Словакия.

Восточноевропейские страны в последние годы отчаянно боролись с этим проектом. «Через некоторое время» на сайте сетевого агентства будет опубликовано решение о привлечении компаний, которые хотят принять участие в процессе.

Польский энергетический концерн PGNiG сообщил, что получил от Федерального сетевого агентства приглашение. Компания представит свою позицию в процессе, а также получит доступ к документам. Давление США на «Северный поток-2» будет расти, но Россия и Европа будут искать компромиссы — Козак © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«СП-2» не должен быть освобожден от регулирующих норм», — заявил в конце прошлой недели глава польского энергетического концерна PGNiG Ежи Квечиньский. Освобождение возможно только для трубопроводов, которые уже были достроены до вступления в силу норм по внутреннему газовому рынку ЕС, отметил он.

Тем временем в США республиканец Тед Круз из нефтегазового штата Техас, самый ярый критик проекта «СП-2», продолжает атаковать газопровод, по которому газ должен будет пойти из России в Германию, при помощи новых и особенно странных аргументов, пишет германский журнал WirtschaftsWoche.

Прокладка труб в Балтийском море при помощи анкерной технологии наносит ущерб экологии. вот о чем сейчас заговорили в Вашингтоне. Американцы не отказываются от борьбы против проекта. Они уже объявили о новых санкциях против участвующих в нем банков и компаний.

И в ЕС продолжаются споры вокруг проекта. Новый регламент ЕС приведет к существенному удорожанию эксплуатации трубопровода. Кроме того, по российскому законодательству это вообще нереализуемо, потому что газовая экспортная монополия принадлежит российскому государству. Украина и США думают над тем, как «похоронить» «Северный поток-2» — Коболев © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Для других газопроводов из стран, не входящих во внутренний рынок ЕС, существуют исключения из этого регламента. Например, им не обязательно предоставлять доступ к своим трубопроводам другим поставщикам газа. Но для «СП-2» исключений пока нет.

Оператор «СП-2» направил в Федеральное сетевое агентство заявку об освобождении от норм новой Газовой директивы, напоминает издание. Это в компетенции немцев, поскольку трубопровод заканчивается в Германии. Еще в 2018 году немецкие власти одобрили строительство второго участка российско-германского газопровода. Кроме того, проект выполнил все экологические предписания.

Боннский регулятор в настоящее время проводит проверку заявки об освобождении от норм Газовой директивы. Он также должен выслушать позицию ряда стран ЕС, большинство из которых, в том числе Польша, Латвия, Эстония, категорически против проекта. Именно по этому вопросу сейчас регулятор должен принять решение.

Это решение с последствиями. Если же регулирующий орган не освободит «СП-2» от действия новой директивы ЕС, возникнут серьезные проблемы. А именно этот проект канцлер Ангела Меркель много раз называла очень важным, так как он гарантирует снабжение Германии и Европы недорогим российским газом. «Северный поток – 2» достроят, несмотря на санкции США — Марунич © Украина.ру/Нина Зотина

Nord Stream 2 AG оставляет за собой право предпринять правовые шаги против Германии, если боннский регулятор примет решение против проекта. «В случае отрицательного решения следующим шагом станет иск в немецкий административный суд», — сказал представитель компании журналу WirtschaftsWoche.

Nord Stream 2 AG уже подала иск о недействительности против директивы ЕС в Европейский суд, а также еще один иск — в арбитражный суд против ЕС. При помощи иска о недействительности компания хочет добиться отмены поправок к Газовой директиве, потому что она не касается никакого другого оператора, кроме Nord Stream 2 AG. Кроме того, новый регламент нарушает международное право о предоставлении операторам инфраструктурных проектов гарантий защиты инвестиций.

Мощность существующей ветки газопровода, по которой российский газ поступает в Германию, составляет 55 миллиардов кубометров в год, напоминает в связи с этим популярный в Японии интернет-портал Wedge Infinity. Как известно, в этой стране очень внимательно следят за мировым рынком газа.

Новый газопровод практически удвоит возможности России. По этому поводу по образному выражению западной прессы, "зубами скрежещет" президент США Дональд Трамп. В апреле 2018 года на встрече с руководителями прибалтийских государств он заявил: «Я против газопровода, который принесет огромные деньги России». Позже Трамп ужесточил критику по этому проекту в адрес Германии и в 2019 году пошел на введение антироссийских санкций. Американские и датские СМИ: «Северный поток-2» уже не остановить, но можно притормозить © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Америка, ставшая в результате т.н. «сланцевой революции» крупнейшим газодобывающим государством в мире, начала экспорт СПГ в Азию и Европу. Критикуя «зависимость Европы от России» Трамп на самом деле хочет значительно расширить поставки американского СПГ в Европу.

В Германии американские санкции вызвали в целом пренебрежительную реакцию. Канцлер Меркель устами своего пресс-секретаря заявила: «Берлин отметает внешние санкции, осуществляемые из страны, находящейся вне европейского региона». В январе Меркель посетила Путина в Москве и имела с ним 3-часовые переговоры.

Во-первых, немцы обеспокоены вопросами стабильного производства электроэнергии. Для снижения уровня выброса парниковых газов нужно закрыть теплоэлектростанции, работающие на каменном и буром угле и обеспечивающие около 40% электроэнергии в стране.

Это фактор серьезно беспокоит Германию, которая в 2022 году окончательно закроет все свои атомные электростанции. И совершенно справедливо в 2014 году тогдашний вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль заявлял: «Для нас совершенно невозможно отказаться в энергетике и от атома, и от угля»

Во-вторых, это вопрос цены на электроэнергию. На проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) были потрачены огромные деньги из бюджета. Германия не может переходить на ВИЭ слишком быстро, исходя из необходимости сдерживать предсказуемый рост цен. «Северный поток - 2» сделает ГТС Украины ненужной, но платить за все будут украинцы — Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

У Германии есть опыт перебоев в поставках голубого топлива. В 2009 году, когда «Газпром» не достиг договоренности по ценам газа с Украиной, он приостановил транзит через эту страну на Запад.

Тогда-то западный бизнес и почувствовал необходимость в альтернативных маршрутах получения российского газа, минуя такую конфликтную территорию, которую представляла собой Украина. Было принято решение о строительстве первой нитки газопровода «Северный поток», и уже в 2011 году он был введен в строй.

Доля самообеспечения Германии потребностей в энергии с учетом снижения доли атомной энергетики и повышения процента использования ВИЭ составляет в настоящее время только 35%. В оставшейся части 80% вырабатывается из традиционных ископаемых видов топлива. Более 80% его импортируется.

Главное место в получении Германией газа, нефти и угля занимает Россия. Ее доля по этим видам топлива в топливно-энергетическом балансе составляет около 40%. Таков уровень зависимости Германии от России.

В ЕС проект «СП-2», кроме Германии, поддерживают Голландия, Австрия и Франция, которые ожидают увеличения поставок российского топлива, так как в самой Европе добыча природного газа сокращается.

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru