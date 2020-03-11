Как мир сражается с коронавирусом: французы запасаются макаронами, Россия жестко защищается, а Китай уже побеждает

Число заразившихся коронавирусом во всех странах мира превысило 117 тысяч человек, умерли почти 4300 заболевших. При этом все страны реализуют самостоятельные эпидемиологические программы, суть которых можно выразить одним словом — самоизоляция

О том, что во Франции в супермаркетах повеяло ветром паники, пишет популярный журнал Marianne. С начала второй фазы плана борьбы с коронавирусом покупатели второпях набивают корзины, делая запасы. Цифры эпидемии во Франции пока не выглядят трагически (19 погибших из 1126 заболевших на 8 марта), но по соцсетям уже гуляют снимки пустых полок, пишет издание.

Наплыв людей в супермаркеты отражает статистика. В опубликованном неделю назад аналитическом материале отмечается 20%-й рост продаж по всем категориям потребительской продукции. Продажи таких продуктов, как макароны и рыбные консервы, удвоились. В одних магазинах наблюдается небольшое оживление, в других полки уже опустели.

Потребителей интересуют в первую очередь «сухие» продукты, те, что хранятся дольше.

«Макароны, рис, консервы, мука, крупа, замороженное мясо», — перечисляет Стефан, владелец склада из Нанта.

Полки с гигиеническими продуктами, туалетной бумагой и бумажными полотенцами тоже берут приступом. Запасы делают на разный срок, от нескольких недель до месяцев.

«Я отталкивалась от моего бюджета, потратила все, чтобы обезопасить семью на длительный срок», — рассказывает Беатрис, мать четырех детей из парижского региона.

Нужно быть предусмотрительными на случай неизбежного распространения эпидемии и объявления карантинных зон, считают французы. Есть и еще одна, парадоксальная причина: люди мчатся в магазины, потому что опасаются будущей паники.

«Люди будут биться за туалетную бумагу, когда случаев станет все больше. В тот момент я не хочу иметь дело с толпой и рисковать заразиться, тем более что я вхожу в группу риска», — объясняет 53-летняя Корин. Международная панорама: паника вокруг коронавируса как оружие против протестов

Полки в основном опустошают пожилые люди, говорят сотрудники супермаркетов. Старики словно сошли с ума: некоторые спрашивают кассиров, почему те не носят маски и перчатки.

Хотя эпидемия продолжает распространяться, смертность низкая, с надеждой отмечают многие. В большей степени стоит бояться нарушения систем снабжения или краха фондового рынка, считают они.

Заявления властей вызывают скептическое отношение граждан, которые считают эти обнадеживающие фразы неискренними. Французские потребители не слишком верят в дальновидность властей. Что бы ни говорило начальство, лучше подготовиться к катастрофическим сценариям, учитывая, что на сегодняшний день мы мало что можем противопоставить вирусу, считает один из покупателей.

Лучше пусть будет психоз в спокойное время, чем потом драки за пачку макарон. Это признаки паники, признает другая покупательница. Во Франции надеются, что разум возобладает над эмоциями и инстинктом самосохранения после перехода на третий этап эпидемии, который премьер-министр Эдуар Филипп назвал «неизбежным», пишет издание.

Другая французская газета, Le Monde пишет о мерах, которые предпринимают для борьбы с коронавирусом власти России, где вводятся санкции за нарушение режима самоизоляции. До настоящего времени в России не шла речь об эпидемии, однако страна пошла на решительные меры, чтобы защитить население от коронавируса, отмечает издание.

Эти меры коснутся людей, прибывающих из стран, в которых была объявлена эпидемия. Граждане России и иностранные граждане, прибывающие из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, «обязаны» оставаться в своих домах в течение 14 дней, что является максимальным инкубационным периодом для коронавируса.

Власти столицы, в которой проживают 12 млн человек, пошли на более жесткие меры, чем федеральные власти. С 1 февраля Россия закрыла свои сухопутные границы с Китаем, а через две недели запретила въезд на свою территорию всем гражданам Китая. Паника. Казахи вышли на улицы, требуя закрыть границы с Китаем © instagram akimat_zaysan

Мэрия Москвы опубликовала на своем сайте информацию о том, что несоблюдение «карантина» наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей и влечёт ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, в случае если это нарушение санитарных правил приведет к летальному исходу.

Власти Москвы предупредили, подчеркивает газета, что соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью камер наблюдения. 28 февраля российские власти сообщили о высылке 88 иностранцев без указания их гражданства, обвиняемых в нарушении режима.

7 марта посольство Франции сообщило о том, что «настоятельно рекомендует гражданам Франции, планирующим туристический или рабочий визит в Россию, отложить свою поездку».

Такой режим самоизоляции подтверждает «жесткую» линию России, которому предшествовало закрытие 4200 километров сухопутной границы между Китаем. Тогда министерство финансов оценило стоимость временного разрыва отношений с Пекином в 85 млн евро в день.

Похоже, эта стратегия будет иметь долгосрочный характер: уже объявлено об отмене Петербургского экономического форума, запланированного на июнь. Компания «Аэрофлот» отменяет рейсы.

Власти Москвы сообщили о плане Б на случай эпидемии, при котором будут закрыты школы, парки, стадионы, торговые центры и музеи. Также будет введен запрет на проведение публичных мероприятий (10 марта московские власти объявили о запрете мероприятий с участием более 5 тыс. человек. — Ред.). Операция «Изоляция». Как Москва борется с коронавирусом © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Такая политика, похоже, приносит свои плоды. С начала кризиса в России выявлено всего 20 случаев заражения, и все они касаются лиц, прибывших из-за рубежа (Китай, Италия, ОАЭ, круизный лайнер Diamond Princess). Таким образом, России удалось избежать появления эндогенного очага на своей территории.

Однако эти данные подвергаются сомнению. Если органы санитарно-эпидемиологического надзора утверждают, что обследовали в общей сложности 51 366 человек, то врачи, опрошенные агентством Reuters в Москве и Санкт-Петербурге, утверждают, что речь не идет о систематических обследованиях. Включая случаи, когда у пациентов проявлялись вызванные коронавирусом симптомы.

В большинстве случаев необходимые тесты отсутствуют, и эти неназванные врачи подозревают, что власти намеренно занижают цифры, указывает Le Monde.

Китайская газета Гуаньча публикует материал о российском студенте, который решил в это непростое время остаться в Ухане.

23 января Китай «закрыл» Ухань. Среди жителей города немало иностранных студентов, которые также решили остаться. Недавно один российский студент, находящийся в Ухане, направил письмо в отдел образования китайского посольства в России, в котором рассказал о жизни во время эпидемии.

«Я из России, и мне 25 лет. Я студент магистратуры колледжа международного образования Чжуннаньского университета экономики и права. Этой зимой до эпидемии коронавирусной пневмонии жизнь в Ухане протекала как обычно». Российская журналистка: Китай обеспокоен феноменом «реэкспорта» коронавируса нового типа © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Молодой человек заранее забронировал авиабилет на Филиппины, где хотел провести каникулы, но все мгновенно изменилось, как только 23 января Ухань «был закрыт». Планы на праздники были отменены, но он понимающе отнесся к мерам по «закрытию границ». Мы не испытывали чувство паники, так как понимаем первоначальные намерения китайского правительства. Каждый день получаем короткие СМС, информирующие нас об эпидемической ситуации, количестве зараженных и защитных мерах, пишет студент.

Он получил извещение посольства РФ об эвакуации граждан России, однако предпочел остаться.

«Я решил не эвакуироваться, поскольку университет обеспечил нас всем необходимым, и я чувствовал себя безопасно в кампусе. На территории кампуса было установлено много станций для измерения температуры тела. Университет раздавал студентам защитные маски и санитарные средства, а также полностью дезинфицировал здание общежития. Питание в столовой было заменено на доставку еды».

Из Киева в Ухань вылетел самолет для эвакуации украинцев © РИА Новости, Ирина Александрова | Перейти в фотобанк

«Я действительно хочу выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и насладиться весенним солнцем, но все мы понимаем, что изоляция является необходимой мерой в борьбе с эпидемией», — пишет он.

Сейчас 23 студента и преподавателя из России находятся в провинции Хубэй и активно участвуют в борьбе с эпидемией. Молодой человек отмечает в конце письма: «Я хочу особенно подчеркнуть, что наш университет ни на секунду не забывает о нас, иностранных студентах. Руководство кампуса постоянно на связи с нами и помогает решать любые возникающие проблемы. Я искренне надеюсь, что Китай сможет победить эпидемию как можно скорее, и мы тоже постараемся изо всех сил».

Материал подготовлен на основе переводов сайта inosmi.ru