В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ - 03.07.2026 Украина.ру
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В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ
В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ - 03.07.2026 Украина.ру
В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ
В Белгородской области после обстрела со стороны украинских формирований начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Об этом 3 июля сообщил региональный оперативный штаб
2026-07-03T09:57
2026-07-03T09:57
спецоперация
белгородская область
белгород
константиновка
вооруженные силы украины
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Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Перебои зафиксированы в ряде муниципалитетов. На одном из инфраструктурных объектов произошло возгорание, на место направлены пожарные расчёты. Повреждены пять автомобилей, работают аварийные службы.В Белгороде в результате попадания снаряда погибла мирная жительница. Информация о других последствиях уточняется.Накануне Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле.Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом.Об этом – в материале FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВОВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, белгородская область, белгород, константиновка, вооруженные силы украины
Спецоперация, Белгородская область, Белгород, Константиновка, Вооруженные силы Украины

В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ

09:57 03.07.2026
 
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM
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В Белгородской области после обстрела со стороны украинских формирований начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Об этом 3 июля сообщил региональный оперативный штаб
Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Перебои зафиксированы в ряде муниципалитетов. На одном из инфраструктурных объектов произошло возгорание, на место направлены пожарные расчёты. Повреждены пять автомобилей, работают аварийные службы.
В Белгороде в результате попадания снаряда погибла мирная жительница. Информация о других последствиях уточняется.
Накануне Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле.
Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом.
Об этом – в материале FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
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