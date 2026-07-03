В Белгородской области перебои со светом и водой после обстрела ВСУ
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM
© New Africa/Shutterstock/FOTODOM
В Белгородской области после обстрела со стороны украинских формирований начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Об этом 3 июля сообщил региональный оперативный штаб
Серьёзные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Перебои зафиксированы в ряде муниципалитетов. На одном из инфраструктурных объектов произошло возгорание, на место направлены пожарные расчёты. Повреждены пять автомобилей, работают аварийные службы.
В Белгороде в результате попадания снаряда погибла мирная жительница. Информация о других последствиях уточняется.
Накануне Мэр Белгорода официально подтвердил гибель мирной жительницы во время ракетного обстрела ВСУ. Валентин Демидов сообщил, что во время удара она находилось в автомобиле.
Еще одна женщина получила ранение, а также повреждено пять автомобилей. Также подтверждены повреждения объектов энергетической инфраструктуры города, из-за чего в некоторых районах возникли перебои со светом.
Об этом – в материале FPV-дроны уничтожили робототехнические комплексы ВСУ под Константиновкой. Новости СВО
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