https://ukraina.ru/20260703/mishustin-utverdil-snizhenie-norm-obyazatelnoy-prodazhi-benzina-dlya-stabilizatsii-rynka-1080988782.html

Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка

Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка - 03.07.2026 Украина.ру

Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка

Правительство России временно снижает долю обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров

2026-07-03T10:06

2026-07-03T10:06

2026-07-03T10:06

новости

россия

украина

владимир путин

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1a/1062066342_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_2876494349e2193fe1c9532ab74bed36.jpg

Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года. "Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов", — отметили в правительстве.Ранее Центробанк уже отреагировал на временные перебои с поставками топлива. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что принятые меры позволят быстро минимизировать дестабилизирующие факторы на рынке. Ситуация с топливом остаётся под контролем, правительство действует на упреждение.Подробнее – в материале Путин развеял миф о топливном кризисеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир путин, украина.ру