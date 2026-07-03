Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка - 03.07.2026 Украина.ру
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Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка
Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка - 03.07.2026 Украина.ру
Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка
Правительство России временно снижает долю обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров
2026-07-03T10:06
2026-07-03T10:06
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Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года. "Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов", — отметили в правительстве.Ранее Центробанк уже отреагировал на временные перебои с поставками топлива. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что принятые меры позволят быстро минимизировать дестабилизирующие факторы на рынке. Ситуация с топливом остаётся под контролем, правительство действует на упреждение.Подробнее – в материале Путин развеял миф о топливном кризисеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, Украина.ру

Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка

10:06 03.07.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Правительство России временно снижает долю обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров
Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
"Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов", — отметили в правительстве.
Ранее Центробанк уже отреагировал на временные перебои с поставками топлива. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что принятые меры позволят быстро минимизировать дестабилизирующие факторы на рынке. Ситуация с топливом остаётся под контролем, правительство действует на упреждение.
Подробнее – в материале Путин развеял миф о топливном кризисе
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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