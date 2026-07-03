Мишустин утвердил снижение норм обязательной продажи бензина для стабилизации рынка
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкОтчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме РФ
Правительство России временно снижает долю обязательных биржевых продаж бензина 5-го класса с 15% до 10%. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров
Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.
"Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов", — отметили в правительстве.
Ранее Центробанк уже отреагировал на временные перебои с поставками топлива. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заверила, что принятые меры позволят быстро минимизировать дестабилизирующие факторы на рынке. Ситуация с топливом остаётся под контролем, правительство действует на упреждение.
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