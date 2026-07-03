Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм - 03.07.2026 Украина.ру
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Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм
Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм - 03.07.2026 Украина.ру
Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм
Фракция КПРФ направила обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность отмены или смягчения ограничений в отношении Телеграм. Об этом 3 июля сообщает "Газета.Ru"
2026-07-03T11:24
2026-07-03T11:24
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Авторы инициативы считают, что эффективность блокировок остаётся спорной. "Мошенники продолжают звонить россиянам из-за границы, а число преступлений с использованием мессенджеров не снижается", — говорится в письме.Депутат Владимир Исаков отметил, что от ограничений страдают законопослушные граждане, тогда как заявленные цели не достигаются. В прифронтовых регионах ухудшилось качество связи, пользователи перестали получать через Telegram уведомления об угрозах. Кроме того, серьёзные неудобства испытывает бизнес.По оценкам КПРФ, на реализацию блокировок расходуются десятки миллиардов рублей. "Люди ждут адекватных решений и отмены никому не нужных и неполезных блокировок", — резюмировал Исаков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Новости, Украина, Россия, КПРФ, Telegram

Депутаты КПРФ попросили Минцифры разблокировать Телеграм

11:24 03.07.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Фракция КПРФ направила обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой рассмотреть возможность отмены или смягчения ограничений в отношении Телеграм. Об этом 3 июля сообщает "Газета.Ru"
Авторы инициативы считают, что эффективность блокировок остаётся спорной.
"Мошенники продолжают звонить россиянам из-за границы, а число преступлений с использованием мессенджеров не снижается", — говорится в письме.
Депутат Владимир Исаков отметил, что от ограничений страдают законопослушные граждане, тогда как заявленные цели не достигаются. В прифронтовых регионах ухудшилось качество связи, пользователи перестали получать через Telegram уведомления об угрозах. Кроме того, серьёзные неудобства испытывает бизнес.
По оценкам КПРФ, на реализацию блокировок расходуются десятки миллиардов рублей.
"Люди ждут адекватных решений и отмены никому не нужных и неполезных блокировок", — резюмировал Исаков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Абсурдные призывы Сибиги, провалы ВСУ, жертвы землетрясения в Венесуэле. Хроника событий на утро 3 июля
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