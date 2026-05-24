В Ереване арестован оппозиционер Теванян по обвинению в госизмене
Суд в Ереване избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для кандидата в депутаты, лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна. Об этом 24 мая сообщает РИА Новости
2026-05-24T08:46
Суд в Ереване арестовал на два месяца лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, которого премьер-министр Никол Пашинян публично обвинил в измене родине. Партия политика заявила о намерении обжаловать решение суда.Ранее Центральная избирательная комиссия Армении дала согласие на уголовное преследование Теваняна. После этого он самостоятельно прибыл в Следственный комитет, где был задержан сотрудниками Службы национальной безопасности.В отношении Теваняна возбуждено уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Шпионаж". Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения "смешными и абсурдными".В свою очередь, адвокат Теваняна Арам Орбелян заявил журналистам, что оснований для возбуждения дела не было. По словам защитника, ни описание обвинения, ни материалы дела не содержат обстоятельств, соответствующих указанным уголовным статьям.23 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности уйти в отставку при определённых условиях. Подробнее в материале Пашинян пообещал уйти в отставку и назвал условиеВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
