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Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года

Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года - 24.05.2026 Украина.ру

Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен в течение ближайших двух лет. Об этом он сказал на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании 25 мая

2026-05-24T14:13

2026-05-24T14:13

2026-05-24T14:13

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"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к сторонникам.Пашинян также добавил, что после достижения соглашения армянским гражданам останется "только не забыть взять с собой паспорт и билет" для поездок в страны Евросоюза.Заявление прозвучало на фоне продолжающегося сближения Еревана с европейскими структурами и активизации контактов между Арменией и ЕС. В последние месяцы армянские власти неоднократно подчеркивали курс на углубление сотрудничества с Брюсселем в политической и экономической сферах. Больше информации о текущей ситуации в постсоветской республике - в материале Ростислава Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину.

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