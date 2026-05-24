Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен в течение ближайших двух лет. Об этом он сказал на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании 25 мая
"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к сторонникам.
Пашинян также добавил, что после достижения соглашения армянским гражданам останется "только не забыть взять с собой паспорт и билет" для поездок в страны Евросоюза.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося сближения Еревана с европейскими структурами и активизации контактов между Арменией и ЕС.
В последние месяцы армянские власти неоднократно подчеркивали курс на углубление сотрудничества с Брюсселем в политической и экономической сферах. Больше информации о текущей ситуации в постсоветской республике - в материале Ростислава Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину.
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