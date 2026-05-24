Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года - 24.05.2026 Украина.ру
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Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года
Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года - 24.05.2026 Украина.ру
Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен в течение ближайших двух лет. Об этом он сказал на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании 25 мая
2026-05-24T14:13
2026-05-24T14:13
новости
армения
ереван
брюссель
никол пашинян
ес
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"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к сторонникам.Пашинян также добавил, что после достижения соглашения армянским гражданам останется "только не забыть взять с собой паспорт и билет" для поездок в страны Евросоюза.Заявление прозвучало на фоне продолжающегося сближения Еревана с европейскими структурами и активизации контактов между Арменией и ЕС. В последние месяцы армянские власти неоднократно подчеркивали курс на углубление сотрудничества с Брюсселем в политической и экономической сферах. Больше информации о текущей ситуации в постсоветской республике - в материале Ростислава Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, армения, ереван, брюссель, никол пашинян, ес
Новости, Армения, Ереван, Брюссель, Никол Пашинян, ЕС

Пашинян заявил о введении безвиза между Арменией и ЕС в ближайшие два года

14:13 24.05.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Sputnik
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос либерализации визового режима между Арменией и Евросоюзом будет решен в течение ближайших двух лет. Об этом он сказал на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании 25 мая
"Вопрос либерализации визового режима между Арменией и ЕС будет решен не позднее чем через два года", — подчеркнул премьер-министр, обращаясь к сторонникам.
Пашинян также добавил, что после достижения соглашения армянским гражданам останется "только не забыть взять с собой паспорт и билет" для поездок в страны Евросоюза.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося сближения Еревана с европейскими структурами и активизации контактов между Арменией и ЕС.
В последние месяцы армянские власти неоднократно подчеркивали курс на углубление сотрудничества с Брюсселем в политической и экономической сферах. Больше информации о текущей ситуации в постсоветской республике - в материале Ростислава Ищенко: Россия четко предупредила Пашиняна, что Армению может ждать та же участь, что и Украину.
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