"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника - 24.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/drona-ne-nashli-no-poiski-prodolzhayutsya-v-litve-proveryayut-soobscheniya-o-vtorzhenii-bespilotnika-1079355515.html
"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника
"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника - 24.05.2026 Украина.ру
"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника
Вооружённые силы Литвы продолжают поиски беспилотника, который, по первоначальным сообщениям, якобы мог пересечь воздушное пространство страны в середине недели. Об этом 25 мая сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-24T14:49
2026-05-24T14:51
новости
литва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079081681_0:165:900:671_1920x0_80_0_0_b67f77bcac0013adf1b127868c148cdc.jpg
По данным источников, поисковые мероприятия ведутся в Паневежском и Утенском уездах с привлечением военной полиции и Союза стрелков Литвы. При этом официально не уточняется, о каком именно дроне идет речь и откуда он мог появиться.В армии Литвы отмечают, что на данный момент не обнаружен ни беспилотник, который предположительно пролетел в среду, ни объект, якобы замеченный в четверг. Проверка сообщений о возможном нарушении воздушного пространства продолжается.Ранее страны Балтии, включая Литву, неоднократно фиксировали неопознанные беспилотники в своем воздушном пространстве, многие позже идентифицировали их как украинские. 18 мая дрон упал в Утенском районе Литвы. По предположению властей, он принадлежит Украине. Полробнее – в материале На востоке Литвы обнаружили обломки очередного беспилотника.
литва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079081681_0:80:900:755_1920x0_80_0_0_065c663a9d22e1c5b91f189116222248.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, украина
Новости, Литва, Украина

"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника

14:49 24.05.2026 (обновлено: 14:51 24.05.2026)
 
© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© Фото : Lietuvos policija
Читать в
ДзенTelegram
Вооружённые силы Литвы продолжают поиски беспилотника, который, по первоначальным сообщениям, якобы мог пересечь воздушное пространство страны в середине недели. Об этом 25 мая сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По данным источников, поисковые мероприятия ведутся в Паневежском и Утенском уездах с привлечением военной полиции и Союза стрелков Литвы. При этом официально не уточняется, о каком именно дроне идет речь и откуда он мог появиться.
В армии Литвы отмечают, что на данный момент не обнаружен ни беспилотник, который предположительно пролетел в среду, ни объект, якобы замеченный в четверг. Проверка сообщений о возможном нарушении воздушного пространства продолжается.
Ранее страны Балтии, включая Литву, неоднократно фиксировали неопознанные беспилотники в своем воздушном пространстве, многие позже идентифицировали их как украинские. 18 мая дрон упал в Утенском районе Литвы. По предположению властей, он принадлежит Украине. Полробнее – в материале На востоке Литвы обнаружили обломки очередного беспилотника.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЛитваУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25Взрывы в Кривом Роге
08:25Главное за ночь 29 мая
08:18Заместитель постпреда США в ОНН Темми Брюс заявила, что атаки по украинской столице подрывают перспективы мирных переговоров
08:00Молдавия при украинских наместниках: как противостояние Бодюла и Щёлокова предвосхитило войну на Днестре
07:51ПВО за ночь сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:24Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Румынии на границе с Украиной
07:00Василий Кашин: России надо готовиться к тому, что ей придется бить не только по Киеву, но и по Европе
06:40Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё
06:30Американская парадигма: фаворит республиканцев может отказаться от участия в президентских выборах-2028
06:20Пошлинный вопрос. Шоу, в котором Трамп сделал США "осажденной крепостью", обернется грандиозным крахом
06:10Откуда на Беларусь готовится нападение. Роль Минска в водевиле Зеленского
06:00Спецоперация на минувшей неделе. Перемещения по прифронтовым дорогам становятся лотереей
05:45"Настало время нанести Украине неприемлемый ущерб": Колпашников про удары возмездия
05:32Боец "Востока" рассказал об обманном манёвре при освобождении Добропасово
05:30Сидоров про системные удары по Киеву: "Россия переходит к новому этапу эскалации"
05:15Зеленскому о прилете "Орешника" сообщили американцы: Сидоров про новый этап эскалации
05:00"На Украине банально закончатся мужики": эксперт о последних ресурсах и потерях ВСУ
04:50Выставка к 85-летию Совинформбюро открылась в Нью-Йорке
04:45"Со временем ИИ заменит человека на поле боя": Орлов о трансформации современной войны
04:31В Ярославле из-за атаки БПЛА вновь перекрыли участок трассы на выезде в сторону Москвы
Лента новостейМолния