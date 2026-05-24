"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника
"Дрон не нашли, но поиски продолжаются": в Литве проверяют сообщения о вторжении беспилотника
14:49 24.05.2026 (обновлено: 14:51 24.05.2026)
Вооружённые силы Литвы продолжают поиски беспилотника, который, по первоначальным сообщениям, якобы мог пересечь воздушное пространство страны в середине недели. Об этом 25 мая сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По данным источников, поисковые мероприятия ведутся в Паневежском и Утенском уездах с привлечением военной полиции и Союза стрелков Литвы. При этом официально не уточняется, о каком именно дроне идет речь и откуда он мог появиться.
В армии Литвы отмечают, что на данный момент не обнаружен ни беспилотник, который предположительно пролетел в среду, ни объект, якобы замеченный в четверг. Проверка сообщений о возможном нарушении воздушного пространства продолжается.
Ранее страны Балтии, включая Литву, неоднократно фиксировали неопознанные беспилотники в своем воздушном пространстве, многие позже идентифицировали их как украинские. 18 мая дрон упал в Утенском районе Литвы. По предположению властей, он принадлежит Украине. Полробнее – в материале На востоке Литвы обнаружили обломки очередного беспилотника.