Украина срочно пытается вернуть доверие Венгрии
10:22 18.05.2026 (обновлено: 10:53 18.05.2026)
© telegram ukr_2025_ru Украина.ру
Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о договорённости с новой главой венгерского внешнеполитического ведомства Анита Орбан провести консультации по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине. Об этом стало известно 18 мая из украинских источников
По словам Сибиги, Киев готов обсуждать весь спектр двусторонних вопросов, включая языковые и культурные права венгерской диаспоры.
"Мы готовы работать с новым венгерским правительством по всем вопросам нашей двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений", — заявил министр.
Сейчас наблюдается следующая тенденция: на фоне охлаждения отношений между Киевом и Будапештом украинские власти вынуждены возвращаться к вопросам, которые долгие годы игнорировались.
Ранее новое руководство Венгрии во главе с Петером Мадьяром потребовало от Украины расширения языковых прав венгерского меньшинства как одного из условий для продвижения переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Эта позиция во многом повторяет линию, которую ранее занимал Виктор Орбан.
