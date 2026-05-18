Генштаб Украины раскрыл, какие беспилотники применялись при атаке на Подмосковье

Генштаб ВСУ раскрыл названия беспилотных систем, которые, по его данным, применялись во время атаки на Москву и Московскую область в ночь с 16 на 17 мая

2026-05-18T10:28

В официальном заявлении были упомянуты украинские разработки RS-1 "Барс", FP-1 Firepoint и БАРС-СМ Gladiator. До этого о ряде этих изделий сообщалось лишь фрагментарно — в публикациях профильных изданий и отдельных заявлениях украинских чиновников. Что известно о "Барсе"Согласно информации украинских источников, "Барс" представляет собой беспилотный летательный аппарат самолётного типа с реактивным двигателем. Как утверждается, аппарат выполнен по схеме среднеплана с размахом крыла около двух метров. Реактивный двигатель размещён над фюзеляжем, а корпус изготовлен из композитных материалов. Украинские профильные ресурсы заявляют, что конструкция изделия позволяет использовать различные типы двигателей без серьёзной переработки корпуса. Firepoint и GladiatorО системах FP-1 Firepoint и БАРС-СМ Gladiator в открытых источниках пока известно значительно меньше. Украинская сторона позиционирует их как элементы линейки дальнобойных беспилотных систем, применяемых для ударов по удалённым целям. Ранее российские силы ПВО неоднократно отражали массированные атаки беспилотников на Москву, Подмосковье и другие регионы страны. О массированной атаке дронов на Подмосковье – в материале Атака БПЛА на Москву 17 мая стала одной из самых крупных.

