В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 22 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
2026-05-22T02:27
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы

02:27 22.05.2026 (обновлено: 02:28 22.05.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МальгавкоГород Ярославль и река Волга
Город Ярославль и река Волга - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 22 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 1:43 мск.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Ранее в Ярославской области была объявлена опасность по БПЛА. В 1:56 мск в столице региона была объявлена тревога - "красный уровень" опасности.
21 мая в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
