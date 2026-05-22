В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы

Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 22 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"

2026-05-22T02:27

"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 1:43 мск.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.Ранее в Ярославской области была объявлена опасность по БПЛА. В 1:56 мск в столице региона была объявлена тревога - "красный уровень" опасности.21 мая в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Украина.ру editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня»

