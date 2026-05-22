https://ukraina.ru/20260522/v-yaroslavle-iz-za-ataki-bpla-perekryli-dvizhenie-na-vyezde-v-storonu-moskvy-1079276814.html
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы - 22.05.2026 Украина.ру
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 22 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
2026-05-22T02:27
2026-05-22T02:27
2026-05-22T02:28
украина.ру
ярославль
москва
россия
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники сегодня
беспилотники
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079276693_0:112:1202:788_1920x0_80_0_0_97d91eaa9847968b4575a8e34513a342.jpg
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 1:43 мск.Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.Ранее в Ярославской области была объявлена опасность по БПЛА. В 1:56 мск в столице региона была объявлена тревога - "красный уровень" опасности.21 мая в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ярославль
москва
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/16/1079276693_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_900e35a0eda1e4f9488cde4f227b5db2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, ярославль, москва, россия, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники сегодня, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, украина, пво, минобороны рф, дроны, автотранспорт, ограничения, сво, спецоперация
Украина.ру, Ярославль, Москва, Россия, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники сегодня, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, ПВО, Минобороны РФ, дроны, автотранспорт, ограничения, СВО, Спецоперация
В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
02:27 22.05.2026 (обновлено: 02:28 22.05.2026)
Движение транспорта перекрыто на выезде из Ярославля в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 22 мая сообщил в личном канале на платформе "Макс"
"Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — написал Евраев в 1:43 мск.
Глава региона призвал местных жителей воздержаться от поездок в указанном направлении либо выбрать альтернативный маршрут.
По его словам, угроза атаки беспилотников в регионе сохраняется, подразделения минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
Ранее в Ярославской области была объявлена опасность по БПЛА. В 1:56 мск в столице региона была объявлена тревога - "красный уровень" опасности.
21 мая в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.