Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"
Ищенко о будущем Венгрии после Орбана: "Если обвалится экономика, у "Тисы" не будет шансов"

14:37 22.04.2026
 
В Венгрии после ухода Виктора Орбана к власти пришел правый консерватор Петер Мадьяр. Как долго он продержится, зависит от экономики. Если венгерская экономика рухнет, у нового премьера не будет шансов на переизбрание. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил эксперта, можно ли говорить об устойчивом тренде на смену пророссийских или проамериканских лидеров в Европе. Отвечая на этот вопрос, Ищенко заявил, что все зависит от состояния экономики.
По мнению Ищенко, если после ухода Орбана обвалится экономика Венгрии и люди обнищают, то у "Тисы" не будет шансов на следующих выборах.
"Чтобы удержать власть, надо удовлетворить экономические потребности венгров. А для того, чтобы их удовлетворить, надо иметь относительно дешевые энергоносители. А где их взять? В России", — заявил политолог.
По его словам, победивший на парламентских выборах Мадьяр пытается продолжать энергетическую политику Орбана. "Если вы посмотрите на стратегические заявления Мадьяра, то он пытается продолжать энергетическую политику Орбана", — пояснил эксперт.
"Дальше все упирается в переговоры", — прокомментировал собеседник издания.
