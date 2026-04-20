В Германии отреагировали на задержание немки по делу о покушении на теракт в РФ
Германия приняла к сведению информацию о задержании гражданки страны в России по делу о покушении на теракт. Об этом 20 апреля заявил представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер, передают российские информационные агентства
"Мы приняли к сведению сообщения СМИ на этот счет", — заявил Хинтерзеер в ходе брифинга. Он также отметил, что не будет приводить детали "по причине необходимости защиты прав личности".
Ранее стало известно, что российские спецслужбы предотвратили теракт на одном из объектов силовых ведомств в городе Пятигорске Ставропольского края.
Преступление готовила 57-летняя гражданка Германии. Привести бомбу в действие должны были дистанционно. Для этого неподалеку от объекта силовиков находился сообщник — гражданин одной из стран Центральной Азии.
Об этом — в публикации Гражданка Германии и исламист готовили теракт в Пятигорске: новые подробности.
