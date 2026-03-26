Разгром ВСУ под Волчанском: военный эксперт про ситуацию на харьковском направлении

На Волчанском направлении российские войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта. О результативной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-03-26T15:58

Комментируя ситуацию на харьковском направлении, военный эксперт привел данные о потерях противника. Он подтвердил, что подразделения 159-й ОМБр ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья между населенными пунктами Волоховка и Бочково.По словам Алехина, российские штурмовики проявили мужество и мастерство, уничтожив роту противника. "На этом участке практически в полном составе была уничтожена рота", — подчеркнул эксперт.Он добавил, что вражеское командование в спешном порядке переводит пограничников и операторов БПЛА в штурмовики, пытаясь стабилизировать обстановку. "Наиболее подготовленные штурмовые группы 1-го погранотряда перебросили в район Нестерного. Большинство из них имеют опыт участия в "АТО", — резюмировал Геннадий Алехин.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.

