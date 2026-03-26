Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском - 26.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260326/razgrom-brigady-vsu-na-reke-volchya-alekhin-rasskazal-o-situatsii-pod-liptsami-i-volchanskom-1077183296.html
Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском - 26.03.2026 Украина.ру
Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском
На Липцевском участке Харьковского направления артиллеристы и операторы БПЛА из состава ГВ "Север" продолжают наносить удары по ранее вскрытым целям. За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2026-03-26T13:22
2026-03-26T13:22
россия
новости
геннадий алехин
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
прогнозы сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700864_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_e2fb37530d5aee36b8c23745ac213e10.jpg
Комментируя текущую ситуацию на Харьковском направлении, эксперт уточнил, какие объекты противника попали под удар."За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ вдоль автомобильной трассы, соединяющей дамбу Травянского водохранилища и важный тыловой узел противника в лесной зоне возле Слатино", — рассказал Алехин.По его словам, работа ведется системно. "На Волчанском направлении наши войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта", — добавил эксперт.Он подчеркнул, что о результативной и эффективной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. "Подтвердилось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
россия
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056700864_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_08d4db294f1beb995b40fdc23e5bae0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, новости, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, волчанск, сводка сво, военный эксперт, новости украины, главные новости, новости россии, главное, война, война на украине, вооруженные силы украины, украина.ру
Россия, Новости, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Волчанск, сводка СВО, военный эксперт, Новости Украины, Главные новости, новости России, главное, война, война на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Разгром бригады ВСУ на реке Волчья: Алехин рассказал о ситуации под Липцами и Волчанском

13:22 26.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
На Липцевском участке Харьковского направления артиллеристы и операторы БПЛА из состава ГВ "Север" продолжают наносить удары по ранее вскрытым целям. За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя текущую ситуацию на Харьковском направлении, эксперт уточнил, какие объекты противника попали под удар.
"За минувшие сутки были поражены опорные пункты и районы обороны ВСУ вдоль автомобильной трассы, соединяющей дамбу Травянского водохранилища и важный тыловой узел противника в лесной зоне возле Слатино", — рассказал Алехин.
По его словам, работа ведется системно. "На Волчанском направлении наши войска продолжают наращивать усилия на нескольких участках фронта", — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что о результативной и эффективной работе штурмовиков можно судить по анализу средств объективного контроля. "Подтвердилось, что подразделения 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ понесли существенные потери при попытке форсировать реку Волчья", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: У ВСУ возник кризис резервов, который может перерасти в "резервную катастрофу" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — "Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиГеннадий АлехинСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОпрогнозы СВОСпецоперацияВолчансксводка СВОвоенный экспертНовости УкраиныГлавные новостиновости Россииглавноевойнавойна на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
