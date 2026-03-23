Окончательное решение иранского вопроса: Трамп заявил о переносе атак на энергетические объекты ИРИ

По итогам плодотворных переговоров с представителями Иранской Республики Иран президент США Дональд Трамп заявил о переносе атак на иранские энергетические объекты. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети

2026-03-23T14:39

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Война на Ближнем Востоке вышла на новый этап. Президент США с начала марта сделал несколько заявлений о победе над Ираном и отказе от любых переговоров с руководством исламской республики, кроме как об условиях её капитуляции. Внезапно в своей соцсети Трамп заявил, что переговоры с официальным Тегераном вышли на перспективу деэскалации. "Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран провели за последние два дня очень плодотворные и конструктивные дискуссии, направленные на полное и окончательное урегулирование наших военных действий на Ближнем Востоке. Учитывая содержание и тон этих обстоятельных, подробных и конструктивных обменов, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, в зависимости от успеха текущих встреч и дискуссий. Благодарю за внимание", — заявил президент США в своей социальной сети.Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило: война на Ближнем Востоке может спровоцировать самый серьезный глобальный энергетический кризис за последние десятилетия.В начале нынешней недели Израили и Иран снова обменялись ракетными ударами. Активность сохраняют и проиранские группировки не только на Ближнем Востоке. Издание The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах выяснило, что израильская разведка "Моссад" перед началом нападения на Иран убедила израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в том, что сможет спровоцировать протесты внутри Ирана, которые приведут к смене режима. Однако этот план провалился.

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, война в иране, удар по ирану, международные отношения, международная политика, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, израиль