Окончательное решение иранского вопроса: Трамп заявил о переносе атак на энергетические объекты ИРИ
По итогам плодотворных переговоров с представителями Иранской Республики Иран президент США Дональд Трамп заявил о переносе атак на иранские энергетические объекты. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети
Окончательное решение иранского вопроса: Трамп заявил о переносе атак на энергетические объекты ИРИ

14:39 23.03.2026 (обновлено: 14:40 23.03.2026)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque
По итогам плодотворных переговоров с представителями Иранской Республики Иран президент США Дональд Трамп заявил о переносе атак на иранские энергетические объекты. Об этом Трамп сообщил в своей соцсети
Война на Ближнем Востоке вышла на новый этап. Президент США с начала марта сделал несколько заявлений о победе над Ираном и отказе от любых переговоров с руководством исламской республики, кроме как об условиях её капитуляции.
Внезапно в своей соцсети Трамп заявил, что переговоры с официальным Тегераном вышли на перспективу деэскалации.
"Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран провели за последние два дня очень плодотворные и конструктивные дискуссии, направленные на полное и окончательное урегулирование наших военных действий на Ближнем Востоке. Учитывая содержание и тон этих обстоятельных, подробных и конструктивных обменов, которые будут продолжаться в течение всей недели, я поручил Министерству войны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, в зависимости от успеха текущих встреч и дискуссий. Благодарю за внимание", — заявил президент США в своей социальной сети.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило: война на Ближнем Востоке может спровоцировать самый серьезный глобальный энергетический кризис за последние десятилетия.
В начале нынешней недели Израили и Иран снова обменялись ракетными ударами. Активность сохраняют и проиранские группировки не только на Ближнем Востоке.
Издание The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах выяснило, что израильская разведка "Моссад" перед началом нападения на Иран убедила израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа в том, что сможет спровоцировать протесты внутри Ирана, которые приведут к смене режима. Однако этот план провалился.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореЗеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта
Главный редактор: Хисамов И.А.
15:25ПВО РФ отразила атаки БПЛА ВСУ, Росавиация снимает ограничения. Новости к этому часу
15:16Что может успеть Россия на Украине, пока США воюют с Ираном — Суздальцев
14:58СМИ, связанные с КСИР, заявляют, что не было никаких переговоров с Трампом
14:57"Мы не хотим умирать за Израиль". В армии США растет недовольство войной с Ираном
14:39Окончательное решение иранского вопроса: Трамп заявил о переносе атак на энергетические объекты ИРИ
14:21"Смена руководства или расходимся": правящая фракция Украины на грани раскола
14:08"Ядерный порог все ниже": Киселев о том, как война в Иране повлияет на Россию
13:57Цель ТЦК — вселить страх в украинцев, чтобы можно было брать с них деньги, заявил нардеп
13:50Армия России поразила объекты инфраструктуры, Укрэнерго анонсировало отключения. Новости к этому часу
13:33Главу МИД Венгрии прослушивали спецслужбы Украины - Орбан
13:11Зеленский пытается уломать Запад на мир "без подарков" для РФ. Хроника событий на 13:00 23 марта
13:10Совещание по экономическим вопросам у президента и другие важные заявления Пескова
13:0823 марта 2026 года, утренний эфир
13:01Игорь Юшков: России выгодно, чтобы во время войны против Ирана нефть стоила около 110 долларов за баррель
12:58Россия готова к переговорам по Украине. Что происходит на мировой арене
12:26ЕС дискриминирует Венгрию, Индия скупает российскую нефть. Новости к этому часу
12:2420 марта 2026 года, вечерний эфир
12:03Ленобласть встретила гостей: более 70 "приветов" от ПВО
12:02"Это не случайность": зачем Германия и Япония сближаются военным путем
12:00Военный эксперт Алексей Самойлов: ВСУ не на шутку испугались прорыва армии России по трассе "Москва-Киев"
Лента новостейМолния