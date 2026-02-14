Возиться с Зеленским хлопотно: Зубец объяснил, почему Трамп отказался от давления на Украину - 14.02.2026 Украина.ру
Возиться с Зеленским хлопотно: Зубец объяснил, почему Трамп отказался от давления на Украину
Возиться с Зеленским хлопотно: Зубец объяснил, почему Трамп отказался от давления на Украину
Возиться с Зеленским хлопотно: Зубец объяснил, почему Трамп отказался от давления на Украину
Трамп отказался от давления на Украину, поняв, что быстрого и дешевого дохода здесь не будет. Президент США — ситуативный игрок, который играет там, где есть возможность быстро получить результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала ни по официальным, ни по неофициальным каналам так называемый мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов. По словам министра, на основе договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, договор по Украине можно было согласовать достаточно быстро. Однако впоследствии документ "несколько раз перелопатили".Отвечая на вопрос журналиста о том, почему план Трампа до сих пор не был передан России, эксперт выразил сомнение в том, что президент США стремился "продавить" его в Киеве и Брюсселе.В качестве яркого примера он привел Гренландию, отметив, что при желании Трамп мог бы "захватить ее за несколько часов". Но, видимо, нашлись люди, которые ему объяснили, что таким образом он разрушает то самое теневое закулисное государство, которое никуда не делось, добавил он."В ситуации с украинским конфликтом он понял, что быстрого и дешевого дохода здесь не будет. Оказывать давление на Европу и договариваться с Зеленским хлопотно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
Возиться с Зеленским хлопотно: Зубец объяснил, почему Трамп отказался от давления на Украину

05:00 14.02.2026 (обновлено: 13:21 14.02.2026)
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото : сгенерировано ИИ
Трамп отказался от давления на Украину, поняв, что быстрого и дешевого дохода здесь не будет. Президент США — ситуативный игрок, который играет там, где есть возможность быстро получить результат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получала ни по официальным, ни по неофициальным каналам так называемый мирный план по Украине, состоящий из 20 пунктов.
По словам министра, на основе договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже, договор по Украине можно было согласовать достаточно быстро. Однако впоследствии документ "несколько раз перелопатили".
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему план Трампа до сих пор не был передан России, эксперт выразил сомнение в том, что президент США стремился "продавить" его в Киеве и Брюсселе.
"Пытается ли он вообще его продавить? Трамп очень ситуативный игрок. Он играет только на тех полянках, где у него есть возможность быстро получить какой-то результат. А если он сталкивается с сопротивлением, то отступает", — подчеркнул Зубец.
В качестве яркого примера он привел Гренландию, отметив, что при желании Трамп мог бы "захватить ее за несколько часов". Но, видимо, нашлись люди, которые ему объяснили, что таким образом он разрушает то самое теневое закулисное государство, которое никуда не делось, добавил он.
"В ситуации с украинским конфликтом он понял, что быстрого и дешевого дохода здесь не будет. Оказывать давление на Европу и договариваться с Зеленским хлопотно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
О том, существует ли в России феномен "глубинного государства", а также о "виртуальных" поворотах Трампа — в материале "Вместе заработаем на мире? Дмитрий Выдрин о том, получит ли Россия $12 триллионов за уступки по Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния