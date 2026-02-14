https://ukraina.ru/20260214/ssha-khotyat-lishit-iran-raket-no-tegeran-trebuet-razdelit-yadernoe-dose--ekspert-1075618878.html

США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт

США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт - 14.02.2026 Украина.ру

США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе упираются в требование Ирана сохранить свой ракетный потенциал. Тегеран готов обсуждать только атомное досье, не смешивая его с вопросами обороны и региональной политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков

2026-02-14T04:15

2026-02-14T04:15

2026-02-14T04:15

новости

иран

сша

тегеран

масуд пезешкиани

дональд трамп

барак обама (старший)

украина.ру

ракеты

ядерное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".Отвечая ход переговоров между Ираном и США, Сучков напомнил, что тема ракетной программы Тегерана давно стоит на повестке Вашингтона. "Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока", — заявил эксперт.По словам аналитика, Иран использует тактику разделения проблем, чтобы защитить свои стратегические активы. "Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе. Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе", — пояснил Сучков.Эксперт объяснил, почему для Тегерана ракеты являются неприкосновенным приоритетом. "Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, баллистические ракеты рассматриваются иранским руководством как инструмент защиты от угрозы США. "Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным", — резюмировал политолог.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.

иран

сша

тегеран

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, тегеран , масуд пезешкиани, дональд трамп, барак обама (старший), украина.ру, ракеты, ядерное оружие, ближний восток, главные новости, главное, украина.ру дзен, эксперты, аналитики, аналитика