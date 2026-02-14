США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/ssha-khotyat-lishit-iran-raket-no-tegeran-trebuet-razdelit-yadernoe-dose--ekspert-1075618878.html
США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт
США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт - 14.02.2026 Украина.ру
США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе упираются в требование Ирана сохранить свой ракетный потенциал. Тегеран готов обсуждать только атомное досье, не смешивая его с вопросами обороны и региональной политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
2026-02-14T04:15
2026-02-14T04:15
новости
иран
сша
тегеран
масуд пезешкиани
дональд трамп
барак обама (старший)
украина.ру
ракеты
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".Отвечая ход переговоров между Ираном и США, Сучков напомнил, что тема ракетной программы Тегерана давно стоит на повестке Вашингтона. "Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока", — заявил эксперт.По словам аналитика, Иран использует тактику разделения проблем, чтобы защитить свои стратегические активы. "Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе. Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе", — пояснил Сучков.Эксперт объяснил, почему для Тегерана ракеты являются неприкосновенным приоритетом. "Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива", — подчеркнул собеседник издания.Таким образом, баллистические ракеты рассматриваются иранским руководством как инструмент защиты от угрозы США. "Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным", — резюмировал политолог.Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_fdf98aef011b5c8afd92d1c7ed64a61c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , масуд пезешкиани, дональд трамп, барак обама (старший), украина.ру, ракеты, ядерное оружие, ближний восток, главные новости, главное, украина.ру дзен, эксперты, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Тегеран , Масуд Пезешкиани, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), Украина.ру, ракеты, Ядерное оружие, Ближний Восток, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, эксперты, аналитики, Аналитика

США хотят лишить Иран ракет, но Тегеран требует разделить ядерное досье — эксперт

04:15 14.02.2026
 
© ФотоИран, флаг
Иран, флаг - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Переговоры между США и Ираном по ядерной программе упираются в требование Ирана сохранить свой ракетный потенциал. Тегеран готов обсуждать только атомное досье, не смешивая его с вопросами обороны и региональной политики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института международных исследований МГИМО МИД России Максим Сучков
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние переговоры по ядерной программе между его страной и США "шагом вперед".
Отвечая ход переговоров между Ираном и США, Сучков напомнил, что тема ракетной программы Тегерана давно стоит на повестке Вашингтона.
"Идея лишить Иран ракетной программы это давняя задача Вашингтона. Эта тема стояла еще на повестке администрации Обамы, потом Трамп возвращался к ней в период своего первого срока", — заявил эксперт.
По словам аналитика, Иран использует тактику разделения проблем, чтобы защитить свои стратегические активы. "Иранцы хотят компартментализировать эти проблемы, то есть отделить ракетную программу от ядерной и от своей региональной политики и не обсуждать их вместе. Сворачивать свою ракетную программу они не намерены, готовы говорить только о ядерной программе", — пояснил Сучков.
Эксперт объяснил, почему для Тегерана ракеты являются неприкосновенным приоритетом.
"Очевидно, что программа по созданию баллистических ракет это стратегическое преимущество Ирана. В июне прошлого года произошла серьезная эскалация, и иранское руководство видит серьезную угрозу от военных баз США, которые расположены в регионе Персидского залива", — подчеркнул собеседник издания.
Таким образом, баллистические ракеты рассматриваются иранским руководством как инструмент защиты от угрозы США. "Баллистические ракеты — это оружие, которое позволит иранцам от этой угрозы защищаться. Обсуждение этой проблемы иранцами представляется маловероятным", — резюмировал политолог.
Полный текст материала "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
О том, насколько вероятен военный конфликт США и Ирана в нынешней ситуации — в материале "Шеайто Муссаллам о том, нужен ли Трампу мир на Украине и почему Ближний Восток поддерживает Россию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранМасуд ПезешкианиДональд ТрампБарак Обама (старший)Украина.руракетыЯдерное оружиеБлижний ВостокГлавные новостиглавноеУкраина.ру ДзенэкспертыаналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния