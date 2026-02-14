https://ukraina.ru/20260214/aleksey-zubets-zelenskiy-ne-budet-provodit-vybory-potomu-chto-oni-budut-oznachat-konets-ego-vlasti-1075606999.html
Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти
Сообщения о планируемых выборах могут оказаться дезинформацией, которая просто дает Киеву возможность затянуть время. 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и готовит выборы с референдумом до 15 мая. По словам Алексея Зубца, для подготовки потребуется минимум 90 дней — март, апрель и май."То есть 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет", — констатировал эксперт. По его мнению, Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти, а он еще нужен многим в Европе. Он напомнил, что в Киеве четверть жилого фонда выведена из строя. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, иначе Киев и другие украинские города станут неприспособленными для жизни. "Это колоссальные деньги. Возможно, что сообщения о планируемых выборах — это дезинформация, которая дает возможность Киеву затянуть время", — резюмировал собеседник издания.
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и готовит выборы с референдумом до 15 мая. По словам Алексея Зубца, для подготовки потребуется минимум 90 дней — март, апрель и май.
"То есть 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет", — констатировал эксперт. По его мнению, Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти, а он еще нужен многим в Европе.
"Выборы можно было бы провести еще год назад, но сейчас в условиях наступившей разрухи Украину ожидают очень неприятные события. Снег растает, из-за неработающей канализации начнутся эпидемии", — предупредил Зубец.
Он напомнил, что в Киеве четверть жилого фонда выведена из строя. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, иначе Киев и другие украинские города станут неприспособленными для жизни.
"Это колоссальные деньги. Возможно, что сообщения о планируемых выборах — это дезинформация, которая дает возможность Киеву затянуть время", — резюмировал собеседник издания.