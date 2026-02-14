Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти - 14.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260214/aleksey-zubets-zelenskiy-ne-budet-provodit-vybory-potomu-chto-oni-budut-oznachat-konets-ego-vlasti-1075606999.html
Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти
Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти - 14.02.2026 Украина.ру
Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти
Сообщения о планируемых выборах могут оказаться дезинформацией, которая просто дает Киеву возможность затянуть время. 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
2026-02-14T05:30
2026-02-14T05:30
новости
выборы
киев
украина
сша
алексей зубец
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
эпидемия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_4a6df0102e87f5f5ed167073c209428c.jpg
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и готовит выборы с референдумом до 15 мая. По словам Алексея Зубца, для подготовки потребуется минимум 90 дней — март, апрель и май."То есть 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет", — констатировал эксперт. По его мнению, Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти, а он еще нужен многим в Европе. Он напомнил, что в Киеве четверть жилого фонда выведена из строя. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, иначе Киев и другие украинские города станут неприспособленными для жизни. "Это колоссальные деньги. Возможно, что сообщения о планируемых выборах — это дезинформация, которая дает возможность Киеву затянуть время", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065108119_37:0:926:667_1920x0_80_0_0_32669b3b2e73f5b64470b85fe8cfdaf7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, киев, украина, сша, алексей зубец, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, эпидемия, война, война на украине, киевский режим, власти украины, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, аналитика, главные новости
Новости, выборы, Киев, Украина, США, Алексей Зубец, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, эпидемия, война, война на Украине, киевский режим, власти Украины, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Аналитика, Главные новости

Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти

05:30 14.02.2026
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Сообщения о планируемых выборах могут оказаться дезинформацией, которая просто дает Киеву возможность затянуть время. 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец
Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и готовит выборы с референдумом до 15 мая. По словам Алексея Зубца, для подготовки потребуется минимум 90 дней — март, апрель и май.
"То есть 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет", — констатировал эксперт. По его мнению, Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти, а он еще нужен многим в Европе.
"Выборы можно было бы провести еще год назад, но сейчас в условиях наступившей разрухи Украину ожидают очень неприятные события. Снег растает, из-за неработающей канализации начнутся эпидемии", — предупредил Зубец.
Он напомнил, что в Киеве четверть жилого фонда выведена из строя. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, иначе Киев и другие украинские города станут неприспособленными для жизни.
"Это колоссальные деньги. Возможно, что сообщения о планируемых выборах — это дезинформация, которая дает возможность Киеву затянуть время", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостивыборыКиевУкраинаСШААлексей ЗубецВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руэпидемиявойнавойна на Украинекиевский режимвласти УкраиныаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеАналитикаГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:19Убить миллионы: в неизбежной гибели нынешней Украины есть рациональное зерно
18:36Россия и Украина обменялись ударами БПЛА во время мюнхенских разговоров о безопасности
18:15Посмотрел в глаза Патрону, заявления Зеленского. Итоги 14 февраля
18:06"Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США
17:57"Я очень честный": Зеленский рассказал, что должен сделать Трамп для выборов на Украине
17:26США ратуют за окончание войны, поставляя для ВСУ оружие на $15 млрд
17:07Ответ Орбана на хамство Зеленского не заставил себя ждать
16:58Обстановка на Славянском направлении: ВС РФ наступают
16:51Генсек НАТО рассказал, как поговорил с украинской собакой
16:46Новый прорыв ВС РФ в зоне СВО
16:29Зеленский недоволен позицией США и ошибочной политикой ЕС
16:13США не выйдут из переговоров по Украине, Зеленский хамит лидерам Европы. Главное к этому часу
15:25В Киевской области дали отпор людоловам
14:41То понос, то золотуха: как депутаты блокируют получение внешнего финансирования
13:59Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации
13:48Рубио и Зеленский в Мюнхене рассказали о переговорах по Украине. Новости к этому часу
13:40В огороде бузина, а в Киеве дядька. Зачем Зеленскому политическая биполярка
13:29Армия России наступает на Северном направлении
13:10Где Россия возьмёт деньги на затяжную войну? Дугин об опасности принципа "currency board"
13:00Выступление Рубио в Мюнхене, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 14 февраля
Лента новостейМолния