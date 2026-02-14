https://ukraina.ru/20260214/aleksey-zubets-zelenskiy-ne-budet-provodit-vybory-potomu-chto-oni-budut-oznachat-konets-ego-vlasti-1075606999.html

Алексей Зубец: Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти

Сообщения о планируемых выборах могут оказаться дезинформацией, которая просто дает Киеву возможность затянуть время. 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец

Журналист напомнил о публикации Financial Times, согласно которой Киев принял требования США и готовит выборы с референдумом до 15 мая. По словам Алексея Зубца, для подготовки потребуется минимум 90 дней — март, апрель и май."То есть 15 февраля надо запускать предвыборную процедуру, а признаков этого нет", — констатировал эксперт. По его мнению, Зеленский не будет проводить выборы, потому что они будут означать конец его власти, а он еще нужен многим в Европе. Он напомнил, что в Киеве четверть жилого фонда выведена из строя. Поэтому необходимо проводить капитальный ремонт, иначе Киев и другие украинские города станут неприспособленными для жизни. "Это колоссальные деньги. Возможно, что сообщения о планируемых выборах — это дезинформация, которая дает возможность Киеву затянуть время", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить Зеленского" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.

