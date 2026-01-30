"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского - 30.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260130/evropa-stala-bankomatom-ukrainy-v-es-nedovolny-vymogatelstvom-zelenskogo-1075001542.html
"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского
"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского - 30.01.2026 Украина.ру
"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского
Отказывающихся выполнять требования киевского режима в Евросоюзе третируют. Об этом 29 января заявил заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.
2026-01-30T09:09
2026-01-30T09:09
новости
бельгия
европа
владимир зеленский
владимир путин
украина
ес
украина.ру
сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043453975_0:41:3078:1772_1920x0_80_0_0_383733f9b4aa95e948ed13abb556e76d.jpg
"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа стала банкоматом Украины. Европа выплатила и обязалась выплатить ошеломляющие 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков стран, которые уже погрязли в долгах, стагнации и энергетической нестабильности", - констатировал Годефриди.Он отметил, что отношение долга Бельгии, Франции, Италии к ВВП колеблется на уровне около 120% или выше. Владимир Зеленский получил эти деньги и на январском ВЭФ в Давосе публично обвинил Бельгию и Европу в том, что они выполняют приказы президента России Владимира Путина, возмутился бельгийский учёный."Их преступление? Отказ от незаконной конфискации активов российского центрального банка, замороженных в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии указал на неудобную деталь: международное право все еще существует. Договоры, защищающие суверенные активы, все еще существуют. А арест 200 миллиардов евро без законных оснований может привести к тому, что крошечная Бельгия подвергнется катастрофическим требованиям возмездия", - отметил он.По мнению Годефриди, здравомыслящее правительство назвало бы такую ситуацию с чужими деньгами серьёзным риском. Однако киевский политик считает иначе и позволяет себе не только оскорбалять, но и вести себя в криминальном стиле."Зеленский называет это государственной изменой. Это не дипломатия. Это риторика вымогательства, - констатировал он. - Мировоззрение Зеленского предельно просто: Подчиняйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь — или вас заклеймят лакеем Путина".Ранее журналист, автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию в публикации Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
бельгия
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043453975_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_a92f23182f2d2205740dfed83725a67e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бельгия, европа, владимир зеленский, владимир путин, украина, ес, украина.ру, сво, новости сво, замороженные активы, международная политика, международное право, украина-ес
Новости, Бельгия, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, ЕС, Украина.ру, СВО, новости СВО, замороженные активы, Международная политика, международное право, Украина-ЕС

"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского

09:09 30.01.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отказывающихся выполнять требования киевского режима в Евросоюзе третируют. Об этом 29 января заявил заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.
"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа стала банкоматом Украины. Европа выплатила и обязалась выплатить ошеломляющие 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков стран, которые уже погрязли в долгах, стагнации и энергетической нестабильности", - констатировал Годефриди.
Он отметил, что отношение долга Бельгии, Франции, Италии к ВВП колеблется на уровне около 120% или выше.
Владимир Зеленский получил эти деньги и на январском ВЭФ в Давосе публично обвинил Бельгию и Европу в том, что они выполняют приказы президента России Владимира Путина, возмутился бельгийский учёный.
"Их преступление? Отказ от незаконной конфискации активов российского центрального банка, замороженных в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии указал на неудобную деталь: международное право все еще существует. Договоры, защищающие суверенные активы, все еще существуют. А арест 200 миллиардов евро без законных оснований может привести к тому, что крошечная Бельгия подвергнется катастрофическим требованиям возмездия", - отметил он.
По мнению Годефриди, здравомыслящее правительство назвало бы такую ситуацию с чужими деньгами серьёзным риском. Однако киевский политик считает иначе и позволяет себе не только оскорбалять, но и вести себя в криминальном стиле.
"Зеленский называет это государственной изменой. Это не дипломатия. Это риторика вымогательства, - констатировал он. - Мировоззрение Зеленского предельно просто: Подчиняйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь — или вас заклеймят лакеем Путина".
Ранее журналист, автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию в публикации Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергии
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБельгияЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаЕСУкраина.руСВОновости СВОзамороженные активыМеждународная политикамеждународное правоУкраина-ЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины
04:00Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
20:11Украинский нардеп Лапин предложил блокировать счета всем уклонистам — СМИ
19:55Мэрия Львова рекомендует супермаркетам и аптекам запастись товарами "на случай блэкаута"
19:31Киевляне жгут костры и устраивают "пляски" во дворах — украинские СМИ
19:19"Просроченный обмылок киевского режима": Володин резко отреагировал на заявления Зеленского
18:47Сотрудников ТЦК назвали "идиотами", Евросоюз может запретить въезд военным ВС РФ. Главное к этому часу
18:21"Зрада" в украинском телеэфире: компания "Кинокит" прекратила съёмки и уволила сотрудников
18:20Воздержание от ударов, заявления о ЗАЭС. Итоги 30 января
18:17Украина должна затягивать переговоры - экс-глава МИД пояснил, почему
17:58Опрошенные украинцы не любят никого
17:50Россия разработала новое противоспутниковое оружие "Тобол" — The National Interest
17:36Украинские правоохранители разворовывали выплаты семьям погибших военнослужащих
17:27Называл Харьков и Одессу русскими городами: сотрудники СБУ задержали священнослужителя УПЦ
17:26Выяснились подробности ударов ВС РФ по объектам в Днепропетровской области
17:16Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"
17:08Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла
17:03Национальный музей истории Украины опозорился
16:45Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной
16:39Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России
Лента новостейМолния