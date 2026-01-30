https://ukraina.ru/20260130/evropa-stala-bankomatom-ukrainy-v-es-nedovolny-vymogatelstvom-zelenskogo-1075001542.html

"Европа стала банкоматом Украины": в ЕС недовольны вымогательством Зеленского

Отказывающихся выполнять требования киевского режима в Евросоюзе третируют. Об этом 29 января заявил заявил бельгийский политик и ученый Дрие Годефриди в социальной сети X.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043453975_0:41:3078:1772_1920x0_80_0_0_383733f9b4aa95e948ed13abb556e76d.jpg

"С тех пор как Вашингтон закрыл свою чековую книжку, Европа стала банкоматом Украины. Европа выплатила и обязалась выплатить ошеломляющие 280 миллиардов евро. Это не благотворительность. Это деньги налогоплательщиков стран, которые уже погрязли в долгах, стагнации и энергетической нестабильности", - констатировал Годефриди.Он отметил, что отношение долга Бельгии, Франции, Италии к ВВП колеблется на уровне около 120% или выше. Владимир Зеленский получил эти деньги и на январском ВЭФ в Давосе публично обвинил Бельгию и Европу в том, что они выполняют приказы президента России Владимира Путина, возмутился бельгийский учёный."Их преступление? Отказ от незаконной конфискации активов российского центрального банка, замороженных в Брюсселе. Премьер-министр Бельгии указал на неудобную деталь: международное право все еще существует. Договоры, защищающие суверенные активы, все еще существуют. А арест 200 миллиардов евро без законных оснований может привести к тому, что крошечная Бельгия подвергнется катастрофическим требованиям возмездия", - отметил он.По мнению Годефриди, здравомыслящее правительство назвало бы такую ситуацию с чужими деньгами серьёзным риском. Однако киевский политик считает иначе и позволяет себе не только оскорбалять, но и вести себя в криминальном стиле."Зеленский называет это государственной изменой. Это не дипломатия. Это риторика вымогательства, - констатировал он. - Мировоззрение Зеленского предельно просто: Подчиняйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь — или вас заклеймят лакеем Путина".Ранее журналист, автор издания Украина.ру Иван Лизан рассмотрел ситуацию в публикации Экономика Украины и война: взятка на 800 млрд и заработок на электроэнергииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

