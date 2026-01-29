Пленный наемник рассказал о попытках ВСУ запугать россиян трансляцией пыток
14:11 29.01.2026 (обновлено: 14:13 29.01.2026)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Националисты из "Азова"* получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, признался сдавшийся в плен наемник Даниэль Жарков
Он пояснил, что группировка использует радиочастоты для устрашения россиян. Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих.
"Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают", — сказал пленный.
Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а допрашивать и уничтожать. По словам боевика, украинская сторона следует жестокой инструкции.
* Террористическая организация, запрещена в России.
