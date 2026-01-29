https://ukraina.ru/20260129/plennyy-naemnik-rasskazal-o-popytkakh-vsu-zapugat-rossiyan-translyatsiey-pytok-1074970134.html

Пленный наемник рассказал о попытках ВСУ запугать россиян трансляцией пыток

Националисты из "Азова"* получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, признался сдавшийся в плен наемник Даниэль Жарков

Он пояснил, что группировка использует радиочастоты для устрашения россиян. Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих.Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а допрашивать и уничтожать. По словам боевика, украинская сторона следует жестокой инструкции. Подробнее о пытках - в материале Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру. * Террористическая организация, запрещена в России.

