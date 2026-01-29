Пленный наемник рассказал о попытках ВСУ запугать россиян трансляцией пыток - 29.01.2026 Украина.ру
Пленный наемник рассказал о попытках ВСУ запугать россиян трансляцией пыток
Националисты из "Азова"* получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, признался сдавшийся в плен наемник Даниэль Жарков
2026-01-29T14:11
2026-01-29T14:13
новости
украина
россия
"азов"
вооруженные силы украины
оон
Он пояснил, что группировка использует радиочастоты для устрашения россиян. Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих.Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а допрашивать и уничтожать. По словам боевика, украинская сторона следует жестокой инструкции. Подробнее о пытках - в материале Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру. * Террористическая организация, запрещена в России.
украина
россия
украина, россия, "азов", вооруженные силы украины, оон
Новости, Украина, Россия, "Азов", Вооруженные силы Украины, ООН

14:11 29.01.2026 (обновлено: 14:13 29.01.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Националисты из "Азова"* получили приказ уничтожать российских солдат и транслировать записи жестоких допросов через радиоэфир, признался сдавшийся в плен наемник Даниэль Жарков
Он пояснил, что группировка использует радиочастоты для устрашения россиян. Националисты намеренно выводят в эфир звуки истязаний военнослужащих.

"Слышал, по радиостанции слышал, что русские солдаты, когда находятся в плену, их при допросе бьют, потом убивают", — сказал пленный.

Командование формирования поставило задачу не брать россиян в плен, а допрашивать и уничтожать. По словам боевика, украинская сторона следует жестокой инструкции.
Подробнее о пытках - в материале Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году на сайте Украина.ру.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
