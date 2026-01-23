Инструктор учебки ВСУ помогал сбежать мобилизованным - 23.01.2026 Украина.ру
Инструктор учебки ВСУ помогал сбежать мобилизованным
Очередной факт коррупции при насильственной мобилизации вскрыт на Западной Украине совместными усилиями заинтересованных ведомств. Об этом 23 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
15:08 23.01.2026
 
© Фото : ГБР Украины
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : ГБР Украины
Очередной факт коррупции при насильственной мобилизации вскрыт на Западной Украине совместными усилиями заинтересованных ведомств. Об этом 23 января сообщило Государственное бюро расследований Украины
Инструктор учебного центра базовой общевойсковой подготовки в Ровенской области задержан за организацию выезда мобилизованных военнослужащих с полигона.
"Одному из мобилизованных, прибывшему в учебный центр для прохождения подготовки инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США. По договоренности, 1 тысячу долларов мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи - его мать после вывоза сына из учебного центра", - рассказали в ГБР.
Там не уточнили, почему расчёты велись именно в долларах, а не в гривнах или другой валюте.
Коррумпированного инструктора задержали при получении первой части взятки.
"По предварительным данным фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованные мужчины системно вывозились с полигона за деньги. Стоимость такой услуги обычно составляла 3 тысячи долларов США, однако могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых клиентов", - рассказали в ГБР.
Там отметили, что для вывоза военнослужащих организаторы схемы использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации. В частности, использовались документы о распоряжении должностных лиц высшего военного уровня.
Следствие продолжается. Сотрудники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы.
Тем временем произошла Мобилизация военнослужащего ВСУ: видео о вреде курения
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
