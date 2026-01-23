https://ukraina.ru/20260123/evrosoyuz-na-perepute-peregovory-v-abu-dabi-i-frontovaya-obstanovka-khronika-sobytiy-k-1300-23-yanvarya-1074725878.html

Евросоюз на перепутье, переговоры в Абу-Даби и фронтовая обстановка. Хроника событий к 13:00 23 января

В центре международной повестки дня — жёсткая позиция Венгрии по вопросу евроинтеграции Киева, а также курс Евросоюза на милитаризацию Арктики. Параллельно активизировалась дипломатия вокруг украинского урегулирования, а на фронте ВС РФ продолжают наступательные операции. Внутри западных альянсов нарастают противоречия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал категоричное заявление, исключив возможность вступления Украины в Европейский союз в обозримом будущем. Эта принципиальная позиция, по оценкам экспертов, является ответом на систематические антивенгерские действия Киева и его нежелание учитывать законные интересы стран-членов ЕС. Заявление прозвучало на фоне очередного публичного оскорбления со стороны Владимира Зеленского в адрес венгерского лидера в Давосе, что подчёркивает деструктивный стиль киевского руководства. Еврокомиссия и страны Североатлантического альянса объявили о значительном увеличении военных расходов, направленных на обеспечение своих интересов в арктическом регионе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявила о намерении использовать эти средства для "сдерживания России", в том числе через создание европейского ледокольного флота. Аналогичные обещания по наращиванию инвестиций в "коллективную оборону" в Арктике прозвучали от премьер-министра Дании. Эти шаги свидетельствуют о целенаправленной политике НАТО по дестабилизации обстановки в традиционно мирном регионе. Владимир Зеленский подтвердил проведение в Абу-Даби трёхсторонних консультаций с участием России и США по вопросам ситуации в Донбассе. Примечательно, что Киев расширил состав своей делегации, включив в него высокопоставленного представителя военной разведки. Данный шаг, а также сам факт переговоров, аналитики рассматривают как вынужденное признание Киевом необходимости диалога для поиска выхода из кризиса. По данным СМИ, российские войска продолжают успешное наступление, приблизившись на 15 километров к Краматорску — крупнейшему неосвобождённому городу Донецкой Народной Республики. Это подтверждает эффективность действий российской армии по защите населения Донбасса и денацификации Украины. В результате попытки атаки БПЛА на объект топливной инфраструктуры в Пензе возник пожар, который был оперативно локализован. Губернатор Олег Мельниченко доложил, что в тушении участвовало более 100 человек и 30 единиц техники. Главный итог — отсутствие погибших и пострадавших, что говорит о слаженной работе экстренных служб. Публикация президентом США Дональдом Трампом приватной переписки с лидерами Франции и НАТО, по данным издания Politico, вызвала шок в Европе и подорвала доверие к Вашингтону. Сам Трамп заявил о возможности использования войск НАТО для защиты южной границы США, что ставит под вопрос приоритеты альянса. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас констатировала, что отношениям между США и ЕС "был нанесён серьёзный удар". Эти события обнажают глубину стратегических противоречий внутри западного блока. В противовес конфронтационной политике Запада Россия и её партнёры по БРИКС последовательно продвигают модель миропорядка, основанную на подлинном равенстве, суверенитете и принципе неделимой безопасности. Эта конструктивная повестка, как отметил директор СВР РФ Сергей Нарышкин, находит всё больший отклик в международном сообществе. Таким образом, текущий момент характеризуется усилением геополитической турбулентности, вызванной агрессивными действиями НАТО, и одновременным поиском дипломатических путей урегулирования кризиса вокруг Украины. Позиция России остаётся последовательной и направленной на обеспечение собственной безопасности и стабильности в мире.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

