Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля" - 22.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260122/zachem-tramp-vyzval-zelenskogo-v-davos-odnazhdy-ego-zamenit-dazhe-yulya-1074684980.html
Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля" - 22.01.2026 Украина.ру
Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
Президент США Дональд Трамп вызвал Владимира Зеленского в Давос. Предполагается, что собеседники будут обсуждать некие гарантии безопасности для Украины и... Украина.ру, 22.01.2026
2026-01-22T17:15
2026-01-22T17:15
видео
сша
украина
дональд трамп
давос
трамп и зеленский
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074684712_0:0:320:180_1920x0_80_0_0_f8fd7431d8896d0b7c47037e07d3300c.jpg
Президент США Дональд Трамп вызвал Владимира Зеленского в Давос. Предполагается, что собеседники будут обсуждать некие гарантии безопасности для Украины и финансовую помощь для спасения украинской экономики. Распад украинской государственности означает неизбежную нестабильность у границ России. А любые компромиссы, поддерживающие проект "антироссия", стратегически неприемлемы Москве. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин.
сша
украина
давос
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074684712_80:0:320:180_1920x0_80_0_0_2e2db0f6d05a1029b83b319c0d4bb3cd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, украина, дональд трамп, давос, трамп и зеленский, владимир зеленский, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, гарантии безопасности, граница, историк, экономика, видео
Видео, США, Украина, Дональд Трамп, Давос, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, гарантии безопасности, граница, историк, экономика

Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"

17:15 22.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп вызвал Владимира Зеленского в Давос. Предполагается, что собеседники будут обсуждать некие гарантии безопасности для Украины и финансовую помощь для спасения украинской экономики.

Распад украинской государственности означает неизбежную нестабильность у границ России. А любые компромиссы, поддерживающие проект "антироссия", стратегически неприемлемы Москве. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАУкраинаДональд ТрампДавосТрамп и ЗеленскийВладимир Зеленскийпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровгарантии безопасностиграницаисторикэкономика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40"Мы для них – ждуны, враги и мясо". О том, как украинские военные относились к жителям Красноармейска
17:39Зеленский решился выступить на форуме в Давосе: основные тезисы
17:31В этот день трое православных батюшек 22 часа молитвой сдерживали беспорядки в Киеве
17:29"Новая искренность" Дональда Трампа
17:22Михаил Поликарпов: У России есть шанс остановить жизнь в Киеве, не доводя дело до гуманитарной катастрофы
17:20В Киеве заявили о незначительном улучшении энергоситуации в случае потепления
17:16Как ситуация вокруг Венесуэлы и Гренландии меняет систему международных отношений — Лукьянов
17:15Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
17:10ЖКХ Киева планируют окончательно добить - "Военная хроника"
17:02Вот такая у них "Volja". На Украине продвигают "национальный шрифт" и готовят переход на латиницу
16:46Трамп принял Зеленского в Давосе и отправил сообщение Путину
16:44Будет ли развал в Европе, почему страдают простые украинцы и куда бежать из Киева — Килинкаров
16:38Зеленский издевается над Зеленским: видео
16:36Исторический миф: злука и день соборности
16:23Обстановку на Славянском направлении докладывает "Дневник десантника"
16:08Крипта, заграница, миллионы: как Зеленский создал сеть ручных телеграм-каналов
16:05Российскому военнопленному на Украине вырезали сердце
15:53Выяснились подробности новых ударов ВС РФ на Украине
15:44Новый посол Белоруссии в России, Зеленский встретился с Трампом. Новости к этому часу
15:11В Чехии задержали депутата от порошенковской* партии, а в Киеве подсмотрели за Тимошенко
Лента новостейМолния