Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля" - 22.01.2026 Украина.ру
Зачем Трамп вызвал Зеленского в Давос? Однажды его заменит "даже Юля"
22.01.2026
2026-01-22T17:15
2026-01-22T17:15
2026-01-22T17:15
Президент США Дональд Трамп вызвал Владимира Зеленского в Давос. Предполагается, что собеседники будут обсуждать некие гарантии безопасности для Украины и финансовую помощь для спасения украинской экономики. Распад украинской государственности означает неизбежную нестабильность у границ России. А любые компромиссы, поддерживающие проект "антироссия", стратегически неприемлемы Москве. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин.
Распад украинской государственности означает неизбежную нестабильность у границ России. А любые компромиссы, поддерживающие проект "антироссия", стратегически неприемлемы Москве. Такого мнения придерживается донецкий историк Артем Ольхин.