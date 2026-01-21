https://ukraina.ru/20260121/parizh-vvyazalsya-v-draku-za-razdel-ukrainskogo-nasledstva-no-ne-uchel-interesov-rossii-1074606223.html

Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России

Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России - 21.01.2026 Украина.ру

Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России

Эммануэль Макрон, выступая на днях с ежегодным обращением к французским военным, сообщил одну любопытную деталь. По его словам, две трети разведданных, которые Украина получает от партнеров и союзников, сегодня предоставляет Франция.

2026-01-21T14:38

2026-01-21T14:38

2026-01-21T14:59

весь павлив

украина

дмитрий разумков

франция

киев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

партия регионов

эммануэль макрон

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074609400_461:405:2723:1677_1920x0_80_0_0_ba8e1ef9c1eab3820d9eefd6263bcfe5.jpg

И тем самым Франция якобы в значительной степени заместила Соединенные Штаты. Скажем прямо, это заметное преувеличение. США как предоставляли, так и продолжают предоставлять Украине значительный объем критически важной и по сути незаменимой разведывательной информации. Но то, что часть этого объема действительно была дополнена, а по отдельным направлениям и частично заменена французами, это правда. В первую очередь речь идет о целеуказании, сопровождении, мониторинге перемещений вблизи линии боевого соприкосновения и подобных задачах. Этим сегодня занимаются и французы, и их спутниковые структуры.Однако дело здесь не только в том, что в рамках глобалистской линии помощи Украине, идущей вразрез с позицией Трампа и тем более с позицией России, активизировалась Франция. История глубже и интереснее. Речь идет о том, что Париж, опираясь на собственные долгосрочные аналитические разработки и выводы своих военных аналитических центров, ввязывается в серьезную конкуренцию с Лондоном и Вашингтоном. Конкуренцию, так сказать, за украинское наследство, за будущий раздел Украины.В какой логике это происходит! Сейчас объясню. О присутствии французской военной миссии в Одессе и в ряде других черноморских портов, находящихся под контролем Киева, известно уже давно. Я много раз говорил о том, что французы, наряду с британцами, являются кураторами украинской беспилотной морской программы. В случае Франции речь идет прежде всего об инженерной составляющей, но и военная компонента там, безусловно, присутствует. Французские военные советники работают и в Киеве, и в последнее время особенно плотно взаимодействуют с Генеральным штабом ВСУ. Но на этом процесс не остановился. Дело дошло уже до специалистов более широкого, скажем так, информационного профиля.По моей информации, в декабре существовавшее уже некоторое время представительство одного весьма специфического французского СМИ было заметно расширено. Речь идет о ресурсе Intelligence Online. Это издание существует давно. Если проводить аналогию, то это примерно французский вариант площадок, создававшихся в свое время при участии британской внешней разведки. Та же логика, что и у всем известного Беллингкэта. Intelligence Online представляет собой площадку, где публикуются материалы самого разного рода. Через эту структуру начинали многие компании и группы, работающие в сфере информационных операций. Фактически это разветвленная международная сеть, которая занимается информационной разведкой, информационными операциями и, если говорить прямо, вполне классической агентурной работой. Так вот, в декабре киевский офис, или, если угодно, киевская редакция Intelligence Online была расширена. Штат довели до тридцати пяти человек, преимущественно за счет иностранцев, граждан стран Восточной Европы. И это уже не просто медийная история, а элемент системной работы Франции по встраиванию в украинское информпространство на долгую перспективу.Вы вообще представляете себе масштаб? Западное медиа держит в Киеве полноценную редакцию. Причём не какой-нибудь публичный монстр уровня Washington Post или The Telegraph, а нишевая структура, которая занимается анализом разведсообществ, военных процессов, рынков вооружений, прокси-конфликтов и политической антропологии. То есть всем тем, что в нормальной системе координат относится не к журналистике, а к прикладной разведке и сопровождению решений. И вот такая "нишевая" площадка открывает в Киеве редакцию численностью тридцать пять человек. Тридцать пять. Это не корпункт, не пара аналитиков, не витрина под инфошум. Это полноценный штаб. Уже одно это выглядит, мягко говоря, запредельно. Но дальше начинается ещё интереснее. Параллельно, в том же декабре, Intelligence Online запускает второй офис. В Одессе. И там тоже не один-два человека, а более десяти сотрудников. Причём состав показательный: румыны, граждане Молдавии, болгары, несколько французов и буквально пара украинцев для декора. География подбирается не случайно. Это тот самый пояс, через который Франция и её партнёры давно работают с оборонкой, логистикой, серыми поставками и будущей архитектурой влияния в регионе.За всей этой конструкцией стоят вполне конкретные люди. Сама Intelligence Online создана ещё в начале восьмидесятых в рамках информационного холдинга, который сегодня известен как Indigo Publications. Формально, его основатель Морис Ботболь журналист. Фактически, он человек, чья биография и тематика работы слишком хорошо ложатся в контур внешней разведки Франции. Сфера деятельности холдинга с самого начала была показательной: франкофонная Африка, Индо-Тихоокеанский регион, Восточная Европа. Информационная разведка, бизнес-аналитика, экономика, логистика, рынок вооружений, прокси-конфликты. Полный джентльменский набор для тех, кто работает не со статьями, а с интересами.Но и это не всё. Уже второй год на Украине, в тесном взаимодействии с этими структурами, работает ещё один крайне характерный персонаж. Он засветился и в российских, и в украинских медиа в контексте украинской оборонки, беспилотных технологий, военного искусственного интеллекта, перспективных программ, включая ракетные. Это не журналист и не эксперт в классическом смысле. Это соучредитель частных аналитических и инвестиционно-разведывательных структур и фондов, которые хорошо известны тем, кто крутятся вокруг оборонных контрактов и серых рынков. Зовут его Арно Дасье. Особенно показательна одна из его структур – фонд Koryos. Он давно фигурирует в узких кругах, связанных с торговлей оружием и оборонными программами по всей Восточной Европе. Но ключевые направления у него те же: Украина в первую очередь, затем Румыния, Молдавия и Болгария. Один в один та же география, что и у одесского и киевского офисов Intelligence Online с которыми Дасье тоже сотрудничает, а точнее курирует.Совпадение? - Не думаю! Это выстроенная архитектура. Франция не просто "помогает Украине" и не просто играет в глобалистскую солидарность. Париж методично встраивается в украинское пространство информационное, военное, экономическое, с прицелом на будущее. На момент, когда вопрос будет стоять не о войне, а о разделе Украины и перераспределении влияния. И именно в этой логике все эти тридцать пять плюс десять человек начинают выглядеть не журналистами, а тем, кем они на самом деле являются, разведчиками и агентами влияния.Очень показательная история связана с тем, что Арно Дасье взаимодействует, как мне сообщают информированные источники, с хорошо известным на Украине персонажем, о котором я уже рассказывал ранее, с Сеяром Куршутовым. Сеяр Куршутов тоже, разумеется, как и Арно Дасье, является агентом французской разведки. При этом он украинский контрабандист, сбежавший из Украины, находящийся в жёстком конфликте с британскими и американскими ставленниками в Киеве, а также с самим Зеленским и его окружением, в первую очередь с Ермаком. Этот конфликт хорошо известен. Куршутов является бывшим партнёром Порошенко*, от которого он давно отошел. Он выстроил разветвлённую сеть производств вооружений по всему миру и активно сотрудничает с французами и французскими прокси от Африки до Ближнего Востока и Восточной Европы. Самое интересное, что на Украине он тесно связан с крупным бизнесменом и застройщиком Вадимом Столаром, а через него опосредованно и с Сергеем Лёвочкиным. Кроме того, Сеяр Куршутов является человеком, который финансирует Андрея Билецкого*, одного из самых одиозных персонажей "Азова"**, так называемого "белого вождя". И одновременно Куршутов финансирует Дмитрия Разумкова. Разумкова часто пытаются представить квазипророссийским или, по крайней мере, не националистическим украинским политиком. В своё время он был спикером парламента, соратником Зеленского, ранее соратником ещё тогда совершенно пророссийского Тигипко и работал с "Партией регионов". Сегодня многие видят в нём политика, который теоретически может когда нибудь эволюционировать в сторону условно пророссийской позиции. Но вся ирония ситуации в том, что этот Разумков финансируется агентом французской разведки Сеяром Куршутовым, который параллельно финансирует и Белецкого, то есть эталонного, радикального националиста. Более того, и в проекте Разумкова, и в проекте Белецкого так или иначе присутствует Столар, бизнес партнёр Лёвочкина. Этот треугольник прекрасно показывает реальную архитектуру влияния.И вот здесь возникает ключевой вопрос. Почему всё это происходит и почему я говорю, что Париж, судя по всему, решил всерьёз ввязаться в большую драку за украинское наследство. Потому что мы видим системную сеть. Эту сеть выстраивает Арно Дасье. Эту же сеть выстраивает Сеяр Куршутов. К ней подключены частные французские информационные и разведывательные структуры, аналоги Bellingcat, такие как Indigo Publication и Intelligence Online, с их офисами в Киеве и Одессе. Это огромные, раздутые штаты, где почти нет граждан Украины, зато преобладают восточноевропейцы и французы.И всё это не случайность. В долгосрочных планах французов, разработанных и утверждённых Министерством обороны Франции и управлением внешней разведки задолго до Макрона, а затем развивавшихся при нём и наверняка сохраняющихся после него, Украина рассматривается как пространство будущего французского влияния. К слову, если хотите лучше понять французскую логику, посмотрите сериал "Бюро легенд". Это один из лучших и самых честных сериалов о работе разведки, агентурных сетях и нелегалах. Он довольно точно передаёт то, как именно французы работают в подобных зонах.Именно в этой логике и нужно рассматривать всю эту сложную комбинацию фигур, денег, медиа структур и псевдополитических проектов. Это не хаос и не совпадения. Это холодный, долгосрочный расчёт. Восточная Европа и в первую очередь романоязычные Румыния и Молдавия, а также не романоязычная, но территориально близкая и с высоким уровнем французского присутствия в бизнесе и военной сфере Болгария, плюс причерноморские порты и весь Причерноморский регион, который пока ещё контролируется Киевом, рассматриваются Парижем как зона исключительного присутствия и приоритетного влияния и развития. Что касается Румынии, то это давно уже не тайна. Вся верхушка румынских военных и разведывательных структур, а их там шесть различных служб, в той или иной степени являются наследниками Сигуранцы и Секуритате. Сигуранца это ещё досоциалистический период, Секуритате это социалистическая Румыния. Все эти структуры глубоко и системно связаны с французской разведкой. И военная разведка Румынии, и служба внешней разведки, и структуры контрразведки и защиты государственного строя находятся в плотном и многолетнем взаимодействии с Парижем. Французская разведка, французские политики и французские военные так же давно и последовательно присутствуют в Болгарии. Болгария традиционно считалась сферой интересов Германии, но в последние годы французы вполне уверенно и последовательно выдавливают немцев из этой страны. Это уже свершившийся процесс, по сути. Дальше идёт план, который фактически без особого стеснения артикулирует Майя Санду, говоря об объединении Молдавии и Румынии. На самом деле речь идёт не об объединении, а о поглощении Молдавии Румынией. И это вовсе не личная инициатива Санду, как она пытается это подать. Это совместный парижско-бухарестский проект. Более того, совершенно очевидно, что в эти планы изначально заложено и поглощение Приднестровья, сначала через Молдавию, а затем через Румынию.Следующий шаг в этой логике это территория Северного Причерноморья. Причём речь идёт не только о Южной Бессарабии и Буджаке, но и о заметной части Одесской и Николаевской областей со всеми ключевыми портами. Франция хочет стать одним из ключевых игроков на Чёрном море, действуя через французские структуры, а также через румын и болгар. И для этого им критически важно поглощение контролируемого Киевом Причерноморья.Именно под эту задачу и выстраиваются проекты Куршутова, Билецкого и Разумкова. Именно под эту задачу сейчас ускоренно и в расширенном режиме формируется агентурная сеть по всей территории Украины, находящейся под контролем Киева. По этой же причине Франция активно заходит в украинскую оборонку, выстраивает совместные проекты и фактически берёт под контроль целые сектора. В частности, речь идёт о морских беспилотных технологиях, а также в целом о беспилотных системах, где французы уже напрямую конкурируют с британцами. В представлении Парижа все эти планы должны начать реализовываться в относительно короткой перспективе. Поглощение юга контролируемой Киевом причерноморской территории они закладывают на горизонт пяти-десяти лет после завершения нынешних полномасштабных боевых действий. Более того, в их сценариях вполне допускается запуск следующего прокси конфликта, источником которого, с высокой вероятностью, станет Приднестровье.Так что драка между Лондоном, Парижем и, разумеется, Вашингтоном намечается ещё та. Единственный вопрос, который остаётся открытым, это почему во всех этих расчётах они упорно игнорируют позицию Москвы. А ведь именно она может оказаться тем самым сверхтяжёлым фактором, который кардинально изменит траектории всех этих столиц на украинском направлении.По этой теме - Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.**Организация, которая признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

франция

киев

лондон

париж

вашингтон

москва

приднестровье

одесса

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

весь павлив, украина, дмитрий разумков, франция, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, партия регионов, эммануэль макрон, мнения, украина.ру, украина.ру, "азов", лондон, париж, вашингтон, москва, приднестровье, санду майя, одесса, андрей ермак, петр порошенко, черное море