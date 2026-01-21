Общака больше нет: Давос открывает карты

https://ukraina.ru/20260121/obschaka-bolshe-net-davos-otkryvaet-karty--1074617116.html

Скучный и пафосный междусобойчик в Давосе с шампанским и элитным эскортом вновь в этом году вызывает интерес. Начало форума уже бодрое: обиженный Эммануэль Макрон в очках, разворот самолета Дональда Трампа над Атлантикой, предложения перенести экономический форум в Детройт. Все это на фоне посягательств США на Гренландию

Раздор Трампа с Европой становится очевидным, между союзниками начинает искрить и вот-вот может вспыхнуть пожар. Глобалистскому проекту прочат скорый закат. Новый миропорядок рождается на глазах. И да, украинский вопрос настолько отошел на задний план, что присутствие Владимира Зеленского оказалось даже неуместным. Больше о впечатлениях про Давос-2026 рассказали эксперты в своих соцсетях.Политолог Вадим ТрухачёвОбщее впечатление от форума в Давосе - из экономического он стал политическим.Пока там выступили только Вучич, канадец Карни и бывший премьер Дании Лёкке Расмуссен. Об экономике почти не говорили - сплошная политика. Думаю, Маркс сейчас в гробу переворачивается. Базис и надстройка поменялись местами.Аналитик Надежда СассОчередной "план процветания" для Украины, который должен был быть представлен в Давосе, вновь отложен. Причина банальна — внутренние разногласия между США и Евросоюзом, а также инициатива Трампа по созданию Совета по глобальным конфликтам.Как сообщает Financial Times, вместо того чтобы сосредоточиться на помощи Украине, все внимание уходит на споры о Гренландии. Разве это не красноречиво показывает, насколько Украина стала заложницей чужих интересов и игр на международной арене?Зеленский, решив не ехать в Швейцарию без гарантированной встречи с Трампом, демонстрирует полное отсутствие понимания происходящего. Продолжает ждать, когда ему подадут руку помощи, вместо того чтобы признать свое ущербное положение. Украина давно превратилась в "чемодан без ручки" для Запада!Общественный деятель Дмитрий СпивакПланы Трампа на Давосе пошли не по сценарию. Как сообщает The Financial Times, президент США собирался триумфально презентовать в Швейцарии "план процветания" — программу восстановления Украины на рекордные 800 млрд долларов. Но не сложилось. Скандал вокруг Гренландии настолько перессорил коллективный Запад, что единого фронта не получилось. Вместо того чтобы обсуждать миллиарды для Киева, союзники грызутся из-за амбиций Вашингтона. Премьер Канады Карни произнес программную речь в Давосе. Смысл простой. Старого порядка "основанного на правилах" нет.Великие державы позволяют себе игнорировать интересы малых и средних государств, опираясь на силу. Средние страны, такие как Канада, должны вести диалог с великими не поодиночке, в союзах и партнерствах. Для усиления позиции. Глобалисты готовы бороться за свою гегемонию и противостоять наступлению консерваторов и правых.Глобалисты хотят в новом миропорядке занять те же позиции, к которым они привыкли.Все остальное, про ценности, демократию, права граждан и суверенитет, - это обычный набор привычных для нас лозунгов. В общем, Карни, представляющий не только Канаду, но и Корону, четко обозначил "антитрамповскую" оппозицию по ряду глобальных вопросов... И все это накануне "триумфальной презентации" Совета мира имени Дональда Трампа... Карни, Стармер, Макрон - вот опора глобалистов в этом противостоянии.Демпартия США так же начинает свою Игру...Политолог Дмитрий ЕвстафьевПро Давос. Главное там - установление Трампом новых рамок политического поведения в пределах обновленного американо-центричного мира (не только ЕвроАтлантики). Проблема "Давоса" как площадки в том, что он традиционно предназначен для доведения экономико-социального мейнстрима до политически вовлеченной публики. А сейчас мейнстрим становится военно-политическим. И здесь Трамп в очень сильном положении: европейцы сами решили через Украину создать механизм улучшения своих экономических позиций в отношениях с Россией (как нам казалось), а вообще-то со всей Евразией. Американцы просто дождались момента максимальной слабости европейского военно-силового потенциала. Это, к слову, доказывает, что Трамп "задумывался" как инструмент, но в силу процессов в самих США, получил "избыточную" свободу рук. И это – проблема. Такой точки зрения придерживаются многие в России. Может сложиться лютый феномен: "глубинники" смогут вчистую выиграть задуманную (вероятно, после финансового кризиса 2007/09 гг.) комбинацию по развороту "евроатлантического финансового пылесоса" в направлении американской экономики. Но одновременно рискуют проиграть в самих США, хотя и не вчистую. Если Трампу удастся захватить часть евроатлантического "общака" (даже поделившись с американскими атлантистами), Семья Трампа станет самостоятельным геополитическим игроком. А такого не было со времен…. Даже не "ранних Ротшильдов".Украинский политический аналитик Сергей МарченкоСейчас все цитируют речь премьера Канады Марка Карни в Давосе. Эта речь – это настоящее лидерство. Лидер – не тот, кто называет себя лидером, а тот, кто ведет за собой. Лидерство Карни в том, что он сказал правильные слова в правильное время и в правильном месте. Вместо речи Карни мы сейчас могли обсуждать речь Зеленского. Ибо кого еще слушать миру, напуганному глобальными угрозами от великих держав, как не страну, которая переживает нападение великого государства прямо сейчас? Кто был бы лучшим лидером, чем Украина? Чьи слова, как не украинские, должны объединять вокруг себя мир? К сожалению, президента Украины в Давосе нет и мир обсуждает не речь Зеленского, а речь Карни. Это дипломатический проигрыш Украины. Внутренняя политика, а именно пиар на возобновлении тепло-энергоснабжения, была поставлена ​​в приоритет. А международная политика снова была принесена в жертву так же, как тогда, когда ею занимался Андрей Ермак, с которым никто не хотел иметь дело. Не ехать в Давос президенту Украины – ошибка. Все-таки именно благодаря международной поддержке армии есть чем воевать. Именно международная поддержка ослабляет нашего неприятеля. 