https://ukraina.ru/20260121/aeroport-moya-pamyat-gordost-i-bol-1074604987.html

Аэропорт. Моя память, гордость и боль

Аэропорт. Моя память, гордость и боль - 21.01.2026 Украина.ру

Аэропорт. Моя память, гордость и боль

Я - Александр Матюшин, позывной "Варяг". И сегодня я хочу говорить с вами не как военный корреспондент, рассказывающий о событиях на фронтах Священной военной операции, а как человек, прошедший через ад. Говорить о том, что навсегда врезалось в мою душу, в мою память, в самую суть моего бытия. Говорить об Аэропорте. О Донецком Аэропорте.

2026-01-21T22:31

2026-01-21T22:31

2026-01-21T22:31

пятнашка

аэропорт

россия

"оплот"

донецк

днр

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101352/68/1013526806_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_48d4d521ea2d236e0dccea355bb4b76a.jpg

Ровно одиннадцать лет назад мы, донецкие ополченцы, взяли его. Взяли не просто здание, не просто стратегический объект. Мы взяли символ. Символ нашей стойкости, нашей веры, нашей готовности стоять до конца за свою землю, за свой народ. И я помню каждый день, каждый час, каждую минуту тех боев. Помню, как будто это было вчера.Когда мы шли на Аэропорт, в воздухе витал запах пороха и надежды. Надежды на то, что мы сможем отстоять то, что нам дорого. Мы не знали, что нас ждет. Но мы знали, что противник силен, хорошо вооружен, имеет превосходство в технике. Мы знали и другое: мы сражаемся за свой дом. А за свой дом человек готов на все.Первые дни были самыми тяжелыми. Бои шли за каждый метр земли, за каждое здание расположенное в округе Аэропорта. Украинские националисты, засевшие в Аэропорту, были озлоблены и упорны. Они превратили его в настоящую крепость, в смертельную ловушку. Но мы не отступали. Мы шли вперед, несмотря ни на что.Я помню, как мы прорывались через минные поля, как под шквальным огнем преодолевали открытые пространства. Помню крики раненых, стоны умирающих, грохот артиллерии, который казался бесконечным. Помню лица моих бойцов – изможденные, но решительные. В их глазах горел огонь, который не могли потушить никакие снаряды.Особенно мне запомнился один эпизод. Мы отражали атаку украинцев на Донецк, когда он прорывался через бывшую воинскую часть, расположенную на улице Стратонавтов. Ту самую воинскую часть, где родилась легендарная "Пятнашка". На перекрестке возле части, за магазинчиком из профнастила от украинских обстрелов из минометов спряталась охрана Александра Захарченко, он тогда еще не был Главой ДНР, а был командиром подразделений "Оплот". И я, с группой своих бойцов, своих "варягов", присоединился к ним, так как, по их словам, дальше были только укропы. Сидя за магазинчиком, я с восторгом наблюдал, как он, не кланяясь шальным пулям и не обращая внимание на разрывы украинских мин, передвигаясь в полный рост по телефону отдавал приказы и координировал огонь наших минометов, расположенных неподалеку на кладбище. Вскоре недалеко за спиной, в стороне горящего супермаркета "Метро" послышался близкий разрыв, спустя короткое время, послышался "прилет" дальше за нами в стороне церкви, и сидящий рядом и спокойно курящий боец из личной охраны "Бати" с позывным "Казак", абсолютно спокойно, безо всяких эмоций сказал: "Был "недолет", это "перелет", значит следующая прилетит сюда". На мой извечно русский вопрос, что делать, он, затягиваясь сигаретой сказал: "Менять позицию". На мое предложение сменить ее вместе с нами, он ответил, что с радостью, но командира не бросит и если суждено умереть, то с ним вместе. Я пожал плечами и дал команду своим ребятам "заячьими перебежками" перейти на соседнюю улицу, находящуюся буквально за углом. И, как только, мы все перешли на новое место, над головами мы услышали отчетливый свист летящей мины, мои бойцы мгновенно упали на землю, я же впал в ступор и отчетливо увидел, как украинская мина вошла в клумбу, находящуюся в метре от меня. Я отчетливо видел хвостовик 82 мм мины, торчащей из клумбы и не мог понять, почему она не разрывается. "Наверное, как в фильмах, замедлилось время", - отрешенно возникла мысль, однако, мои бойцы начали подниматься и отряхивать одежду, на вопрос почему я не упал вместе со всеми, я ответил, что не хотел пачкать новую форму. Бойцы сделали вид что поверили, и никогда эту ситуации, кроме как признак бесстрашия командира не рассматривали. Потом был ожесточенный бой, в котором мы загнали украинцев назад, в Аэропорт. И только возвращаясь назад, в город, ко мне пришло осознание насколько близко я стоял к смерти. Такие моменты… Они остаются в сердце навсегда. Они закаляют, они учат ценить жизнь, ценить товарищество.Мы теряли людей. Каждый день приносил нам скорбные вести. Но мы знали, что каждая потеря приближает нас к победе. Мы сражались не только за себя, но и за тех, кто уже не мог сражаться. Мы сражались за будущее наших детей.Украинские националисты называли нас "сепаратистами", "колорадами" и "российскими наемниками". Они пытались представить нас как безжалостных убийц. Но они не видели наших лиц, не слышали наших молитв, не знали наших сердец. Они не видели, как мы делили последний кусок хлеба, как мы перевязывали раны друг другу, как мы поддерживали тех, кто падал духом. Они не видели нашей братской любви, нашей веры в правое дело.Когда мы наконец взяли Аэропорт, это была не просто военная победа. Это была победа духа. Победа над страхом, над отчаянием, над ненавистью. Мы доказали всему миру, что русский человек, когда его загоняют в угол, способен на великие подвиги.Сегодня, спустя одиннадцать лет, я смотрю на фотографии Аэропорта. На эти руины, которые когда-то были символом процветания. И я вижу не разрушение, а память. Память о тех, кто сражался и погиб. Память о нашей стойкости и нашей вере.Я хочу, чтобы вы помнили. Чтобы вы знали, какой ценой нам досталась эта земля. Чтобы вы никогда не забывали, что свобода не дается даром. Она выстрадана кровью и потом, она оплачена жизнями наших братьев.Аэропорт стал для нас не просто полем битвы, но и алтарем, на котором приносились жертвы во имя нашей Родины. Каждый обломок бетона, каждая пробоина в стене – это свидетельство нашей борьбы, нашей боли, нашей победы. И когда я вижу, как сегодня восстанавливается наш Донбасс, как возрождаются города, как люди возвращаются к мирной жизни, я понимаю, что все наши жертвы были не напрасны.Мы, донецкие ополченцы, были первыми, кто встал на защиту Русского мира здесь, на этой земле. Мы были теми, кто не побоялся бросить вызов западному гегемону и его марионеткам в Киеве. Мы знали, что за нами правда, что за нами Бог, что за нами Россия. И эта вера давала нам силы идти вперед, когда казалось, что все потеряно.Я помню, как в самые тяжелые моменты, когда казалось, что силы на исходе, мы слышали слова поддержки из России. Эти слова были для нас как глоток свежего воздуха, как луч света в кромешной тьме. Мы знали, что мы не одни, что за нами стоит великая держава, которая никогда не бросит своих.И сегодня, когда Россия вновь встала на защиту своих интересов, когда она ведет борьбу с мировым злом, я горжусь тем, что был частью этого великого движения. Я горжусь тем, что мы, донецкие ополченцы, были первыми, кто поднял знамя Русского мира на этой земле.Аэропорт – это не просто история. Это урок. Урок мужества, стойкости, веры. Урок того, что русский человек никогда не сдается, никогда не отступает, никогда не предает своих. И этот урок мы должны передать нашим детям, нашим внукам, чтобы они знали, какой ценой нам досталась эта свобода.Я хочу, чтобы каждый из вас, кто читает эти строки, почувствовал ту боль, ту радость, ту гордость, которую мы испытывали тогда, одиннадцать лет назад. Чтобы вы поняли, что мы сражались не за деньги, не за славу, а за свою Родину, за свой народ, за свою веру.И пусть память об Аэропорте, о тех, кто сражался и погиб там, будет вечной. Пусть она будет напоминанием о том, что русский человек способен на великие подвиги, когда его загоняют в угол. Пусть она будет символом нашей непоколебимой воли к победе.Слава России! Слава русскому оружию! Наш сапог свят! И пусть Бог хранит всех, кто сражается за правду и справедливость!О том, что сейчас происходит в ДНР - Как оживает Донбасс: Волноваха – город, поднятый из руин

аэропорт

россия

донецк

днр

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Матюшин

Александр Матюшин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Матюшин

пятнашка, аэропорт, россия, "оплот", донецк, днр, донецкая народная республика