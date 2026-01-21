https://ukraina.ru/20260121/21-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074613680.html

21 января 2026 года, утренний эфир

21 января 2026 года, утренний эфир - 21.01.2026 Украина.ру

21 января 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.01.2026

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Помогаем своим". Работа в тылу, поддержка морально-боевого духа солдат. Гость: Иван Мечишев, заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"* "Экономика Новороссии". Правительство утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Гость: инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест" Владислав Мицкевич* "Время Новороссии". Возвращение смысла: школа, слово и будущее Новороссии. Гость: Евгения Михайловна Амосова, педагог по актёрскому мастерству и сценической речи, театральная актриса и режиссёр.* "Трудовая быль". Необычное ремесло создания кукол. Гость: Ирина Жукова – матер по созданию игрушек в технике грунтованный текстиль* "Аналитика от издания Украина.ру". История советского государственного и военного деятеля Льва Мехлиса. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин

