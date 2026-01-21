21 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Помогаем своим". Работа в тылу, поддержка морально-боевого духа солдат. Гость: Иван Мечишев, заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"
* "Экономика Новороссии". Правительство утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Гость: инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест" Владислав Мицкевич
* "Время Новороссии". Возвращение смысла: школа, слово и будущее Новороссии. Гость: Евгения Михайловна Амосова, педагог по актёрскому мастерству и сценической речи, театральная актриса и режиссёр.
* "Трудовая быль". Необычное ремесло создания кукол. Гость: Ирина Жукова – матер по созданию игрушек в технике грунтованный текстиль
* "Аналитика от издания Украина.ру". История советского государственного и военного деятеля Льва Мехлиса. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин
