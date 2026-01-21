21 января 2026 года, утренний эфир - 21.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260121/21-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074613680.html
21 января 2026 года, утренний эфир
21 января 2026 года, утренний эфир - 21.01.2026 Украина.ру
21 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 21.01.2026
2026-01-21T13:38
2026-01-21T13:38
новороссия
василий стоякин
украина.ру
офицеры россии
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074613553_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_86b898092deb316593ecf344244adf60.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Помогаем своим". Работа в тылу, поддержка морально-боевого духа солдат. Гость: Иван Мечишев, заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"* "Экономика Новороссии". Правительство утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Гость: инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест" Владислав Мицкевич* "Время Новороссии". Возвращение смысла: школа, слово и будущее Новороссии. Гость: Евгения Михайловна Амосова, педагог по актёрскому мастерству и сценической речи, театральная актриса и режиссёр.* "Трудовая быль". Необычное ремесло создания кукол. Гость: Ирина Жукова – матер по созданию игрушек в технике грунтованный текстиль* "Аналитика от издания Украина.ру". История советского государственного и военного деятеля Льва Мехлиса. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/15/1074613553_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5836a532ab89d77ba8cdb2d2accc4ada.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, василий стоякин, украина.ру, офицеры россии, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Василий Стоякин, Украина.ру, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, Новороссия сегодня

21 января 2026 года, утренний эфир

13:38 21.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Помогаем своим". Работа в тылу, поддержка морально-боевого духа солдат. Гость: Иван Мечишев, заместитель председателя Совета по патриотическому воспитанию "Офицеры России"
* "Экономика Новороссии". Правительство утвердило Стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Гость: инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест" Владислав Мицкевич
* "Время Новороссии". Возвращение смысла: школа, слово и будущее Новороссии. Гость: Евгения Михайловна Амосова, педагог по актёрскому мастерству и сценической речи, театральная актриса и режиссёр.
* "Трудовая быль". Необычное ремесло создания кукол. Гость: Ирина Жукова – матер по созданию игрушек в технике грунтованный текстиль
* "Аналитика от издания Украина.ру". История советского государственного и военного деятеля Льва Мехлиса. Гость: обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовороссияВасилий СтоякинУкраина.руОФИЦЕРЫ РОССИИНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:16Зеленский ввел caнкции против Паралимпийского комитета России
15:08Уиткофф отказался осудить удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины
15:01Потери ВСУ и успехи ПВО РФ: главное из нового брифинга Минобороны России
14:57Что со светом и теплом на Украине
14:51Зеленский прячет Коломойского* от преследований
14:39Почему попытки отстоять Гренландию убьют ЕС и что будет с рынком нефти из-за Венесуэлы – Митрахович
14:38Париж ввязался в драку за раздел "украинского наследства". Но не учел интересов России
14:20Шесть телефонов, компьютер, деньги: СМИ перечислили, что могут конфисковать у Тимошенко
13:53Обыски в мэрии и охота на людей с применением оружия. Что происходит в Днепре
13:52Уиткофф анонсировал встречу с Путиным
13:51Киевские власти традиционно затыкают собственные промахи жизнями простых украинцев
13:46Военкор Андрей Коц: Россия создала плацдарм в форме квадрата, который позволит выбить ВСУ из Орехова
13:3821 января 2026 года, утренний эфир
13:27Песков предложил дождаться разъяснений о неизвестном оружии, заявленном Трампом
13:18Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:16Украинский тупик и молдавский зондаж
13:02Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января
13:00Одесских врачей обвинили в "подрыве мобилизации"
12:5820 января 2026 года, вечерний эфир
12:45Славянско-Краматорское направление: ВС РФ наращивают давления на ВСУ
Лента новостейМолния