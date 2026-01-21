20 января 2026 года, вечерний эфир

https://ukraina.ru/20260121/20-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074610543.html

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Улица с историей. Самые примечательные места на донецкой улице Артёма. Гость: журналист Оплот-ТВ Герман Радионов* Тема дня Новороссии. Донецкий республиканский художественный музей после капитального ремонта и обновления. Гость: Екатерина Калиниченко, директор Донецкого республиканского художественного музея* Наши защитники. Боевой путь героя и участие в конкурсе "Донбасс. СВОи Герои" Гость: ветеран СВО Кирилл Гунько* Важный разговор. Работа института, итоги за прошлый год. Гость: Дмитрий Алексеевич Филимонов, д.мед.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ "Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака"

