В чем причина серии блэкаутов на Украине? - 20.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260120/v-chem-prichina-serii-blekautov-na-ukraine-1074556797.html
В чем причина серии блэкаутов на Украине?
В чем причина серии блэкаутов на Украине? - 20.01.2026 Украина.ру
В чем причина серии блэкаутов на Украине?
20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК... Украина.ру, 20.01.2026
2026-01-20T13:56
2026-01-20T13:56
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074556595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_086bd22efbcad991bbbaaefb8bc0a12c.png
20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК только в столице без света остались 335 тыс. домохозяйств. Очевидцы сообщают о перебоях в работе киевского метрополитена. Ситуация в городе близка к транспортному коллапсу. О том, что стало причиной коллапса украинской энергосистемы, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Видео, Украина, Россия, Киев, Иван Лизан, ВКС, ДТЭК, Украина.ру, энергетический кризис, Энергосистема Украины, энергетика, Энергетические ресурсы Украины, инфраструктура, социальная инфраструктура, транспорт, коллапс, СВО, ситуация на Украине сегодня, ситуация в Киеве

В чем причина серии блэкаутов на Украине?

13:56 20.01.2026
 
20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК только в столице без света остались 335 тыс. домохозяйств. Очевидцы сообщают о перебоях в работе киевского метрополитена. Ситуация в городе близка к транспортному коллапсу.
О том, что стало причиной коллапса украинской энергосистемы, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
