В чем причина серии блэкаутов на Украине?
20 января 2026 года
20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК только в столице без света остались 335 тыс. домохозяйств. Очевидцы сообщают о перебоях в работе киевского метрополитена. Ситуация в городе близка к транспортному коллапсу. О том, что стало причиной коллапса украинской энергосистемы, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК только в столице без света остались 335 тыс. домохозяйств. Очевидцы сообщают о перебоях в работе киевского метрополитена. Ситуация в городе близка к транспортному коллапсу.
О том, что стало причиной коллапса украинской энергосистемы, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.