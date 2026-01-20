https://ukraina.ru/20260120/v-chem-prichina-serii-blekautov-na-ukraine-1074556797.html

В чем причина серии блэкаутов на Украине?

В чем причина серии блэкаутов на Украине?

В чем причина серии блэкаутов на Украине?

20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК... Украина.ру, 20.01.2026

20 января 2026 года ВКС России нанесли очередной удар по украинской энергосистеме. Киев снова погрузился в блекаут — по информации энергетической компании ДТЭК только в столице без света остались 335 тыс. домохозяйств. Очевидцы сообщают о перебоях в работе киевского метрополитена. Ситуация в городе близка к транспортному коллапсу. О том, что стало причиной коллапса украинской энергосистемы, рассказал экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.

