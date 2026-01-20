https://ukraina.ru/20260120/pamyat-ukrainskogo-naroda-o-natsistakh-pereformatirovali--glava-rosarkhiva-1074535696.html

Память украинского народа о нацистах переформатировали — глава Росархива

Память украинского народа о нацистах переформатировали — глава Росархива - 20.01.2026 Украина.ру

Память украинского народа о нацистах переформатировали — глава Росархива

Память украинского народа о нацистах переформатировали, чтобы люди не вспоминали о преступлениях бандеровцев — поэтому нужно чаще напоминать об этих позорных событиях и делать доступными подлинные документы о Великой Отечественной войне, заявил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Об этом 20 января сообщает РИА Новости

2026-01-20T03:57

2026-01-20T03:57

2026-01-20T03:57

новости

украина.ру

россия

андрей артизов

архив

украина

великая отечественная война

бандеровцы

нацизм

украинский неонацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074535577_0:25:1350:784_1920x0_80_0_0_89b221f4b950fddbee539d6b792ae91a.jpg

"Вот пример украинского народа, сознание большой части которого переформатировали. Мы понимаем, как это делалось, в том числе с помощью средств массовой информации. Переформатировали так, что о сотрудничестве украинских бандеровцев с нацистами не вспоминают. Поэтому надо напоминать, делать все документы об этих позорных и преступных действиях доступными. Именно поэтому принимаются законы о геноциде и в Белоруссии, и у нас", — рассказал Артизов.В России закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" был принят в 2025 году. В Белоруссии закон о недопущении реабилитации нацизма был принят в 2021 году."Потому что, если кто-то думает, что историческая память вечна — это не так. К сожалению, историческая память бывает коротка", — подчеркнул глава Росархива.Он напомнил, что Великая Отечественная война фактически была войной на уничтожение советского народа, а "поколению победителей ничего не надо было объяснять — оно видело всё своими глазами"."Если бы мы проиграли, то страны бы не было, советских людей превратили бы в унтерменшей, то есть недочеловеков, которые нужны были бы только как дешевая рабочая сила со всеми вытекающими последствиями", — сказал Артизов."А современной молодежи надо напоминать, в душу каждого молодого человека войти. Чтобы они знали: это можно, а это нельзя, это допустимо, а это недопустимо, это нравственно, а это безнравственно, это морально, а это аморально. Забывать историю нельзя", — заключил он.О нацистских откровениях языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской в публикации - Не знаешь мовы? Не человек! Украинский омбудсмен проповедует расовые теории Третьего Рейха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, андрей артизов, архив, украина, великая отечественная война, бандеровцы, нацизм, украинский неонацизм, история, история украины, история ссср, исторические мифы, память, ложь, пропаганда, русофобия