Чего еще ждать от Дональда Трампа?
Чего еще ждать от Дональда Трампа?
20 января 2026 года прошел ровно год с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки. За этот год американский лидер стал
2026-01-20T13:26
2026-01-20T13:26
20 января 2026 года прошел ровно год с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки. За этот год американский лидер стал самым упоминаемым политиком в мировых СМИ — не было ни одной недели, во время которой не обсуждались бы заявления Трампа или его действия. В годовщину его правления издание Украина.ру подготовило ответы от экспертов на самые животрепещущие вопросы о деятельности и планах президента США.
Чего еще ждать от Дональда Трампа?

13:26 20.01.2026
 
20 января 2026 года прошел ровно год с момента вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов Америки. За этот год американский лидер стал самым упоминаемым политиком в мировых СМИ — не было ни одной недели, во время которой не обсуждались бы заявления Трампа или его действия.

В годовщину его правления издание Украина.ру подготовило ответы от экспертов на самые животрепещущие вопросы о деятельности и планах президента США.
