Проведение президентских или парламентских выборов на Украине в условиях войны является крайне рискованным сценарием. У Киева есть достаточно административных ресурсов, чтобы откладывать избирательный процесс на неопределённое будущее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

На вопрос о подготовке к избирательному циклу Неменский ответил, что Киев постарается его избежать. "Киев сможет избежать такого сценария. Там обсуждаются различные способы пойти на выборы, чтобы снова легитимировать свою же власть. Но это очень опасные сценарии для Украины", — заявил политолог.Он пояснил, почему легитимность таких выборов будет под вопросом. "И легитимация будет сомнительной. На Украине и в Европе многие политики заявляют, что выборы, проведенные в таких условиях, будут под большим сомнением", — сказал Неменский.Политолог сделал вывод о тактике киевского режима. "У Киева достаточно сил, чтобы откладывать этот вопрос на будущее и далее", — резюмировал он.По мнению Неменского, сейчас у Зеленского есть определённый временной интервал. Нарастание недовольства украинского населения станет более заметно к марту, но потом весна сделает свое дело. "Опасность возникнет перед будущей зимой", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского" на сайте Украина.ру.

