19 января 2026 года, утренний эфир
19 января 2026 года, утренний эфир - 19.01.2026 Украина.ру
19 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 19.01.2026
2026-01-19T10:57
2026-01-19T10:57
2026-01-19T10:57
россия
украина
киев
михаил павлив
иван лизан
василий малюк
набу
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". 19 января — Крещение Господне. Светский взгляд на праздник. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ* "Культурное обозрение". Юмор Луганщины и не только. Гость: стендап-комик, ведущий мероприятий из Алчевска Даниил Скубыря* "Понедельник начинается в субботу". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Экономика и жизнь". Обзор главных экономических событий. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О политических перетасовках на Украине, а также о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США. Гость: политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец. В беседе упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* "Время Новороссии". 19 января — Крещение Господне. Светский взгляд на праздник. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ
* "Культурное обозрение". Юмор Луганщины и не только. Гость: стендап-комик, ведущий мероприятий из Алчевска Даниил Скубыря
* "Понедельник начинается в субботу". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
* "Экономика и жизнь". Обзор главных экономических событий. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"
* "Большое интервью". О политических перетасовках на Украине, а также о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США. Гость: политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец. В беседе упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.