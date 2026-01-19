19 января 2026 года, утренний эфир

https://ukraina.ru/20260119/19-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074488253.html

Сегодня в эфире:* "Время Новороссии". 19 января — Крещение Господне. Светский взгляд на праздник. Гость: Оксана Борисовна Пенькова, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой истории России ДонГУ* "Культурное обозрение". Юмор Луганщины и не только. Гость: стендап-комик, ведущий мероприятий из Алчевска Даниил Скубыря* "Понедельник начинается в субботу". Анализ главных политических событий минувших дней. Гость: политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив* "Экономика и жизнь". Обзор главных экономических событий. Гость: Иван Лизан, Глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050"* "Большое интервью". О политических перетасовках на Украине, а также о реакции Киева на действия НАБУ и руководства США. Гость: политический блогер и медиатехнолог Тарас Сидорец. В беседе упоминаются Василий Малюк и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

