Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/zelenskiy-rasskazal-kak-do-utra-pvo-ukrainy-bylo-bez-raket-i-teper-defitsita-net-1074402950.html
Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет
Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет - 16.01.2026 Украина.ру
Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет
Украина восполнила дефицит боеприпасов к системам ПВО. Об этом 16 января в Киеве на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский
2026-01-16T16:00
2026-01-16T16:19
новости
киев
украина
владимир зеленский
россия
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073923590_0:0:2072:1166_1920x0_80_0_0_9fa732604e482779014177d6b7402038.jpg.webp
ПВО Украины обеспечено боеприпасами, заявил журналистам Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с чешским президентом Петром Павелом.При этом глава киевского режима отметил, что "до сегодняшнего утра у нас были несколько систем без ракет" и раньше он не мог об этом говорить, так как ситуация к этому не располагала."На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", - поведал Зеленский. Он уточнил, что для систем ПВО "утром мы получили серьезный пакет - сейчас это на Украине".Зеленский также добавил, что на Украине в период СВО появилось "очень много" различных систем, которые постоянно нуждаются в боеприпасах. Он подчеркнул, что это не только ракеты к американским системам Patriot, которых "никогда не будет хватать".Дефицит ракет для систем ПВО не помешало Генштабу Минобороны Украины отчитываться о сбитии большого количества воздушных целей. Петер Павел - отставной генерал страны-члена НАТО, которая после ротации правительства отказалась кредитовать закупки вооружений по новой программе ЕС.Минобороны Украины ранее официально заявляло о намерении "убивать русских" по всему миру. Главное управление разведки постсоветской республики планирует и осуществляет такие акции в том числе на территории России, в том числе в отношении журналистов и других гражданских лиц.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
чехия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/02/1073923590_228:0:1783:1166_1920x0_80_0_0_d351695736b5ea02ffd7efb155e7c216.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, владимир зеленский, россия, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, всу, зрк patriot, чехия, пво, нато, ес, генштаб
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Россия, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, ВСУ, ЗРК Patriot, Чехия, ПВО, НАТО, ЕС, Генштаб

Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет

16:00 16.01.2026 (обновлено: 16:19 16.01.2026)
 
© ФотоЗеленский доволен
Зеленский доволен - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Украина восполнила дефицит боеприпасов к системам ПВО. Об этом 16 января в Киеве на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский
ПВО Украины обеспечено боеприпасами, заявил журналистам Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с чешским президентом Петром Павелом.
При этом глава киевского режима отметил, что "до сегодняшнего утра у нас были несколько систем без ракет" и раньше он не мог об этом говорить, так как ситуация к этому не располагала.
"На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", - поведал Зеленский. Он уточнил, что для систем ПВО "утром мы получили серьезный пакет - сейчас это на Украине".
Зеленский также добавил, что на Украине в период СВО появилось "очень много" различных систем, которые постоянно нуждаются в боеприпасах. Он подчеркнул, что это не только ракеты к американским системам Patriot, которых "никогда не будет хватать".
Дефицит ракет для систем ПВО не помешало Генштабу Минобороны Украины отчитываться о сбитии большого количества воздушных целей.
Петер Павел - отставной генерал страны-члена НАТО, которая после ротации правительства отказалась кредитовать закупки вооружений по новой программе ЕС.
Минобороны Украины ранее официально заявляло о намерении "убивать русских" по всему миру. Главное управление разведки постсоветской республики планирует и осуществляет такие акции в том числе на территории России, в том числе в отношении журналистов и других гражданских лиц.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОВСУЗРК PatriotЧехияПВОНАТОЕСГенштаб
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Краснолиманский участок СВО: общая ситуация
17:01Народный артист Гармаш рассказал, как его приняли на малой родине в Херсонской области
16:55Что читают бойцы на фронте и к чему готовятся: репортаж из располаги
16:45Украинцам рассказали, почему подорожает топливо
16:35Купянск зачищают: заявления командующего группировкой войск "Запад"
16:31Вооруженные Силы Белоруссии начали незапланированную проверку. Главное к этому часу
16:15Тимошенко избрали меру пресечения в виде многомиллионного залога
16:13В Киеве рестораны перестали принимать заказы: все из-за отключения электричества
16:06На Славянском направлении ВС РФ развивают наступление с двух осей
16:00Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет
16:00Лига Наций и "украинский вопрос"
15:58Блэкаут и беженцы Украины
15:51Беженцы из Красноармейска: Мы были вынуждены адаптироваться, так как не знали, когда этот ужас закончится
15:46Лёвочкин вернулся со скандалом. Грязное белье бывшего "серого кардинала" Украины вытащили наружу
15:27Дмитрий Краснов: Пока Трамп облизывается на Гренландию, России нужно бить Украину и искать союзников
15:25Суд отказался вызвать в процесс по делу Тимошенко депутата, заподозренного в сотрудничестве со следствием
15:00"Живые позавидуют мертвым": как украинцы готовятся к послевоенному времени
14:51В Липецкой области объявили красный уровень опасности
14:3116 января 2026 года, утренний эфир
14:23В Запорожской области задержали троих подозреваемых в шпионаже - ФСБ
Лента новостейМолния