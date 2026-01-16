https://ukraina.ru/20260116/zelenskiy-rasskazal-kak-do-utra-pvo-ukrainy-bylo-bez-raket-i-teper-defitsita-net-1074402950.html

Зеленский рассказал, как до утра ПВО Украины было без ракет

Украина восполнила дефицит боеприпасов к системам ПВО. Об этом 16 января в Киеве на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский

ПВО Украины обеспечено боеприпасами, заявил журналистам Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам переговоров с чешским президентом Петром Павелом.При этом глава киевского режима отметил, что "до сегодняшнего утра у нас были несколько систем без ракет" и раньше он не мог об этом говорить, так как ситуация к этому не располагала."На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты", - поведал Зеленский. Он уточнил, что для систем ПВО "утром мы получили серьезный пакет - сейчас это на Украине".Зеленский также добавил, что на Украине в период СВО появилось "очень много" различных систем, которые постоянно нуждаются в боеприпасах. Он подчеркнул, что это не только ракеты к американским системам Patriot, которых "никогда не будет хватать".Дефицит ракет для систем ПВО не помешало Генштабу Минобороны Украины отчитываться о сбитии большого количества воздушных целей. Петер Павел - отставной генерал страны-члена НАТО, которая после ротации правительства отказалась кредитовать закупки вооружений по новой программе ЕС.Минобороны Украины ранее официально заявляло о намерении "убивать русских" по всему миру. Главное управление разведки постсоветской республики планирует и осуществляет такие акции в том числе на территории России, в том числе в отношении журналистов и других гражданских лиц.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Визит чешского президента в Киев. Хроника событий к 13:00 16 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

