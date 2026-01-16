Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции - 16.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260116/tramp-prinyal-medal-nobelevskoy-premii-mira-ot-lidera-venesuelskoy-oppozitsii--1074372083.html
Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции - 16.01.2026 Украина.ру
Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников Белого дома
2026-01-16T07:42
2026-01-16T07:42
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070453574_0:40:1350:799_1920x0_80_0_0_0658ec01a76eeb5644d4050a94cbfaf5.jpg
Ранее агентство Рейтер указывало, что Мачадо во время встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.Подробнее о ситуации в Венесуэле - в материале После Венесуэлы Трамп "сдает назад": Абзалов раскрыл, почему электорат не простит войну ради нефти на сайте Украина.ру.
венесуэла
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070453574_73:0:1273:900_1920x0_80_0_0_5eed528a30396c96c607e9462b820a4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, украина.ру
Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Украина.ру

Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции

07:42 16.01.2026
 
© РИА НовостиДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников Белого дома
Ранее агентство Рейтер указывало, что Мачадо во время встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.
По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.
"Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
Подробнее о ситуации в Венесуэле - в материале После Венесуэлы Трамп "сдает назад": Абзалов раскрыл, почему электорат не простит войну ради нефти на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас МадуроУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12Улучшений со светом в Киеве в ближайшие недели ждать не стоит — гендиректор энергокомпании Yasno
08:47Главное за ночь 16 января
08:12ПВО за ночь уничтожила более сотни вражеских дронов над Россией
07:42Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
07:19В Европе произошел раскол из-за Путина - Politico
06:00Когда ударит новый "Орешник"? Политтехнолог про "адекватные цели" и уникальное российское оружие
05:50Алехин о ситуации в Купянске: "Наши штурмовики загнали ВСУ в лес и взяли Подолы и Куриловку"
05:40"Родригес убрала его руками Трампа": Тимофей Сергейцев — о предательстве властей и судьбе Мадуро
05:30Удар по Стрыю и дефицит газа в Германии: аналитик о том, почему у немцев "неожиданно" опустели хранилища
05:23Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"
05:20Дело российского археолога в Польше доверили судье, освободившему украинского террориста
05:15Какой я запомнил Юлию Тимошенко: её муж признается в коррупции, зять-наркоман и связь с Шуфричем
05:10Ради срыва потенциальных мирных договоренностей. Что говорят о новых подозрениях НАБУ
05:05Атака на Тимошенко. Какие цели преследуют противники Зеленского
05:00Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ, обороняясь, отступают, ВС РФ неумолимо идут вперед
04:55"Загнали людей в подполье, а экономику - в тень". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
04:50Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
04:45Чтобы выжить и сохранить единство: политолог объяснил, зачем ЕС создает альянс против России
04:35Пушков заявил о паническом страхе руководителей стран Европы перед Трампом
04:30"Их ждет неприятный сюрприз": Леонков о минировании логистики ВСУ с помощью новых "Гераней"
Лента новостейМолния