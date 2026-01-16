https://ukraina.ru/20260116/tramp-prinyal-medal-nobelevskoy-premii-mira-ot-lidera-venesuelskoy-oppozitsii--1074372083.html

Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции

Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников Белого дома

Ранее агентство Рейтер указывало, что Мачадо во время встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира. По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.Подробнее о ситуации в Венесуэле - в материале После Венесуэлы Трамп "сдает назад": Абзалов раскрыл, почему электорат не простит войну ради нефти на сайте Украина.ру.

