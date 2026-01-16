Трамп принял медаль Нобелевской премии мира от лидера венесуэльской оппозиции
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на чиновников Белого дома
Ранее агентство Рейтер указывало, что Мачадо во время встречи с президентом Трампом в Белом доме передала ему свою медаль Нобелевской премии мира.
По данным пресс-пула администрации, их встреча продлилась более двух часов.
"Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это замечательная женщина, которая прошла через очень многое. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я проделал. Такой прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее на фоне американской операции в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро Трамп заявлял, что у Мачадо нет поддержки в стране. Сама же Мачадо говорила о том, что Трамп за атаку на Венесуэлу заслужил Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена Мачадо за якобы неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы. После атаки США на Венесуэлу Мачадо заявила, что венесуэльская оппозиция готова взять власть в свои руки.
