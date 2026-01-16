https://ukraina.ru/20260116/imitatsiya-ottepeli-zelenskiy-pokazyvaet-chto-ne-khochet-byt-prepyatstviem-1074378733.html

Имитация оттепели. Зеленский показывает, что не хочет быть препятствием

Бывший тернопольский комик Сергей Притула, одесский правосек-убийца Сергей Стерненко* и бывший главком ВСУ по очереди побывали в кабинете Зеленского. Всего за пару дней глава киевского режима, отбросив все дела, привечал своих вчерашних оппонентов и критиканов.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/10/1074390964_0:104:994:663_1920x0_80_0_0_d4d17a345a9311096acfa924f0c36fb1.jpg

Зеленский принял в свою команду нацистов, радикалов и военныхПритулу, например, поблагодарил за спутник, помощь военным и волонтерскую деятельность. А сразу после встречи на счет Фонда Притулы "капнуло" 50 миллионов гривен - от военного администратора Запорожской области Ивана Федорова. Но это не личные деньги "военного губернатора", а бюджетные средства, предназначенные на выплаты военным, учителям, инвалидам. Расценить подобный аттракцион невиданной щедрости от руководителя области, которая сидит без света и тепла, иначе как взятку нельзя. Бывшему юмористу просто заплатили за лояльность Зеленскому и "забыли" про воровство миллионов гривен. Напомним, что в 2022-м Притула объявил сбор средств на "Народный Байрактар". В процессе, однако, выяснилось, что турецкая фирма не собирается принимать средства от фонда. Тогда активист, заявил что на собранные с доверчивых патриотов деньги для нужд ВСУ будет куплен спутник. Через некоторое время Притула сообщил, что сделка века за 15 миллионов долларов состоялась. "Украинцы, вы космос. Мы купили спутник. Но это не просто один спутник. Он предоставляет нам доступ к базе данных снимков созвездия спутников компании ICEYE. И этот доступ мы выкупили больше чем на год", - объявил тернопольский хохмач. Но соль его шутки дошла до украинцев позднее, когда выяснилось, что всю "космическую" информацию украинской армии безвозмездно передают Соединенные Штаты. Сколько миллионов прилипло к волонтерским ручонкам Притулы никто не знает, но, думается, что немало. Недаром же он некоторое время назад заявил о президентских амбициях, cтал появляться в соцопросах, а такая заявка дорогого стоит - во все смыслах. Не исключено, что тернопольский комик предложил комику криворожскому заменить сбежавшего в Израиль фигуранта пленок НАБУ Тимура Миндича, пообещав, что справится не хуже c ролью президентского кошелька. Ну, а если серьезно, то речь наверняка шла о выборах и поддержке Зеленского. Ведь Притула всего за несколько часов из возможного соперника превратился в союзника. Так что за "волонтерский фронт" Владимир Александрович может быть спокоен - с этой стороны проблем и бунтов не будет.Не менее интересно прошло собеседование Зеленского с идеологом "русореза", одесским блогером Сергеем Стерненко. "Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами", – сообщил "генералиссимус". А правосек-убийца написал, что на встрече обговаривал наиболее актуальные вопросы как по обеспечению войска и благотворительной деятельности, так и по другим вызовам, стоящим перед нашим государством… "Передал от военных пожелания и жалобы. Мы готовы помогать с развитием беспилотных технологий. Чтобы войско было сильнее. Чтобы Украина была сильнее", - пыжилась грантоедская "шестерка". Самое интересное в этом обмене любезностями то, что летом прошлого года Стерненко предупреждал, что Зеленский станет трупом, если выведет войска из Донбасса. А еще раньше радикал называл Зеленского "начинающим диктатором" и угрожал, что тот "закончит хуже, чем Янукович". Но теперь сам прибежал на встречу с "тираном" и объявил, что готов помогать Банковой. В переводе с языка политики на обычный это может звучать, как отказ радикалов от сопротивления в случае подписания мирного соглашения, где главным пунктом значится вывод ВСУ из Донбасса.Со стороны же Зеленского встреча с сбу-шным стукачом Стерненко выглядит как завуалированное признание того, что с увольнением главы СБУ Малюка* он слегка погорячился. И теперь заглаживает этот промах перед соросятами, демонстрируя готовность и дальше сотрудничать с агентами "Васи-мясника". Напомним, что нацист на доверии сделал себе карьеру, будучи наживкой у СБУ: на Стерненко ловили всех неугодных, от политиков и бизнесменов до "сепаров". Последних бывший правосек добивал (как физически, так и морально) уже для себя, так сказать, из любви к искусству. Наверняка, ему позволят и дальше этим заниматься, только уже под крышей Игоря Поклада - первого заместителя, но де факто главы украинской спецслужбы. Ну, а взамен потребуют снижения критического запала и гарантий "ненападения" на Зеленского. Вообще, все выглядит так, будто глава киевского режима решил публично пометить радикалов и нацистов, втянув "непримиримых борцов" и сторонников выхода на границы 1991 года в собственную политическую орбиту, делая их соучастниками процесса. После этого дистанцироваться уже невозможно: слишком много совместных решений, жестов и компромиссов, чтобы убедительно разыгрывать роль принципиальной оппозиции. Как говорится, продано, уплочено. Те, с кем пытался сражаться Янукович и льстиво заигрывал Порошенко*, оказались банальными политическими проститутками, которых легко купить и перевербовать. Забавно будет посмотреть, как вчерашние критики режима пойдут публично пиарить узурпатора, особенно после всех громких коррупционных скандалов с воровством на ВСУ. Только вот не факт, что поддержка переобувшихся волонтеров и нацистов сыграет для Зеленского в плюс. Но, видимо, хозяева притул и стерненок считают иначе. Добившись серьезных успехов в вопросах контроля над правительством и Радой и ликвидировав Ермака, ставленники Cороса сжимают в объятиях самого Зеленского. Ему обещают поддержку на выборах, ликвидацию угрозы силового переворота при помощи ручных нацистов, лояльность армии и "плюшевых" конкурентов. По сути, это пакетная сделка, выгодная соросятам и партии войны."Железный генерал" присягнул зе-главкомуИменно через эту призму следует рассматривать и встречу "генералиссимуса" с железным инвалидом - экс-главой ВСУ Валерием Залужным. Генерал, которому прочат кресло президента, вернулся таки на Украину и пересекся с Зеленским в Офисе президента. Политики якобы обсуждали "дипломатические задачи", которые актуальны сейчас и могут укрепить страну. "Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей", - написал Зеленский в Telegram. Очень похоже, что украинцев таким образом убеждают, что Зеленский и Залужный не соперники, а наоборот, играют в одной команде. Команде глобалистов.Зачем из СИЗО выпускают под залог оппозиционеров киевского режима?Не менее интересно выглядит на этом фоне стратегия по освобождению политических оппонентов киевского режима, вернее тех, кто мастерски играл роль врагов "слуги народа". Так, стало известно, что скоро на свободу выйдет бывший регионал Нестор Шуфрич - 8 января 2026 года Киевский апелляционный суд вдруг избрал оппозиционеру, который находится под арестом с сентября 2023 года, альтернативную меру пресечения - залог в размере более 80 миллионов гривен. Пока его не внесли, как объяснили адвокаты Шуфрича и его сын - ищут деньги. Но на самом деле ждут, чем закончится встреча Трампа и Зеленского в Давосе 21 января. А тем временем появился шанс выйти на свободу и бывшему "слуге народа", телеведущему канала 1+1 и разоблачителю семейства Байдена - Александру Дубинскому. 15 января суд продлил ему арест, но впервые назначил возможность внести залог в размере 33 миллионов. Cам депутат назвал назначение залога "существенным прорывом", однако сказал, что сумма для него неподъемна и поручил адвокатам готовить апелляцию. Дубинского также обвиняют в госизмене в составе преступной организации. По этому обвинению он находится в СИЗО с ноября 2023 года. А еще, по слухам, на Украину собирается возвратиться беглый нардеп-оппозиционер Артем Дмитрук - сейчас защитник УПЦ и критик киевского режима находится в Лондоне. Особо следует подчеркнуть, что все вышеназванные оппозиционные политики осуждены по статье 111 УК Украины, где выход под залог не предусмотрен, поскольку госизмена относится к особо тяжким преступлениям против основ национальной безопасности. Также в период военного положения суды не применяют залог, закон и судебная практика позволяют избирать только содержание под стражей. И вдруг- такая оттепель посреди зимы. Нет сомнений, что освобождённые из СИЗО оппоненты Зеленского в ближайшее время начнут выстраивать собственные политические проекты и готовиться к участию в выборах. Однако ключевой вопрос заключается не в самом факте их появления на электоральном поле, а в степени реальной автономии. Не превратятся ли эти новые партии в контролируемую, квазиоппозиционную конструкцию, а вчерашние "узники совести" в удобный инструмент для имитации политической конкуренции? В украинской практике подобные сценарии уже встречались и не раз. Так что освобождение политзаключенных и расширение политического спектра которому сейчас осторожно радуются сторонники оппозиции может очень быстро превратиться не в угрозу "режиму", а в способ стабилизации - за счет управляемой фронды. В этой связи, по какой-то причине из общего ряда "облагодетельствованных оппонентов" выпадает явно надуманное преследование в эти же дни лидера "Батьковщины" Юлии Тимошенко. Нет, конечно, она коррумпировала депутатов Рады. Но ведь это - не ее ноу-хау, а сложившаяся и хорошо отлаженная система, в которой участвовали многие, в том числе и близкие к зеленскому трону чиновники и политики. Но получила по политическим сусалам именно Тимошенко. И именно тогда, когда других оппонентов режима (или прикидывавшихся оппонентами) выпускают из тюрем, подкармливают как Притулу или гладят по преступной головке, как Стерненко. В этом и проявляется своеобразная интрига момента. Возможно, Тимошенко, действительно, совершила что-то такое, что пошло поперек новой иигры Зеленского или слишком серьезно вела свою тайную кампанию по замене Зеленского и в дальнейшем предполагала, как считают некоторые эксперты, переходную администрацию. Так ли это, покажет время, при том ближайшее.Вместе с тем примечательно, что создание группы новых "однопартийцев" Зеленского из радикалов, нацистов и военных, как и формирование протестного лагеря на Украине начались сразу после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского главным препятствием для достижения мира. А что обычно делают с препятствием? Его убирают. Чтобы избежать такого сценария Зеленский и его внешние союзники решили не "дергать американского тигра за усы", а начать подготовку к контролируемым выборам, попутно "усмирив" националистов и имитируя свободу для оппонентов нынешней власти. Чем не аргумент для переговорщиков Трампа, которые в скором времени должны приехать в Москву с реальными предложениями? Например, сообщить, что Зеленский принял необходимые решения для урегулирования конфликта…Подробности о том, как команда Зеленского гот овит "выборы" на Украине - в статье Дмитрия Ковалевича "Фиктивное голосование ради удовлетворения Трампа. Что говорят на Украине о выборах"

