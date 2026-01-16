https://ukraina.ru/20260116/1022327320.html

Странная история войны Директории УНР против "китайско-латышского войска"

Сто лет назад, 16 января 1919 г. Директория Украинской народной республики объявила войну РСФСР. Сделал это председатель Директории и главный атаман войск УНР Симон Петлюра от имени «всего украинского народа». К тому времени красные уже обосновались в Харькове и Чернигове и готовились взять Полтаву и Киев.

Концепция украинских историков основывается на мнении первого председателя Директории УНР Владимира Винниченко, который писал так: "Никакой Советской власти в Украине не было… Власть всю захватила… кучка людей из Российской коммунистической партии. Эта власть опиралась на военную вооруженную силу привезенных из России… полков красной армии".Для большевистского руководства, которое только декларировало право наций на самоопределение, было лучше, продолжал Винниченко, "чтобы на Украине вся власть была в руках своих людей, лишенных всякого украинского патриотизма, не связанных с украинским народом никакими традициями и эмоциями". В целом же, подытоживал украинский деятель, "революция на Украине проводится главным образом с помощью армии и тех партийных сил, которые присылаются из России".Правда, статус Директории был более чем забавным. Позицию стран Антанты зафиксировал в Одессе 15 января командующий французской оккупационной армии генерал Д'Ансельм, который подписал соглашение с представителями украинской Директории и деникинцев.В нем говорилось: "1. Директория Украинской республики образует коалиционное правительство, каковому и передает все свои права. 2. Украинская республика входит на федеративных началах в состав возрождающейся единой и неделимой России".Петлюра этот документ не поддержал.Правительства стран-победительниц в Первой мировой войне пытались организовать конференцию по урегулированию в России, но никаких представителей украинских правительств приглашать туда не собирались. Более того, в мемуарах "Правда о мирных договорах", тогдашнего британского премьер-министра Ллойд Джорджа, никакой Петлюра не упоминается вообще.Переговоры с миссией Директории во главе с Семёном Мазуренко начались на советской территории 17 января, на следующий день после формального объявления войны. Советскую делегацию возглавлял будущий наркоминдел УССР Мануильский, который предложил "посредничество" РСФСР для достижения перемирия между Директорией и Советской Украиной при условии созыва на Украине Съезда Советов и участия войск УНР в войне против Антанты и белых.1 февраля советская сторона несколько смягчила условия: "1. признание Директорией принципа власти Советов на Украине; 2. признание нейтралитета Украины с активной его защитой против всякого иностранного вмешательства, нарушающего этот нейтралитет; 3. совместная борьба против контрреволюции и 4. перемирие на время мирных переговоров".Мазуренко согласился на эти условия, но его решения были признаны Петлюрой самоуправством.Позицию советской стороны четко выразил В.И. Ленин ещё в письме главковерху Вацетису от 29 ноября 1918 года:"С продвижением наших войск на запад и на Украину создаются областные временные Советские правительства, призванные укрепить Советы на местах. Это обстоятельство имеет ту хорошую сторону, что отнимает возможность у шовинистов Украины, Литвы, Латвии, Эстляндии рассматривать движение наших частей как оккупацию и создает благоприятную атмосферу для дальнейшего продвижения наших войск.Без этого обстоятельства наши войска были бы поставлены в оккупированных областях в невозможное положение".Таким образом, украинским признавалось советское правительство во главе с Георгием Пятаковым, находившееся сначала в Курске, а потом переехавшее в Харьков.После того как 3 января Харьков полностью был взят красными, началась дипломатическая переписка. Нарком иностранных дел советской России Георгий Чичерин написал:"Никакого войска Российской Социалистической Советской Республики на Украине нет. Военная акция на Украине в этот момент проводится между войском Директории и войсками Украинского Советского Правительства, которое является целиком независимым. Между Украиной и Советской Россией теперь нет никаких вооружённых столкновений".В Киеве же ситуацию в ответной ноте протеста оценивали так:"В районе Харькова оперирует регулярное войско российской армии. Состоит оно преимущественно из китайцев, латышей, мадьяров и частично русских… Утверждение комиссара иностранных дел, будто бы это войско состоит из украинцев, явно не соответствует действительности. Это китайско-латышское войско".Однако если посмотреть списки личного состава, то можно увидеть, что большинство красноармейцев, воевавших с Директорией, были уроженцами местностей, входящих в Украину. За одну первую неделю года в Харькове в первый пролетарский полк записались три тысячи человек. Точно с таким же энтузиазмом полгода спустя здесь будет формироваться 3-й Корниловский полк Добровольческой армии.Пока шла эта переписка, 4 января в Харькове был дан парад советских войск, который приняли представитель украинского советского правительства Владимир Затонский и Антонов-Овсеенко. Вечером прибывший из Суджи глава Временного рабоче-крестьянского правительства Украины Пятаков дал торжественный прием.6 января 1919 года в Харькове Временное рабоче-крестьянское правительство Украины приняло решение о том, что Украина отныне будет именоваться Украинской Социалистической Советской Республикой.Постановление за номером 2 называлось "О спиртных напитках". В нём говорилось: "Рабоче-крестьянская власть обнаружила, что буржуазия и ее агенты, разбитые в открытом бою с восставшими трудящимися массами Украины, пытаются сорвать революцию, спаивая восставших, организуя доставку водки уставшим после боя солдатам, провоцируя пьяные погромы". В этой связи правительство запрещало всякую продажу спиртного (любой напиток, содержащий более 1% алкоголя). Было запрещено самогоноварение. А любой гражданин, имеющий на момент выхода постановления более 40 ведер спиртного (492 л.), был обязан сдать излишки (?) местным Советам.Третьим своим постановлением советское правительство Украины объявило о порядке национализации промышленных предприятий. Постановление № 4 было "О конфискации брошенного имущества". Оно гласило: "Все лица, бежавшие из мест, в которых восстановлена Советская власть, объявляются врагами трудящихся и подлежат суду революционного трибунала. Все имущество вышеназванных лиц, в чём бы оно ни состояло, объявляется собственностью Украинской Социалистической Советской Республики".В тот день, когда Петлюра объявил войну большевикам, в Киеве состоялась государственная "нарада" (совещание), на которой петлюровская Директория вместе с представителями украинской общественности пыталась разобраться, какой же строй им устанавливать на Украине. Выбирали между военной диктатурой и… диктатурой пролетариата.В связи с началом войны Директория передала Петлюре единоличное управление всеми военными делами, в которые больше не имели права вмешиваться остальные члены этого коллективного органа и министры.Главной атаман поделил действующую армию на Правобережный фронт (командующий А. Шаповал), Восточный фронт (командующий Е. Коновалец), Южную группу (командующий А. Гулый-Гуленко). Все они имели свои задачи: Восточному фронту предписывалось контрнаступление на Полтаву и Чернигов, Правобережному фронту – прикрывать Киев со стороны Полесья, Южной группе – удерживать район Екатеринослава. Но эти приказы оказались уже нереальными.23 января весьма любопытное послание направил в Совет обороны Республики Антонов-Овсеенко:"В поведении наших руководящих учреждений по отношению к Украине сказывается ещё до сих пор столько колебаний… Эти колебания по-видимому обусловлены тем преувеличенным значением, какое придаёт наш центр национально-сепаратистским тенденциям на Украине. Но в её рабочей среде их совершенно нет; в крестьянстве они в громадной степени изжиты за эти месяцы жестокой оккупации, когда "своя" национальная власть показала вполне явственно свое реакционное обличье. Для громадного большинства украинского крестьянства "самостийность" и панская кабала стали синонимами. (…) Нам не с кем "соглашаться" на Украине".Как ни странно, позиция британских властей мало расходится с мнением большевиков. В послании лорда Керзона от 21 августа 1919 года говорится:"Ситуация на Украине непонятна. Правильно, однако, что власть русского советского правительства не является общепризнанной на этой территории, где независимое украинское правительство, которое возглавляет атаман Петлюра, пытается удержать свою юрисдикцию. Ни одно из союзнических правительств не признало до сих пор атамана Петлюру и не установило дружественные отношения с этим правительством. Правительство Его Величества всегда трактовало Украину как неотъемлемую часть России".А что же Петлюра? Об этом лучше всего написал всем нам с детства знакомый Самуил Яковлевич Маршак:"Пан Петлюра сдвинул брови,Свой затылок почесалИ, подумав, КлемансовиУльтиматум написал.В лаконическом посланьеГенерал без лишних словВластно требовал признаньяОт министров и послов. (…)Горделивое желаньеОбсудил на днях конгресс,И кочевнику в признаньеОтказал он наотрез.Оттого что не единыйЧлен Совета ЧетырёхСамостийной УкраиныНа земле найти не мог.Если нет у директорийНи двора и ни кола,Ни людей, ни территорий,Значит, плохи их дела!"Уже 5 февраля 1919 года красные взяли Киев, а в марте 1919 года из крупных городов под контролем петлюровцев находились только Житомир и Винница, из которой им вскоре тоже пришлось бежать.Остатки петлюровских войск были прижаты к пограничной реке Збруч. Позднее Петлюра вновь объявит войну России, но в этот раз уже Добровольческой армии Деникина. С тем же результатом. Войско Директории было победоносным только в еврейских погромах.Автор благодарит В. Корнилова за помощь в подготовке статьи

