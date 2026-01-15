https://ukraina.ru/20260115/slomannye-krylya-ukrainskikh-vvs-1074296402.html

Сломанные крылья украинских ВВС

С каждым месяцем растет число боевых самолетов противника, уничтоженных в зоне СВО, а также тыловых районах Украины

В первые дни наступившего нового 2026 года Минобороны России рассказали, что именно уничтожил "Орешник" в ночь на 9 января 2026 года. Целью был объект на окраине Львова, рядом с аэропортом. "По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате нанесенного удара с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", - заявили в оборонном ведомстве. На этом предприятии производили ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29. Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности. Грубо говоря, все то, что могло доставить британские ракеты к гражданским объектам в глубине российской территории.Также стало известно, что ВС РФ сбили украинский истребитель СУ-27. Нашим средствам ПВО удалось уничтожить истребитель F-16 Вооруженных сил Украины. Для этого потребовались две ракеты, рассказал командир зенитного ракетного дивизиона с позывным "Север". По его словам, сбить цель удалось из зенитного ракетного комплекса С-300. Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали.Стоит напомнить, что в 2025 году Противовоздушная оборона и Воздушно-космические силы России сбили не менее 19 истребителей ВВС Украины, в том числе американский F-16, подсчитали в Минобороны РФ. Первой страной, передавшей Украине партию истребителей F-16, стали Нидерланды, — шесть машин минувшим летом. С тех пор ВСУ уже теряли эти американские истребители. Первый раз F-16 был уничтожен 26 августа — над одним из аэродромов в Ивано-Франковской области. Предположительно, это произошло во время отражения массированной атаки ВС РФ по критической инфраструктуре Украины. Пилот Алексей Месь погиб. Причем он был известен на Украине, поскольку проходил обучение в США на этом истребителе в течение двух лет и лично лоббировал поставки этих самолетов Киеву. В Минобороне уточнили, что за прошедший год Украина также потеряла по меньшей мере восемь самолетов Су-27 и десять МиГ-29.Стоит также отметить, что украинские летчики, которые обучились пилотированию истребителей F-16, не раз высказывали претензии в адрес НАТО. По их словам, инструкторы альянса учат военнослужащих неподходящим тактикам, которые невозможно применить в ходе конфликта. К примеру, они отмечают, что в НАТО предлагают пилотам вести бой на больших высотах. В итоге летчикам ВСУ приходится изобретать новые схемы, считаясь с возможностями современных российских истребителей и устаревших самолетов F-16.Основные потери авиации украинской армии пришлись на зимние месяцы, когда было уничтожено шесть боевых самолетов противника. В ходе воздушных боев российскими летчиками были сбиты по одному Су-27 и МиГ-29, а расчеты средств противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три МиГ-29 и один Су-27.В марте действия российской ПВО привели к безвозвратной потере трех украинских МиГ-29, а еще один был сбит в воздушном бою. Во второй половине года потери продолжились: летом Украина лишилась двух Су-27 и одного МиГ-29, а осенью — еще двух Су-27. В декабре российские Воздушно-космические силы (ВКС) сбили украинский Су-27, а 1 января 2026 года последовало сообщение о потере еще одного самолета этого типа.Согласно официальной сводке МО РФ, общие потери авиации ВСУ с начала специальной военной операции (СВО) составили 670 самолетов и 283 вертолета. Большая часть этой техники — более 80% самолетов и около 90% вертолетов — была уничтожена в первые два года конфликта — в 2022 и 2023 годах.Весьма примечательна в данном контексте еще одна особенность. Обратимся к недалекой истории. От ВВС и Войск ПВО СССР Украина получила 4 воздушные армии, 10 авиадивизий, 49 авиаполков, 2,8 тыс. самолетов и вертолетов. Причем в этих частях, соединениях и объединениях была очень высока доля самой современной на тот момент авиационной техники. На Украине оказалась даже основная часть стратегической (Дальней) авиации ВВС СССР — 19 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 23 Ту-95МС (а также 6 противолодочных самолетов Ту-142, созданных на базе Ту-95), 56 бомбардировщиков средней дальности Ту-22М3, 72 Ту-22 ранних модификаций, 67 Ту-16, 21 заправщик Ил-78. Причем Ту-160 и Ил-78.Истребительная авиация получила более 300 машин 4-го поколения. Общее количество Су-27 составило 72 единицы (еще 2 прототипа палубных Су-27 не были приняты на вооружение и позже проданы в Китай), МиГ-29 — 247 единиц. Их дополняли более старые машины — не менее 55 МиГ-23МЛД/УБ, 16 МиГ-25Р (в роли разведчиков), 30 Як-28ПП (в роли самолетов РЭБ), 351 МиГ-21 (в роли учебных самолетов). Кроме того, в ремонте и на хранении находились 49 бомбардировщиков МиГ-27.Таким образом общее число боевых самолетов превышало 1,7 тыс. единиц, что делало украинские ВВС, как минимум, четвертыми в мире по своему потенциалу после ВВС США, Китая и РФ, причем последние в тот момент находились в состоянии развала, а китайские ВВС были оснащены крайне устаревшими машинами, имевшими крайне низкие ТТХ. А значит, Киев имел все основания считать себя обладателем вторых по мощи ВВС в мире после американских.Также Украина получила от СССР очень значительное количество специальных и вспомогательных машин. Кроме упомянутых выше заправщиков Ил-78, созданных на базе военно-транспортного самолета Ил-76, ей перешло до полутора сотен собственно Ил-76. Также в составе транспортной авиации имелось не менее сотни различных самолетов Ан, при этом именно Украине досталось ОКБ им. Антонова, где эти самолеты создавались, а также авиазавод в Киеве, где они производились. Кроме вышеупомянутого ОКБ им. Антонова и Киевского авиазавода на Украине остался еще ряд предприятий ВПК, производящих авиационные ракеты, двигатели и различное оборудование.Впрочем, к началу 2014 года ВВС Украины подошли в состоянии практически полного развала. Менее чем за четверть века они утратили большую часть своего некогда огромного потенциала. Вместе с Крымом в марте 2014 г. под контролем России оказались 116 самолетов и вертолетов (лишь 8 успели перелететь на Украину). В апреле-мае Россия вернула Украине большую часть авиационной техники, причем, как правило, путем вывоза наземным транспортом, поскольку самолеты и вертолеты находились в нелетном состоянии.В 2019 г. в авиацию Национальной гвардии начали поступать французские многоцелевые вертолеты Н225 (AS332), однако они не были ни новыми, ни боевыми. В таком состоянии украинская авиация подошла к событиям 2022 года. И тогда началась передача Украине и боевых самолётов советского образца. И если ранее такие поставки особо не афишировались, то в 2023 году НАТО больше не считало нужным считаться с "глубокими озабоченностями" Москвы. Словакия открыто передала Украине все имеющиеся у неё 13 истребителей МиГ-29 (4 в лётном состоянии, остальные в разобранном виде, из которых три были без двигателей). Польша также решила поставить Украине все оставшиеся у неё истребители МиГ-29 (28 единиц). Достоверно известно, что польские власти передали Украине 14 истребителей, оставив у себя экземпляры, прошедшие модернизацию до стандартов НАТО. Но в конечном итоге на Украине окажутся все польские МиГ-29, поскольку Варшава ожидает поступления современных истребителей FA-50 из Южной Кореи и F-35 из США.Затем свои боевые самолеты стали передавать французы, немцы, итальянцы и другие страны Запада. Возвращаясь к F-16, наделавшими много шума в информационном пространстве, на мой взгляд, стоит прислушаться к мнению авторитетных военных специалистов. Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов убежден, что поразить F-16 для современных российских средств ПВО не представляет большой сложности. "Любой аэродинамический аппарат — самолет, вертолет, БПЛА — сейчас достаточно легко сбить, если он появился на средних и больших высотах. Уйти от ракеты, от огня других зенитных средств невозможно, даже если это F-16", — считает Попов.По словам генерала, современные российские радиолокационные станции способны обнаружить такие цели на больших расстояниях, а зенитные комплексы ПВО почти не оставляют им шанса. "Наши радиолокационные комплексы могут взять любой F-16 на сопровождение практически сразу, как тот взлетит. Даже если он будет взлетать с аэродрома на западе Украины, где-нибудь из Старо-Константинова или Винницы. Если самолет набирает средние высоты, пять — семь километров, его сразу видно. Единственный шанс для F-16 подкрасться к линии фронта и там выпустить ракеты — это идти на предельно малых высотах в 100–500 метров, сразу со взлета. В идеале — на 30 метров. А это сложно", — пояснил Попов.Несмотря на то что это не первый сбитый на Украине F-16, Запад продолжит поставлять Киеву эти истребители. Разумеется, он будет выделять их не в том количестве, в котором хотелось бы Украине. Кроме того, поставлять будут наиболее изношенные машины, чтобы не тратиться на их утилизацию.Одна из основных задач российских ударов по стратегически важным объектам украинской армии — знаменитый аэродром в Староконстантинове. Вот уже три года туда летят ракеты и "Герани", но уничтожить это детище советской военной промышленности до конца пока не получается. Разрушить этот военный аэродром с помощью обычных средств поражения практически нереально. Обычными средствами можно только вывести из строя на некоторое время. Прочность и надежность аэродрома зависят от его габаритов и от технических аспектов, которые были учтены при разработке проекта и возведении сооружения.Особую сложность представляет уничтожение самолетов, если противник не оставил их на открытой местности, а спрятал в грамотно спроектированных железобетонных укрытиях. Эти укрытия имеют ворота, которые состоят из двух створок, движущихся по рельсам при открытии и закрытии. Каждая створка весит до 25–30 тонн. Земляной вал над железобетонным сводом арки в верхней части может достигать толщины в 3–5 метров. Эти укрытия разнесены и могут быть на дистанции в 300–500 метров друг от друга.Как считают эксперты, чтобы уничтожить такой объект, необходима широкомасштабная воздушная операция с привлечением большого количества авиации. Однако российские военные действуют иначе: они регулярно (один-два раза в месяц) наносят удары по Староконстантинову, другим военным аэродромам, ослабляя противовоздушную оборону противника и разрушая критически важные объекты инфраструктуры.Другие подробности - в статье Украина за неделю. Кого испугал "Орешник"

