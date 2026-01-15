https://ukraina.ru/20260115/ot-kuchmy-ushla-ot-yanukovicha-ushla-a-ot-zelenskogo-timoshenko--veteran-ukrainskoy-politiki-1074339817.html
От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики
От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики - 15.01.2026
От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики
Юлия Тимошенко вновь может оказать за решёткой, на этот раз ей вменяют подкуп депутатов. Как "выживала" и за что сидела ветеран украинской политики, и как...
видео
леонид кучма
виктор янукович
власти украины
тимошенко
юлия тимошенко
киевский режим
батькивщина
тюрьма
политика
Юлия Тимошенко вновь может оказать за решёткой, на этот раз ей вменяют подкуп депутатов. Как "выживала" и за что сидела ветеран украинской политики, и как каждый раз выходила сухой из воды — смотрите в нашем материале.
