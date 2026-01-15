https://ukraina.ru/20260115/ot-kuchmy-ushla-ot-yanukovicha-ushla-a-ot-zelenskogo-timoshenko--veteran-ukrainskoy-politiki-1074339817.html

От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики

От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики - 15.01.2026 Украина.ру

От Кучмы ушла, от Януковича ушла, а от Зеленского? Тимошенко — ветеран украинской политики

Юлия Тимошенко вновь может оказать за решёткой, на этот раз ей вменяют подкуп депутатов. Как "выживала" и за что сидела ветеран украинской политики, и как... Украина.ру, 15.01.2026

2026-01-15T14:29

2026-01-15T14:29

2026-01-15T14:29

видео

леонид кучма

виктор янукович

власти украины

тимошенко

юлия тимошенко

киевский режим

батькивщина

тюрьма

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074339488_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4039aa9fc698da1eb6b2ddc3f9ebade3.png

Юлия Тимошенко вновь может оказать за решёткой, на этот раз ей вменяют подкуп депутатов. Как "выживала" и за что сидела ветеран украинской политики, и как каждый раз выходила сухой из воды — смотрите в нашем материале.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, леонид кучма, виктор янукович, власти украины, тимошенко, юлия тимошенко, киевский режим, батькивщина, тюрьма, политика, украина, депутат, подкуп, уголовное дело, видео