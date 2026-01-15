Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию - 15.01.2026 Украина.ру
Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию
Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию - 15.01.2026 Украина.ру
Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию
Россия помогает Ирану и Израилю вести непрямые переговоры. Об этом сообщила американская газета Washington Post
2026-01-15T09:50
2026-01-15T09:50
новости
иран
израиль
россия
дональд трамп
антониу гутерреш
мид
хезболла
оон
международные отношения
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/10/1063930631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_991eca02b908f17e4cc892f13c61fbc3.jpg
По информации издания, Иран и Тель-Авив отказались от нанесения превентивных ударов. Москва помогает противникам обозначить свои интересы в ситуации нынешней эскалации конфликта.По информации издания, в конце декабря - после визита главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Москву, состоялся обмен мнениями при российском посредничестве."Несколько дней спустя после начала протестов в Иране в декабре израильские чиновники уведомили иранские власти через Россию, что они не будут атаковать Иран, если Израиль не будет атакован первым. Иран ответил через российский канал, что он также воздержится от превентивного удара", - отметило издание. Оно сослалось на неназванных чиновников, которые отметили эффективность такой специфической формы коммуникации. При этом, отметило издание, Израиль и Иран продолжают враждовать и учитывают перспективы эскалации. В частности, иранские должностные лица опасаются нападения на исламскую республику союзных армий США и Израиля. В июне 2025 года они продемонстрировали это, нанеся удары по иранским военным и гражданским объектам. Сейчас войска США перебрасываются ближе к Иран, а израильская система ПВО "Железный купол" тоже готовится к отражению массированного ответного удара Ирана.Новости на эту тему: Иранские истребители подняты по тревоге. Что известно к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
иран
израиль
россия
сша
Новости
новости, иран, израиль, россия, дональд трамп, антониу гутерреш, мид, хезболла, оон, международные отношения, международная политика, военная эскалация, сша
Новости, Иран, Израиль, Россия, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, МИД, Хезболла, ООН, международные отношения, Международная политика, военная эскалация, США

Израиль и Иран тайно переговариваются через Россию

09:50 15.01.2026
 
© AP / Leo Correa
- РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© AP / Leo Correa
Россия помогает Ирану и Израилю вести непрямые переговоры. Об этом сообщила американская газета Washington Post
По информации издания, Иран и Тель-Авив отказались от нанесения превентивных ударов. Москва помогает противникам обозначить свои интересы в ситуации нынешней эскалации конфликта.
По информации издания, в конце декабря - после визита главы МИД исламской республики Аббаса Аракчи в Москву, состоялся обмен мнениями при российском посредничестве.
"Несколько дней спустя после начала протестов в Иране в декабре израильские чиновники уведомили иранские власти через Россию, что они не будут атаковать Иран, если Израиль не будет атакован первым. Иран ответил через российский канал, что он также воздержится от превентивного удара", - отметило издание.
Оно сослалось на неназванных чиновников, которые отметили эффективность такой специфической формы коммуникации.
При этом, отметило издание, Израиль и Иран продолжают враждовать и учитывают перспективы эскалации. В частности, иранские должностные лица опасаются нападения на исламскую республику союзных армий США и Израиля.
В июне 2025 года они продемонстрировали это, нанеся удары по иранским военным и гражданским объектам. Сейчас войска США перебрасываются ближе к Иран, а израильская система ПВО "Железный купол" тоже готовится к отражению массированного ответного удара Ирана.
Новости на эту тему: Иранские истребители подняты по тревоге. Что известно к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиИранИзраильРоссияДональд ТрампАнтониу ГутеррешМИДХезболлаООНмеждународные отношенияМеждународная политикавоенная эскалацияСША
 
Лента новостейМолния