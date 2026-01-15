https://ukraina.ru/20260115/budanov-okazalsya-samym-dogovorosposobnym-abzalov-pro-kadrovye-perestanovki-na-ukraine-1074278017.html

Буданов* оказался самым "договороспособным": Абзалов про кадровые перестановки на Украине

Кадровые перестановки в Киеве, включая назначение нового главы Офиса президента, свидетельствуют о подготовке к послевоенному политическому циклу. Это один из ключевых сигналов, что стороны всерьез рассматривают выход из конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

Отвечая на вопрос о назначении Кирилла Буданова* новым главой ОПУ, эксперт напрямую связал это с переговорами. "О том, что стороны готовятся к выходу из конфликта, помимо отсутствия острых заявлений, говорит то, что украинская сторона планирует избирательный цикл, чего раньше не было", — заявил Абзалов.Он дал характеристику новой ключевой фигуре. "Из всего сегмента украинских политиков Буданов считается наиболее договороспособным. Удивительно, когда наиболее договороспособными в конфликтах оказываются люди, которые отвечают за ликвидацию противоположной стороны. То есть представители спецслужб", — пояснил политолог.Абзалов напомнил о вовлеченности нового руководителя ОПУ в диалог. "Буданов вел переговоры с российскими представителями СВР, и американская сторона считает, что Буданов в отличие от [Андрея] Ермака более адекватно смотрит на переговорный трек", — сказал эксперт. Он также привел конкретный прогноз, который ранее делал сам Буданов."Напоминаю, что его последний прогноз заключался в том, что перемирие может наступить в феврале", — отметил Абзалов. Смена главы СБУ на фоне активных военных действий также говорит в пользу подготовки к выборам, которые невозможны без завершения войны, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Абзалов: Россия займет суперпозицию на рынке нефти, если война на Украине завершится в этом году" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: "Ублажить Трампа и нейтрализовать Залужного. Что говорят о назначении Буданова* главой офиса президента на сайте" Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга

