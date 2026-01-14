Удобная марионетка или опасный конкурент: что стоит за назначением Буданова* главным по Банковой - 14.01.2026 Украина.ру
Удобная марионетка или опасный конкурент: что стоит за назначением Буданова* главным по Банковой
Удобная марионетка или опасный конкурент: что стоит за назначением Буданова* главным по Банковой
"Маленький, щупленький парнишка, правда с хорошей мазой" - именно таким Буданова помнят его однокашники по Одесскому институту сухопутных войск. Украина.ру, 14.01.2026
2026-01-14T15:56
2026-01-14T15:56
"Маленький, щупленький парнишка, правда с хорошей мазой" - именно таким Буданова помнят его однокашники по Одесскому институту сухопутных войск. По одной версии, своим карьерным взлетом Буданов обязан матери, которая имела соответствующие выходы на "нужных" людей. По другой, его заприметили американцы, благодаря чему уже в 34 года он возглавил ГУР.Владимир Зеленский выбрал этого кровожадного генерала на роль главы своей администрации. Для Буданова это первый опыт на "гражданке" и сразу в такой должности, которую на Украине считают одной из ключевых в плане влияния на политические процессы в стране.Версии разнятся – кто-то полагает, что он выбран как удобная для США фигура. Другие же считают, что таким назначением Зеленский "хоронит" карьеру Буданова, который мог рассматриваться им как потенциальный конкурент на выборах. Но есть и третий, противоположный вариант – Буданова готовят в президенты Украины, а его нынешнее возвышение – лишь первый шаг на этом пути. Какими бы мотивами не руководствовался Зеленский, для России назначение Буданова является еще одним подтверждением, что правящий на Украине режим не собирается сворачивать с проторенной террористической дорожки.*внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Удобная марионетка или опасный конкурент: что стоит за назначением Буданова* главным по Банковой

15:56 14.01.2026
 
"Маленький, щупленький парнишка, правда с хорошей мазой" - именно таким Буданова помнят его однокашники по Одесскому институту сухопутных войск.
По одной версии, своим карьерным взлетом Буданов обязан матери, которая имела соответствующие выходы на "нужных" людей. По другой, его заприметили американцы, благодаря чему уже в 34 года он возглавил ГУР.
Владимир Зеленский выбрал этого кровожадного генерала на роль главы своей администрации. Для Буданова это первый опыт на "гражданке" и сразу в такой должности, которую на Украине считают одной из ключевых в плане влияния на политические процессы в стране.
Версии разнятся – кто-то полагает, что он выбран как удобная для США фигура. Другие же считают, что таким назначением Зеленский "хоронит" карьеру Буданова, который мог рассматриваться им как потенциальный конкурент на выборах.
Но есть и третий, противоположный вариант – Буданова готовят в президенты Украины, а его нынешнее возвышение – лишь первый шаг на этом пути.
Какими бы мотивами не руководствовался Зеленский, для России назначение Буданова является еще одним подтверждением, что правящий на Украине режим не собирается сворачивать с проторенной террористической дорожки.

*внесен в российский перечень террористов и экстремистов
